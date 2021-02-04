Официально: Xiaomi объяснила, каким смартфонам не светят сервисы Google

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Расслабьтесь: на глобальном рынке смартфонам Xiaomi не грозит лишение Google-сервисов

В обновлении MIUI 12.5 пропала возможность устанавливать сервисы Google. Ситуация вызвала широкий резонанс, и мы попытались прояснить ситуацию, сняв специальный ролик на эту тему. Со своей стороны, пользователи со всего мира атакуют Xiaomi, и она выпустила пресс-релиз, чтобы внести ясность и успокоить фанатов по всему миру.

Прежде всего, Xiaomi заявила, что ряд фанатов не верно истолковали сообщение о блокировке установки сервисов Google на смартфоны. Есть те, кто посчитал, что отныне этих приложений не будет на всех смартфонах компании. Xiaomi акцентирует внимание, что невозможность самостоятельной установки сервисной инфраструктуры GMS затронула только те модели, которые уже изначально ее не получили.

На территории Китая продаются некоторые модели Xiaomi и Redmi с предустановленными Google-сервисами, и новая политика компании их тоже не затронет. Как и не коснулась она глобальных версий смартфонов, для них ничего не изменится, сервисы остаются на своих местах. В будущем компания даже обещает расширить количество моделей, которые будут поставляться с GMS.

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Теперь, покупая смартфон Xiaomi в Китае, пользователь не сможет поставить туда легко и просто сервисы от Google. Возможно, таким шагом Xiaomi дает понять, что в теории они могут отказаться от Google и сделать все, чтобы закрыть ей рынок Поднебесной. Вряд ли этот «удар» стал ощутимым и особо подействовал на Google.

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Источник: mydrivers