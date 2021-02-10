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Xiaomi Mi Band 6 – жизнь налаживается!

Комплектация

Характеристики

Дизайн

Эргономика

Взаемодействие с телефоном

Функционал

Автономность

Влагозащита

Итог

Видеообзор

2 апреля состоялся официальный старт продаж фитнес-трекера от компании Xiaomi – MiSmartBand 6 или просто MiBand 6. Ожиданий вокруг новой модели Xiaomi нагнали достаточно. Но оправдались ли эти ожидания? Чем шестой MiBandотличается от предыдущего и стоит ли вообще его покупать – об этом речь пойдет в этой статье. Также ознакомимся со всеми характеристиками и фишками, обсудим дизайн и удобство использования.

Ложечку положили?

Начнем по порядку, с коробки, которая выполнена в минималистично черной расцветке. Супер-надёжности от упаковки за прайс до 50$ ожидать никто не станет, она просто обычная. В комплект поставки традиционно входит сам фитнес-браслет с ремешком, инструкция и магнитное зарядное устройство. Все как обычно – лаконично. Здесь стоит сразу забежать наперед и обратить внимание, что существует версия с NFC и без нее.





Если она присутствует, то на самой коробке будет выделена надпись NFC, но, к сожалению, пока эта функция не работает в наших странах. Остается надеяться, что это вылечат, как это уже было с Mi Band 4. Возможно, пока не стоит переплачивать, если вы покупаете на китайских площадках, будьте внимательны при покупке!

Характеристики

﻿Размер: 47,4х18,6х12,7 мм

Дисплей: 1,56 дюймов AMOLED, плотность пикселей 326 ppi, разрешение 152х486, пиковая яркость 450 нит

Аккумулятор: 125 мАч Li -Pol, 14 дней работы без подзарядки

Память: 2/32 Гб

Датчики: Датчик измерения пульса и кислорода, акселерометр, гироскоп, датчик приближения

Водонепроницаемость: 5 ATM

Коммуникации: Bluetooth 5.0, NFC (опционально)>

Функции: Фитнес-тренер, анализ качества дыхания, измерение качества сна, мониторинг стресса, счетчик калорий, шагомер, прогноз погоды, «женский» календарь, управление камерой и плеером смартфона, функция «Найти телефон»

Особенности: Вибрация, уведомления о звонках и сообщениях SMS/соц. сетей/Email, уведомления из приложений

Вес: 12,8г (24г с ремешком)

Что с лицом





На обратной стороне располагается пульсометр и «гнездо» – если его можно теперь так назвать – для магнитной зарядки. Оно тоже перекочевало из прошлой версии. Согласитесь, это намного практичнее, чем вставлять кабель в разъем.

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Внешний вид Ми Бенд 6 не претерпел изменений после 5-ки. Все та же черная капсула продолговатой формы с цветным экраном. Но если быть точными, то слегка (на десятые доли миллиметра) увеличились габаритные размеры – настолько, что этими изменениями можно пренебречь. Для сравнения, вот габаритные размеры 5-ой версии: 46,95 х 18,15 х 12,45 мм. Сам же дисплей неплохо подрос, теперь его диагональ составляет 1,56 дюйма против 1,1 дюйма в MiBand 5. Но больше информации за счет этого можно увидеть лишь в некоторых пунктах меню. Связано это с тем, что диагональ увеличили за счет овальной формы дисплея, т.е. грубо говоря, добавили радиуса. Увеличились и разрешение с плотностью пикселей, поэтому картинка должна стать немного четче. Сенсорную кнопку решили полностью убрать.

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Стекло 2,5D, прикрывающее экран, имеет скругленные края, приятное олеофобное и антибликовое покрытие, но это не GorillaGlass. Так что бережливым пользователям стоит предусмотреть покупку к часам защитной пленки. Стоит ли писать, что корпус часов из пластика…

На обратной стороне располагается пульсометр и «гнездо» – если его можно теперь так назвать – для магнитной зарядки. Оно тоже перекочевало из прошлой версии. Согласитесь, это намного практичнее, чем вставлять кабель в разъем.﻿



По эргономике все хорошо – вы не почувствуете дискомфорта при ношении, ремешок удобный, хоть и не самый мягкий из всех, что приходилось держать в руках. Подойдет ли ремешок от прошлого поколения? Из-за слегка увеличенных размеров вставить капсулу будет сложно, хотя и реально.





Так как теперь нет кнопки, то управление полностью перешло к жестам. Удобно. Единственный минус, пожалуй, в том, что для возврата назад теперь нужно свайпнуть по экрану влево. Многозадачность увидеть хотелось бы, но ее практически нет. Например, если запущен секундомер, то не получится свернуть его в работающем состоянии и потом вернуться к нему. Возможно только управление музыкой во время тренировки за счет свайпа влево.

Взаимодействие с телефоном

С помощью MiBand 6 можно создавать события в календаре и управлять будильниками, включая создание новых или удаление прежних.

