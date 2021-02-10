Официально: дата анонса Oppo Find X5

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Флагманскую пару покажут на следующей неделе

Все интернет-пространство наводнили новости о тех смартфонах, анонс которых мы увидим в феврале. Складывается впечатление, что многие производители спешат побыстрее выкатить свои новинки. Особенно флагманские решения. Вот и Oppo подтвердила слухи, что у нее все готово, чтобы явить миру серию Oppo Find X5.

Сегодня утром компания официально объявила дату выхода линейки Oppo Find X5. Анонс устроят 24 февраля и нам покажут смартфон с керамическим нанопокрытием, предлагающий «идеальное сочетание традиционного мастерства и промышленного дизайна». Среди прочего компания подтвердила установку собственного чипа обработки изображений MariSilicon X.

А еще было решено не пытаться утаить то, что было известно ранее — дизайн Oppo Find X5. Нам показали смартфон в белом, черном и синем цветах с характерной «наплывающей» камерой и логотипом Hasselblad, который ответственен за систему обработки изображений камеры, прежде всего, в части цветокоррекции.

Ожидается, что стандартная версия серии Find X5 станет первым в мире смартфоном с процессором Dimensity 9000, а «прошка» будет оснащена Snapdragon 8 Gen1. Промо-кампания стартовала и мы уверены, что до анонса Oppo расскажет больше о новинках.

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Источник: sparronews