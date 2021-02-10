Скидки дня: Xiaomi Mi Band 6, наушники Baseus TWS и Mixcder E9 Pro

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Покупай выгодно фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 6, а также наушники Baseus TWS и Mixcder E9 Pro

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Xiaomi Mi Band 6 - смарт-браслет

Характеристики: 1.56" AMOLED, SpO2, Bluetooth 5.0, 125 мАч, 5ATM

Цена: UA $35,12/RU $35,88 - https://lite.al/YLVh2S

Промокод "ALIAN4"UA/"P3XCNVAQ"RU

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Baseus TWS - беспроводные наушники

Характеристики: Encok WM01 Plus, Bluetooth 5.0, аккум. бокса 800 мАч, кейс с дисплеем

Цена: $13,85 - https://lite.al/L7Wjy

Промокод "328BASEUS44" + купон магазина $1

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Mixcder - беспроводные/проводные наушники

Характеристики: E9 PRO, Aptx-LL, гибридный ANC, Bluetooth 5.0, jack 3.5, 500 мАч

Предложение для РФ

Цена: $27,96 - https://lite.bz/ROUiIF

Промокод "11E9PRO" + купон магазина $3 + скидка продавца $4 (в корзине) + скидка $3"Покупайте и экономьте"

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