Один из лидеров по производству мобильных чипов Qualcomm начал сокращать персонал в своем офисе в Шанхае.

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Американские компании постепенно уходят из Китая

Согласно недавнему сообщению местного издания China Business News, компания Qualcomm начала сокращать персонал в своем офисе в Шанхае. Хотя американский чип-гигант не уточнил количество увольнений, он отверг предположение о масштабном закрытии офиса или полном выходе из Шанхая.

Этот шаг был сделан на фоне ухудшения технологических отношений между США и Китаем и экономической неопределенности. Интересно, что Qualcomm имеет крупные операции в Китае, с офисами в 12 городах. Увольнения также происходят на фоне ослабления спроса на потребительскую электронику, что повлекло за собой падение доходов на 23% в годовом исчислении до $8,45 млрд за три месяца.

Анонимный сотрудник заявил, что увольнения уже начались, но их масштаб остается ограниченным. Этот шаг, похоже, является частью более широкой стратегии реструктуризации компании, о чем свидетельствует августовская отчетность компании на фондовой бирже. Qualcomm планирует сосредоточиться на ключевых возможностях роста и диверсификации, несмотря на преобладающие макроэкономические препятствия и колебания спроса. Компания также ожидает, что большинство этих изменений материализуются в четвертом квартале 2023 года.

Деятельность Qualcomm в Китае заслуживает особого внимания, поскольку она играет значительную роль в развитии технологий мобильной связи в стране. Кроме того, Qualcomm является ключевым поставщиком Apple и запуск iPhone 15 в материковом Китае может несколько компенсировать некоторые вызовы, с которыми сталкивается компания.

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Источник: gizmochina