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Официально: дата анонса POCO X4 Pro

21.02.2022 155 0

Смартфон покажут в первый день MWC 2022

Xiaomi объявила о своих планах принять участие в выставке MWC 2022, старт которой будет дан через неделю. На выставку в Барселону компания точно привезет смартфоны под суббрендом POCO. О том, что устройствам «дочки» предстоит защищать честь Xiaomi на выставке было сегодня объявлено официально.

 

Официально: дата анонса POCO X4 Pro – фото 1

 

Свою презентацию компания проведет в первый день проведения MWC 2022 — 28 февраля. А представить должны POCO M4 Pro и POCO X4 Pro. Напомним, что первая из моделей является глобальным вариантом Redmi Note 11 на базе Helio G96. Что касается POCO X4 Pro то это будет версия Redmi Note 11 Pro, которая предлагает чипсет Snapdragon 695 и аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой.

 

В арсенале смартфона 108 Мп камера и 120-герцовая AMOLED‑панель разрешением FullHD+. Присутствие чипсета Snapdragon 695 явно выглядит решением спорным и непопулярным. На фоне с Poco X3 Pro с Snapdragon 860 новинка явно смотрится проигрышнее в плане производительности.

 

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Источник: twitter

POCO X4 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.02.2022

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Официально: дата анонса POCO X4 Pro