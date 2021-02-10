Honor: слухи об отсутствии лицензии Android ложны

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Напрямую не сказали, но будущие смартфоны Honor получат сервисы Google

План по передаче Honor в другие руки и ее спасение, похоже, сработал. После продажи бывшая «дочка» Huawei попыталась выйти из-под американских санкций. Судя по тому, что компания официально объявила о том, что Honor 50 получит платформу Qualcomm, осуществить это удалось. Можно сделать вывод, что санкции США против Honor не действуют, чипмейкер получил разрешение на работу с китайской компанией и теперь американские компании начнут поставки софта, технологий и собственно самих комплектующих в адрес Honor.

Другой момент — компания никак официально не комментировала уход от санкций и оставался открытым вопрос сотрудничества с Google. Отвечая на вопрос одного из пользователей, немецкое подразделение компании заявило, что сервисы Google будущие смартфоны получат. Но чуть позже комментарий был удален, а вчера и вовсе по сети пронесся слух, что новинки Honor не сертифицированы на работу с Google-сервисами. Это ставило крест на планах компании вернуться на глобальный рынок.

Этот слух не остался незамеченным Honor, и компания опубликовала опровержение. Она заявила, что слух об отсутствии сертификации Google на использование полноценной ОС Android ложный. 28 мая компания стала участником ассоциации GSMA, которая объединяет операторов сотовой связи и производителей электроники со всего мира. Honor удалось сохранить коллектив, насчитывающий более 8000 сотрудников, которые занимаются разработками, исследованиями, продажами, производством и маркетингом.

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Источник: gizmochina