Сколько стоит ремонт Xiaomi Mi 11 Ultra

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Расценки на комплектующие Xiaomi Mi 11 Ultra выглядят устрашающими

Несмотря на то, что Xiaomi пытается и дальше выпускать конкурентные по характеристикам и цене смартфоны, флагманские модели ее теперь стоят гораздо дороже, чем раньше. Этот факт разочаровал многих, но, учитывая возросшую стоимость компонентов, из которых состоят топовые аппараты, этот шаг выглядит оправданным. Логично, что расценки на замену комплектующих оказались также не самыми низкими.

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Сегодня стало известно, что замена материнской платы Xiaomi Mi 11 Ultra обойдется в $367 и за эти деньги можно прикупить новенький Redmi K40. Если какие-то проблемы возникнут с экраном, то на его замену стоить быть готовым потратить $252. Выход из строя тыльной камеры может обойтись пользователю в $209.

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На фоне таких ценников замена аккумулятора кажется мелочью — $27. Замена крышки аккумуляторного отсека обойдется в $64 и фронтальной камеры $13. Дополнительные платежи и сборы составят $15.

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Стоит отметить, что в Китае покупатели Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra могут оформить гарантию MiCare. Условиями программы предусмотрена бесплатная замена экрана дважды в течение 2-х лет. Есть также возможность за небольшую плату расширить срок гарантии еще на 1 год.

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Источник: mydrivers