Официальное видео Vivo X100, постеры, живое фото, цвета и дата презентации

105

Флагман Vivo X100 выйдет 13 ноября

Vivo обнародовала на Weibo двухминутное рекламное видео серии Vivo X100. Смартфон можно рассмотреть во всех цветах и в мельчайших деталях, также видео рассказывает о некоторых его характеристиках. Опубликованы официальные постеры Vivo X100 Pro, а в сети появилось живое фото смартфона.



Видео раскрывает наличие у Vivo X100 процессора MediaTek Dimensity 9300. В его состав входят 4 производительных ядра Arm Cortex-X4 (1x 3,25 ГГц + 3x 2,85 ГГц), 4 ядра Cortex-A720 (2 ГГц) и видео Immortalis G72. Согласно предварительным тестам, новый чип на 35% превосходит производительность Dimensity 9200.



Также в рекламе засветился сопроцессор Vivo V3, представленный в конце июля. Этот чип отвечает за фото и видео и позволяет делать портретное видео 4K, съемку 4K с боке, а также неразрушающую корректировку боке и фокуса.



На видео можно рассмотреть детали текстуры оранжевого и голубого вариантов смартфона и блока камер. Хорошо видно асимметричное металлическое кольцо с боковым рельефом и надписью.



Постеры Vivo X100 Pro раскрывают четыре цвета смартфона: Sunset Orange, Chenye Black, Star Trail Blue и White Moonlight.

Также в сети Weibo появилось первое живое фото Vivo X100 в голубом цвете.



Ролик открывает дату презентации серии Vivo X100: он будет представлен 13 ноября в 13:00 по киевскому времени.

Источники: Sparrows News , Weibo