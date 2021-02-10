Электрокар Xiaomi: когда они массово выйдут на дороги

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В 2024 году с конвейера будут сходить пачками электромобили Xiaomi

В мае нынешнего года Xiaomi заявила о том, что идет в автомобилестроение. Компания всерьез настроена наладить выпуск электромобилей и для этого отводит себе три года. В сети периодически мелькают новости, что Лэй Цзюнь ищет партнера, который бы помог в создания автомобиля. С этой целью он посетил ряд автопроизводителей, но удалось ли с кем-то из них договориться, точной информации нет.

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Но, похоже, что прогресс в этом вопросе есть и ощутимый. Глава компании Лэй Цзюнь на встречи с инвесторами заявил о том, что они намерены начать серийное производство автомобилей в первой половине 2024 года. На данный момент компания зарегистрировала бренд Xiaomi Motors, процедура была завершена 1 сентября. Первый завод компании по производству авто будет расположен в пригороде Пекина — Ичжуане. На данный момент команда специалистов, которые будут заниматься разработкой авто, насчитывает 450 человек. Были выбраны лучшие из лучших среди более 20 тысяч соискателей.

Лэй Цзюнь особо подчеркнул, что выпуск электромобиля — это не пиар-ход. Так сложилось, что автомобили из обычных средств передвижения превратились в умные и технологичные аппараты. Появление электромобиля — это очередной шаг в построении собственной экосистемы, где все заточено на комфорт и улучшение пользовательского опыта.

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Напомним, что выпуск электромобиля станет последним глобальным проектом в карьере Лэй Цзюня. По его завершении он может покинуть свой пост генерального директора Xiaomi.

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Источник: mydrivers