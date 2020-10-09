Показали дизайн стильного Realme Q2 Pro

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Экстерьер и характеристики серии Realme Q2

Не секрет, что Realme готовит обновление в Q-серии и новинок будет две. Помимо Realme Q2 компания также намерена представить его Pro-версию, которая помимо характеристик будет отличаться еще и материалами корпуса. В частности, тыльная панель Realme Q2 Pro будет выполнена с применением отделки из кожи. Как будет выглядеть смартфон в таком исполнении можно увидеть на рендерах.

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Еще одной отличительной особенностью Realme Q2 Pro станет быстрая 65-ваттная зарядка. Тогда как в базовом варианте ее мощность составит 30 Вт. Известно также, что обе модели получат чипсет Dimensity 800U, до 8 Гб оперативной памяти, до 256 Гб постоянной и 6,5-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц.

Realme Q2 должен предложить фронтальную камеру на 16-мегапикселей, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч и тройную тыльную камеру 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. В случае с Realme Q2 Pro основная камера будет четырехкомпонентной, где помимо датчиков на 48 Мп и 8 Мп предложат два модуля идентичным разрешением на 2 Мп. Ценник на устройства будут стартовать с отметки $150.

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Источник: mydrivers