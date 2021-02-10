Одна из функций камер Google Pixel более 10 лет больше недоступна

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Этой фишке было больше 10 лет

Владельцы новых смартфонов Google Pixel 8 и 8 Pro заметили, что в приложении "Камера" пропал режим съемки панорамных 360-градусных снимков Photo Sphere. Эта функция присутствовала во всех предыдущих поколениях Pixel, начиная с 2012 года.

Компания Google подтвердила отсутствие режима Photo Sphere у Pixel 8, однако не назвала причины такого решения. Съемка 360-градусных панорам позволяла создавать интересный визуальный контент, хотя и имела некоторые недостатки, в том числе проблемы со стыковкой отдельных кадров.

Отказ от Photo Sphere выглядит странным на фоне подготовки Google к выпуску собственного VR-шлема в сотрудничестве с Samsung и Qualcomm. Владельцы Pixel 8, планировавшие использовать панорамные снимки в VR, теперь вынуждены искать альтернативные приложения.

Источник - 9to5google