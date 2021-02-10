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Одна из функций камер Google Pixel более 10 лет больше недоступна

12.10.2023 68 0

Этой фишке было больше 10 лет

 

Владельцы новых смартфонов Google Pixel 8 и 8 Pro заметили, что в приложении "Камера" пропал режим съемки панорамных 360-градусных снимков Photo Sphere. Эта функция присутствовала во всех предыдущих поколениях Pixel, начиная с 2012 года.

 

Одна из функций камер Google Pixel более 10 лет больше недоступна – фото 1

 

Компания Google подтвердила отсутствие режима Photo Sphere у Pixel 8, однако не назвала причины такого решения. Съемка 360-градусных панорам позволяла создавать интересный визуальный контент, хотя и имела некоторые недостатки, в том числе проблемы со стыковкой отдельных кадров.

 

Одна из функций камер Google Pixel более 10 лет больше недоступна – фото 2

 

Отказ от Photo Sphere выглядит странным на фоне подготовки Google к выпуску собственного VR-шлема в сотрудничестве с Samsung и Qualcomm. Владельцы Pixel 8, планировавшие использовать панорамные снимки в VR, теперь вынуждены искать альтернативные приложения.

 

Источник - 9to5google

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 12.10.2023
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Одна из функций камер Google Pixel более 10 лет больше недоступна