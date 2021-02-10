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Официальные постеры Redmi Note 13 Pro+ – 200 МП ISOCELL HP3, Dimensity 7200 Ultra, релиз уже в сентябре

11.09.2023 89 0

ПОДТВЕРЖДЕН РЕЛИЗ уже в этом месяце

В этом месяце Xiaomi представит смартфон Redmi Note 13 Pro+, сегодня были опубликованы некоторые его характеристики. Новый телефон будет работать на Mediatek Dimensity 7200 Ultra – усовершенствованном варианте 4-нм платформы. Он также получит 200 МП камеру с датчиком Samsung ISOCELL, которая будет оснащена улучшенной обработкой изображения для повышения общей четкости и качеством цифрового масштабирования.

 

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Учетная запись Redmi в Weibo раскрыла детали в серии постеров, хвастаясь трехсторонним партнерством с Mediatek и Samsung. Датчик похож на используемый в Redmi Note 12 Pro+, но новый 4-нм процессор предложит усовершенствованную цифровую обработку.

 

Redmi Note 13 Pro+


Компания не раскрыла конкретную дату запуска, говоря только «До встречи этого месяца». Согласно последним неофициальным данным, в линейке Redmi Note 13 будет как минимум 6 смартфонов.

 

Источники: GSMArena , Weibo

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 11.09.2023
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Официальные постеры Redmi Note 13 Pro+ – 200 МП ISOCELL HP3, Dimensity 7200 Ultra, релиз уже в сентябре