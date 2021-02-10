Патент Xiaomi демонстрирует дизайн будущего флагмана компании

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Тонкорамочный дисплей, «зализанные» углы и массивная камера с перископическим датчиком

Xiaomi постоянно получает какие-то патенты, связанные со смартфонами и прочей электроникой. Что она успевает претворить в жизнь, а что-то так и остается пылиться на полке. Какая судьба ждет очередной патент компании, который засветился на днях в сети, покажет время. Сама патентная заявка была подана еще в сентябре прошлого года, но информация о ней появилась только сейчас.

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Патентная документация демонстрирует смартфон Xiaomi, получивший скругленный по углам корпус. На передней панели показан дисплей, который также получил закругленные края и углы, а также изогнутые кромки по бокам. Здесь же в левый верхний угол вписана фронтальная камера.

Впечатляет своими размерами основная камера, которая получила большой главный сенсор. Ниже него расположился датчик поменьше и зум-перископ. Завершает этот ансамбль светодиодная вспышка, расположенная в самом низу. Судя по набору датчиков, устройство должно быть флагманского уровня. А вот появится ли такой смартфон в будущем, информации нет никакой.

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Источник: letsgodigital