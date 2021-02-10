Официально: дата презентации Redmi Note 11

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Всего неделя и представят Redmi Note 11

С момента выхода серии Redmi Note 10 прошло не так много времени и на появление семейства Redmi Note 11 никто особенно не рассчитывал. Но в компании решили иначе, они посчитали, что пришло время обновить линейку. Тем более, что впереди ежегодная распродажа 11.11, а это хорошее время для того, чтобы быстро набрать лояльную аудиторию.

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Сегодня на своей странице в Weibo компания опубликовала плакат, который возвещает, что 28 октября состоится презентация серии Redmi Note 11. Сопровождает плакат обещание «быстрой битвы», которая принесет «прорыв исходного позиционирования», шесть ключевых функциональных изменений и смену внешнего вида.

На постере показали и сам Redmi Note 11, который демонстрирует нам то, что в плане дизайна явно прослеживается преемственность с предшественниками. Лицевая панель отдана под дисплей с круглым отверстием под фронталку по центру верхней части экрана. Можно не сомневаться, что дисплей предложит высокую частоту обновления.

Redmi Note 11 получил стереодинамики и логотип JBL прямо указывает на то, кто занимался настройкой звука. Будет ИК-порт и 3,5 мм разъем для наушников. Основная камера получила прямоугольную площадку с тремя датчиками изображения и ее оформление очень напоминает то, что мы видели в Redmi Note 10 Pro для рынка Китая.

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Слухи ориентируют нас на то, что Redmi Note 11 должен предложить 120-герцовый дисплей, чипсет Dimensity 810, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой, 6/8 Гб оперативной памяти, 128 Гб постоянной и в качестве ключевого в основной камере выступит датчик на 50 Мп. Ценник может стартовать с отметки $185.

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Источник: weibo