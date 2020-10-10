Официально: новые Realme Q2 и Realme Q2 Pro представят 13 октября

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﻿Новый смартфон от молодого бренда Realme Q2 должны представить буквально через пару дней.

Китайский производитель смартфонов Realme официально подтвердил дату выхода свежего представителя не самой популярной линейки бренда под буквой «Q» – Realme Q2. Новинка должны быть представлена уже 13 октября, именно эту дату предсказывали некоторые инсайдеры.

Линейка Q была представлена в качестве ребрендинга Realme 5 Pro для китайского рынка. Судя по всему, новые смартфоны – Realme Q2 и Realme Q2 Pro – будут улучшенными копиями глобальных версий Realme 7 и Realme 7 Pro. Догадаться было несложно: инсайдеры сравнили утекшие характеристики новых Q2 и Q2 Pro с уже выпушенными «семерками» - всё очень похоже, но все-таки есть заметные отличия.

Анонс презентации Realme Q2﻿

Ожидается, что оба готовящихся устройства будут работать на новых чипсетах, поддерживающих сети 5G, вместо 4G-чипах, установленных в «семерках». Обычный Realme Q2, по слухам, будет работать на базе MediaTek Dimensity 720, в то время как Pro-версия оснащена MediaTek Dimensity 800U.

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И последнее отличие – Realme Q2 Pro будет также доступен c задником, отделанным кожей, как и недавно представленный Realme 7 Pro Sun Kissed Leather Special Edition.

Помимо вышеуказанных различий, ожидается, что серия Realme Q2 будет похожа на Realme 7 по всем остальным факторам: в Realme Q2 Pro установлен SuperAMOLED-дисплей с частотой обновления изображения 60 Гц и быстрая зарядка на 65Вт, а в обычной версии – 90-герцовый IPS-дисплей и зарядка уже на 30Вт.

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Источник: GSMArena



