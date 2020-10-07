Realme 7 и Realme 7 Pro поступают на рынок Европы

877

Объявлены цены и характеристики Realme 7 и Realme 7 Pro для европейского рынка

Realme продолжает экспансию на европейский рынок и сегодня в рамках своей презентации представила Realme 7 и Realme 7 Pro, которые месяц назад дебютировали в Китае. Сегодня же компания начинает прием предзаказов на эти модели и обещает их 3-летнюю поддержку.

Читать также: Представлен Realme Smart TV SLED: первый в мире SLED-телевизор﻿

Интересно, что если в Индии и Китае Realme 7 доступен с квадрокамерой, где главный датчик на 64 Мп, то на европейский рынок он выходит с 48 Мп модулем. Дополняют его сенсоры на 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. В активе смартфона чип Helio G95, аккумулятор емкостью 5000 мАч, 90-герцовый дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей и фронталка на 16 Мп. К числу достоинств смартфона отнесем быструю 30-ваттную зарядку.

В Европе Realme 7 будет доступен в трех модификациях 4/64 Гб, 6/64 Гб и 8/128 Гб по цене $210, $233 и $292 соответственно. Старт продаж намечен на 21 октября.

Читать также: Realme X7 Pro должен выйти за пределы Китая﻿

Тогда как Realme 7 Pro можно будет найти на европейском рынке только в версии с 8/128 Гб по цене $351 и его продажи начнутся с 13 октября. Напомним, что в арсенале этой модели чипсет Snapdragon 720G, батарейка на 4500 мАч, OLED-дисплей диагональю 6,4 дюйма разрешением 2400х1080 точек и основная камера 64 Мп (Sony IMX682) + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Фишка устройства — 65-ваттная зарядка.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿

Источник: androidauthority