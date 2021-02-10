Очевидные преимущества Samsung Galaxy S21 FE

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Samsung Galaxy S20 Fan Edition стал одним из лучших смартфонов 2020 года. Это произошло не потому что у него лучшие аппаратные характеристики или камеры на рынке, а потому, что предложил ряд флагманских фишек Galaxy S20 по более низкой цене. По сути таким же является и Galaxy S21 FE, где подчеркнули ряд выгодных черт и чуть ухудшили другие для того, чтобы ценник был умеренным. Сегодня предлагаем разобраться в ключевых особенностях, которые заставляют лучше присмотреться к Galaxy S21 FE.

Для кого Samsung Galaxy S21 FE: для тех, кто ищет смартфон в практичном корпусе с хорошим дисплеем, программными «плюшками» от Samsung и достойными камерами при ограниченном бюджете.

Что главное необходимо знать о Samsung Galaxy S21 FE: удобен в повседневном использовании, справляется с интенсивными задачами и отлично снимает фото или видео. А еще он предлагает плавный экран, достаточно памяти, защиту от воды и хорошее время работы.

Прочный и аккуратный корпус

Внешне Galaxy S21 FE один в один с флагманом Galaxy S21. Материал корпуса — это пластик, по качеству исполнения смартфон не уступает более дорогим устройствам. Из плюсов матового пластика отметим то, что следы от пальцев не собирает, смартфон постоянно выглядит презентабельным и опрятным.

Дизайн, конечно, вещь субъективная, кому-то заходит, кому-то нет. Но в чем не откажешь Galaxy S21, так это в том, что в нем флагманская эстетика и фирменный наплыв основной камеры позволяет выделиться на фоне устройств прочих брендов. Это относительно компактный аппарат с классом защиты IP68 для тех, кому претят огромные «лопаты».

Шикарный дисплей

Флагманы и среднего класса аппараты Samsung всегда славились хорошими дисплеями. Galaxy S21 FE держит марку и тут все по флагмански: Dynamic AMOLED 2X, FullHD+, повышенная до 120 Гц частота обновления и частота опроса 240 Гц, а поверх одно из лучших на рынке стекол Corning Gorilla Glass Victus. Экран приятный по цветопередаче, четкости и детализации, а также один из лучших в своем сегменте. Для многих окажется неоспоримым плюсом то, что матрица здесь плоская без боковых скосов.

Камеры

Если не вдаваться в подробности, то камеры у Galaxy S21 FE практически такие же, как предлагает Galaxy S21. Основная камера на 12 Мп с объективом светосилой f/1.8, фазовым автофокусом и оптическим стабилизатором. Трехкратный оптический зум обеспечивает телеобъектив, обладающий также оптическим стабом. За широкий угол отвечает датчик на 12 Мп. По части качества фото Galaxy S21 FE предлагает уровень старших моделей. Почти в любых условиях съемки можно рассчитывать на яркие, резкие и с хорошим динамическим диапазоном снимки. Это один из лучших аппаратов для тех, кто снимает по принципу «навел и снял».

Датчик отпечатка, встроенный в дисплей

Galaxy S21 FE предложил сканер отпечатков пальцев, интегрированный в дисплей. Процесс идентификации и разблокировки проходит шустро. Работать с ним комфортно и нет нареканий на сбои.

Интерфейс One UI 3.1

Оболочка шустрая, визуально приятная, функциональная и легкая. Нет никаких проблем с переводом и обошлись без чрезмерного количества «врожденного» софта. Здесь все логично, продуманно до мелочей и заточено на то, чтобы сделать работу со смартфоном комфортной. Не менее важно то, что One UI создавали для работы одной рукой.

Поддержка Samsung DeX

Samsung последовательно следует идеи превратить смартфон в компьютер. Садясь за рабочее место, вы продолжаете работать со смартфоном, но при этом используете большой дисплей, клавиатуру, мышь и интерфейс настольной ОС. Получаете доступ к одним и тем же приложениям, можете отвечать на сообщения, работать с почтой, выполнять все, что делаете со смартфоном ежедневно, но на большом экране с поддержкой многооконности.

Беспроводная зарядка

Стоит обратить внимание, что по части зарядки Galaxy S21 FE упакован полноценно. Помимо быстрой проводной зарядки на 25 Вт смартфон обеспечивает поддержку беспроводной зарядки мощностью 15 Вт. Логика компании в части поддержки зарядки по беспроводу была проста — предложить удобный способ восполнить заряд батареи.