Один смартфон Vivo — две программные платформы: OriginOS и Android

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Vivo задумала объединить два параллельных мира: Android и фирменный интерфейс

Когда появились первые слухи о планах Vivo заменить фирменную оболочку Funtouch OS на новый и крутой интерфейс Origin OS, многие довольно прохладно восприняли эту информацию. Во-первых, потому что армия пользователей смартфонов Vivo на территории наших стран малочисленна и вряд ли будет стремительно расти на фоне высоких цен на устройства компании. А во-вторых, многие уже привыкли к заявлениям китайцев, что они смогли сделать лучший в своем роде продукт.

Но, возможно, с приходом OriginOS компания действительно сможет удивить. Есть вероятность, что Vivo предоставит своим пользователям самим решать, каким программным обеспечением пользоваться. Она начнет устанавливать на свои новинки две платформы: OriginOS и Android. Это позволит пользователям самостоятельно делать выбор в пользу софта, а при необходимости они смогут переключаться туда-сюда исходя из тех задач, решить которые будет необходимо.

Об этом сообщил поставщик утечек Digital Chat Station, которому удалось увидеть тестовую систему. По его словам, прошивка имеет кнопки переключения на OriginOS или Android. Если Vivo действительно намеревается наладить выпуск устройств, объединив в них стоковый Android и фирменную оболочку, то ей придется решить ряд проблем с совместимостью и, прежде всего, на аппаратном уровне. Анонс OriginOS назначен на 19 ноября и, возможно, именно тогда мы узнаем, что это будет за прошивка и действительно ли Vivo позволит в своих смартфонах переходить на «чистый» Android.

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Источник: weibo