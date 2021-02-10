Snapdragon 778G в Honor 50 официально подтвержден и фото смартфона

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В сети появились снимки Honor 50, который представят в июне

На днях компании Honor и Qualcomm подтвердили, что сотрудничество между ними возобновлено. Его результатом станет появление смартфонов с Snapdragon и первой такой моделью после развода с Huawei станет Honor 50. Компания подтвердила, что смартфон будет одним из первых устройств на рынке с новейшим чипом Snapdragon 778G, а его премьера состоится в июне.

Сегодня в сети появились снимки Honor 50 и источник утверждает, что на них изображен Honor 50. То, что мы видим, совпадает с тем дизайном, который нам ранее демонстрировали на рендерах и эскизах. Смартфон должен получить овальной формы основную камеру с двумя окружностями, где верхний круг вмещает главный датчик изображения, а нижний — еще два, один из которых перископический.

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Выпуском только одного устройства с чипом от Qualcomm дело не ограничится. Глава Honor заявил, что в линейке Magic появится смартфон с «самым премиальным чипом Qualcomm». Не сложно догадаться, что к числу самых-самых стоит причислить Snapdragon 888. Впрочем, новинка вполне может получить и Snapdragon 888+, ведь дебют ее состоится в третьем квартале нынешнего года, когда можно ожидать и выход разогнанной версии процессора Snapdragon 888.

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Источник: mydrivers