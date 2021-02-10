Официально: дата анонса серии Honor 50

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Через две недели мы узнаем, удалось ли Honor выйти из-под санкций США и каким будет семейство Honor 50

Honor определилась с датой очередной презентации. Сегодня она объявила о том, что 16 июня она устроит ивент, посвященный выходу Honor 50. Предполагается, что компания покажет минимум два смартфона Honor 50 и Honor 50 Pro. Но есть вероятность, что новинок будет три и завершит парад дебютантов Honor 50 Pro+, который «упакуют» по последнему слову технологий.

Точно известно, что Honor 50 будет первым в мире смартфоном с новым чипом Snapdragon 778G, который создан с применением норм 6-нанометрового техпроцесса. А вот достоверной информации о платформе Honor 50 Pro нет. Есть лишь предположения, что новинка получит Snapdragon 888.

Отличаться новинки должны и по мощности быстрой зарядки. Так, базовая версия серии должна получить зарядку на 66 Вт, а вот в «прошке» ее доведут до 100 Вт. Смартфонам серии приписывают OLED-дисплеи, минимум 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, а также многомодульную основную камеру, которая будет оформлена в овальный блок с двумя окружностями на манер Huawei Nova 8.

С учетом того, как Honor отреагировала на слух о том, что ее новые смартфоны не получили сертификат Google на использование GSM-версии Android, сервисы Google смартфоны семейства Honor 50 получат и на глобальный рынок придут.



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Источник: mydrivers