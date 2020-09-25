Vivo показали свои первые умные часы Vivo Watch

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Китайский техногигант Vivo наконец-то порадовал своих фанатов появлением носимой электроники.

Китайская компания решила выпустить свои первые часы с лаконичным названием Vivo Watch. Часы порадует фанатов круглого дизайна. Устройство поставляется в двух размерах - 42 мм и 46 мм. Гаджет может похвастаться корпусом из нержавеющей стали, который обрамляет матовая керамическая окантовка.

46-миллиметровый вариант Vivo Watch оснащен 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 454×454 пикселей. В 42-миллиметровый вариант установлен 1,19-дюймовый AMOLED-дисплей с немного меньшим разрешением 390×390 пикселей.

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Меньший по размеру Vivo Watch питается от батареи емкостью 226 мАч, которая сможет обеспечить девятью днями автономной работы. 46-миллиметровая модель, по словам Vivo, может обеспечить до 18 дней работы на одном заряде благодаря своей батарее емкостью 478 мАч.

Vivo Watch может следить за сном, бегом, походами в гору, ездой на велосипеде, плаванием и другими активности. Часы обеспечивают защиту от погружения в воду до 5 атмосфер.

Также часы от Vivo могут отображать уведомления, через них можно управлять музыкой и устанавливать будильник. В часы установлены датчик кислорода в крови, датчик давления воздуха и высоты, а также пульсометр. Конечно, производитель не забыл про чип NFC.

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В настоящее время часы Vivo Watch предназначаются только для рынка Китая. На своей родине часы поступят в продажу 29 сентября по одной цене для обеих моделей - 190 долларов. Меньший вариант поставляется в матово-серой и коричневой расцветками, а 46-миллиметровые часы имеют матовые серебряный и черные циферблаты в паре с коричневым кожаным и черным силиконовым ремешками.

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Источник: Android Authority



https://andro-news.com/news/tehnicheskie-harakteristiki-vivo-y12s-obnaruzhili-v-google-play-.html Технические характеристики Vivo Y12s обнаружили в Google Play Console(в Адм. панель)