Горячая распродажа Samsung Galaxy S22 Ultra: Один из лучших флагманов на сегодня всего за 22 773

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Лучший из лучших

Samsung Galaxy S22 Ultra – один из лучших представителей сегмента флагманов настоящего. Он сочетает в себе отличный дизайн из металла и стекла, который не похож на других, лучший дисплей 6.8” с частотой развертки в 120 Гц, на таком дисплее очень удобно как смотреть фильмы, так и играть игры, на него размещается много контента, потому что он почти не округлен по краям, а рамки вокруг дисплея минимальны.

Очень качественные камеры делают невероятные фото и видео в хорошей детализации. Главный модуль на целых 108 МП. Также основная камера имеет фазовый автофокус Dual Pixel PDAF с лазерным дальномером и оптический стабилизатор.

Автономность тоже на высшем уровне, смартфон оснащен аккумулятором в 5000 мАч, которого точно хватит на день активного использования. Также поддерживается быстрая зарядка в 45W.

Процессор здесь один из лучших, Snapdragon 8 Gen 1 – прошлогодний король всех процессоров, который хорошо, или даже лучше сказать, отличные справляется со всеми задачами.

Встроенные стереодинамики звучат чисто, объемно и громко, с приятным на слух набором частот, включая низкие. Поддерживается Dolby Atmos и 9-полосный эквалайзер с пресетами.

Действительно нравится анимации, фирменная оболочка One UI чрезвычайно удобна, у нее есть множество поклонников, отмечающих плавность работы, удобную навигацию, приятный с виду интерфейс.

Одной из "фишек" смартфона есть наличие стилуса, который открывает более широкие возможности пользования, он хорошо подойдет для работы с документами, для рисования. На устройстве уже установлено множество приложений, дополняющих стилус. Мне лично нравится PENUP – фирменное приложение, где есть раскраски, можно рисовать свои картины, это что-то похожее на социальную сеть, где вам даже могут ставить понравившиеся.

В целом Samsung Galaxy S22 Ultra хорошо подойдет людям, которые хотят получить максимум от девайса – данная модель телефона предоставит вам такие возможности.

Samsung Galaxy S22 Ultra - US Version S908U1!

Смартфон успел существенно подешеветь и сейчас его можно приобрести по приятной цене:

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 12/128 GB – 22 773 грн.

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