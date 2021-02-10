Официальная презентация Redmi Note 12 Turbo: крутой смартфон по вкусным ценам.

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Первый смартфон из Snapdragon 7+ Gen 2 сегодня анонсировали в поднебесной, ждем у нас

Только закончилась официальная презентация Redmi Note 12 Turbo, который, как уверяют авторитетные инсайдеры, будет продаваться на глобальном рынке под названием Poco F5. Начнём с внешнего вида. Хочу сказать что выглядит он привлекательнее обычного Note 12, вследствие отсутствия всем привычного пьедестала блока камер. Это очень похоже, как оформляют свои камеры Realme.



Толщина его корпуса составляет 7,9 мм, вес – 181 гр., то есть это достаточно тонкий и легкий продукт.



Также Xiaomi следует похвалить за тонкие рамки вокруг дисплея, толщина которых составляет всего 1.9 мм. Его диагональ составляет 6.67 дюймов, заявлена 12-битная FHD+ Amoled матрица с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR 10+. Также производитель обещает отсутствие проблем с ШИМ.

Для среднего класса это очень крутые характеристики, хотя его прямой конкурент Realme GT Neo 5 SE предложит еще лучшие характеристики, будем смотреть на реализацию, потому что цифры не всегда отражают реальную картину.

Теперь о железе: смартфон получил новый процессор Snapdragon 7+ Gen 2 . Это новый представитель линейки, который станет эталоном производительности для среднего класса смартфонов. Для понимания, Snapdragon 7+ Gen 2 это +/- уровень флагманского Snapdragon 8 Gen 1 с лучшей энергоэффективностью и чуть слабее видео чипом.

А по сравнению со Snapdragon 870 это настоящая пропасть. Кому интересно перед вашими глазами результаты синтетических тестов. Однако поверьте, на практике эта разница тоже будет ощутима.

Note 12 Turbo получит разные модификации памяти от базовой 8/128 ГБ до 16/1Тб. Конечно, ценник такой модификации будет немаленьким. Это сделано как ответ на модели конкурентов с объемами памяти. Но почему я почти уверен, что будущий Poco F5 точно не получит такой вариант памяти. Максимум на что стоит рассчитывать это – 12/512.

Относительно камеры здесь к сожалению ничего удивительного. Это обычный модуль на 64 Мп от Omnivision. Он хоть и получил оптическую стабилизацию, но ждать от него снимков флагманского уровня точно не стоит. Более того, скорее всего камера даже обычного Note 12 Pro будет снимать лучше. Поэтому это однозначно самое слабое место в смартфоне.

Скорее всего, это сделано намеренно чтобы разделить покупателей серии. Кому производительность процессора – вам Turbo, а кому камеру – обычную "прошку". Остальные два модуля это тоже стандартные затычки на 8 и 2 Мп, здесь вообще рассказывать нечего.

Батарея тоже просто обычная: емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67Вт. Производитель обещает в среднем полтора дня работы смартфона от полной зарядки.



Дополнительно еще хочу обратить внимание на наличие линейного вибромотора, аудиоджека, ИК порта, сканера отпечатков на правой стороне корпуса, стереозвука с поддержкой Dolby Atmos,

NFC и поддержка Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6. На выбор будут доступны три цвета:

А теперь самое интересное – цены: За младшую версию 8/256 просят примерно 290$, 12/512 уже обойдется в 335$, а топовая 16/1 ТВ в 380$, что не так уж много, но зачем столько памяти понять тяжело.

В целом смартфон получился очень крутым, и если вы не фотограф, то это просто бескомпромиссное решение за свои деньги. Осталось только дождаться глобальной версии и заказывать перепрошенные смартфоны по вкусной цене.

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Источник: weibo