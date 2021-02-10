Страны постепенно отказываются от китайских технологий: Германия может ввести ограничения на китайское оборудование 5G, используемое операторами

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К чему приведет отказ от китайских технологий?

По оценкам, 59% сетей радиодоступа 5G в Германии используют компоненты Huawei, и в новом отчете говорится, что Федеральное министерство внутренних дел и общественных дел Германии стремится ввести ограничения на китайское оборудование 5G, используемое местными операторами, такими как Deutsche Telekom и Vodafone. . На основе этого отчета министерство внутренних дел представит свою позицию федеральному парламенту Германии на следующей неделе.

Согласно обсуждаемому законопроекту, германские телекоммуникационные компании должны будут ограничить использование китайского оборудования 5G RAN в основной части своих сетей до 1 октября 2026 года. Точные детали ограничения еще не уточняются, но в сообщении говорится, что это будет либо ограничение до 25%, либо полный запрет на китайское оборудование 5G.

Немецкий чиновник, отказавшийся назвать свое имя, заявил, что такие регионы как Берлин, где находится федеральное правительство Германии, не должны иметь никаких китайских технологий, используемых в своих мобильных сетях. Министерство внутренних дел Германии хочет ограничить чрезмерную зависимость страны от китайской технологии 5G, но предположительно столкнется с оппозицией со стороны Министерства цифровых технологий.

В общем, сейчас идет процесс по всему миру ограничения китайских технологий, так например, в Финляндии некоторые мобильные операторы отказались продавать устройства компании Xiaomi, обусловливая это вооруженной агрессией России об Украине, ведь Китай пока не занял ясную позицию в этом вопросе и продолжает продавать свои устройства. в России в дальнейшем. Пока неясно, к чему это все приведет, но время покажет.

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Источник: reuters



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