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Для того, чтобы полноценно пользоваться фитнес-трекером от Xiaomi, у вас должна быть версия Андроид выше 5.0 или IOS 10. Необходимо установить приложение MiFit или MiWear, они доступны в PlayMarket или AppStore. Если описать эти два приложения коротко, то MiWear более красивое и эстетичное на вид, но еще сыровато, а MiFit более удобное и практичное.





После установки нужно подключить часы к смартфону по Bluetooth. Прямо со смартфона можно выбрать среди огромного множества разных обложек для циферблата, которых непосредственно в самом трекере можно сохранить не больше 3-х (кроме 3-х стандартных, всего получаем 6). Собственный циферблат из своего изображения также можно создать.

С браслета можно управлять камерой смартфона, режимами звука и плеером. Есть удобная функция «Найти смартфон», если вы забыли, куда его положили.





Уведомления можно не только принимать, но и просматривать. Признаться честно, второе делать крайне неудобно из-за маленького размера и скруглений дисплея, поэтому скорее всего, читать сообщения вы все равно будете на смартфоне.

Функции и фишки





Интересно также наблюдать, как ми бенд 6 распознает стресс и предлагает воспользоваться режимом «дыхание» для восстановления состояния.

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Тренироваться можно теперь хоть круглосуточно, ведь в помощь предусмотрено целых 30 режимов (раньше было 11). Также заявлен автоматический подбор режима тренировки, если вы сами этого не сделали. Этот помощник может определять, едет ли его хозяин на велосипеде или, к примеру, бежит «на своих двоих» и предложит соответствующий вид тренировки.

Среди доступных режимов есть все: ходьба, бег, поездка на велосипеде, занятия йогой, даже различные танцы. Не хватает разве что спортивного просмотра телевизора и поедания гамбургеров. Чувствуется, что скоро браслет сможет подсчитывать еще забитые в ворота голы или заброшенные в корзину мячи…

Наконец-то фанаты MiBand получили возможность измерять уровень насыщения крови кислородом. С пятым поколением то-то не получилось, поэтому датчик пришлось ждать до шестого. И вот держите, меряйте. Происходит замер на удивление быстро, но кроме ручного измерения, это можно настроить и автоматически. Данные будут записываться и сформируется подробная статистика. Производитель заботливо предостерегает, что это все-таки не медицинский прибор, поэтому слишком опираться на его показания не стоит.

MiBand 6 готов верно следить за вашими шагами, подсчитывать километраж, количество израсходованных калорий, анализировать пульс, сон, отдых и даже стресс. Что касается точности измерений пульса, то гаджет достаточно неплохо справляется с этой задачей. Но опять же не идеально (помним предостережение из инструкции).

Также фишкой 6-го Бенда можно назвать работу с «женским» календарем – то есть отслеживать менструальный цикл, фиксировать длительность и даже, среди прочего, настроение.

Жизнь Ми





Заявленные 14 дней работы Ми бенд 6 выдерживает только без использования дополнительных функций. Автономность в целом немного пострадала за счет увеличения размеров дисплея и дополнительного датчика кислорода. На практике активным пользователям придется подзарядить аккумулятор после недели, а возможно и меньше.

Что думаем о Xiaomi Mi Band 6 и розыгрыш десяти фитнес-браслетов

А найдутся и такие, кто, наоборот, сможет не подключать к розетке свой гаджет больше 2-х недель. Сама подзарядка аккумулятора емкостью 125 мАч займет не более 1,5 часа. Справедливости ради, стоит упомянуть, что разъем для зарядки идентичен прошлой версии, поэтому можно использовать зарядку от старых часов.

Для любителей водных процедур влагозащита сохранилась на прежнем уровне – 5 АТМ. Это означает, что устройство выдерживает кратковременное погружение в пресной воде, если вы случайно уронили его в воду. То есть, можно мыть руки и принимать душ, но вот уже плавать с браслетом не желательно. Нырять с ним на глубину тем более не рекомендуется.

Так что, если вы боитесь забыть, во сколько вам всплывать на поверхность после погружения на глубину, то стоит подумать о приобретении более подходящих водонепроницаемых часов.

Брать или не брать





Как итог, полезно обсудить два вопроса: 1) если уже есть часы MiBand 5, то стоит ли их менять на MiBand 6 и 2) покупать ли их, если это первое приобретение фитнес-трекера?

Если часы 5-го поколения у вас есть, то обновления в 6-ом не настолько принципиальны, чтобы покупать им на замену шестерку. Только, если вам принципиально нужен датчик примерного уровня кислорода. Цена отличается почти в 2 раза, если сравнивать новые.

Но если вы задумываетесь о покупке часов вообще, то конечно, это довольно хороший вариант, учитывая то, насколько он универсален: 30 режимов тренировок, мониторинг сна, отдыха, активности и стресса; множество вариантов циферблатов; улучшенный интерфейс и уведомления и все это в по-прежнему компактном размере. Как ни крути, конкуренты такого предложить точно не могут!

Всем добра и да пребудет с вами Андроид!





Видеообзор

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