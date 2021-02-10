Официальные рендеры Honor 100 и 100 Pro – бренд смог придумать новый дизайн блока камер

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Оказывается, еще можно придумать новый дизайн смартфона

Дизайнеры Honor смогли невозможное – создать новый дизайн блока камер. Кажется, современные смартфоны перебрали уже все варианты, но в официальных рендерах Honor 100 и 100 Pro компания предложила целых два новых.



Ранее Honor объявила о презентации, запланированной на 23 ноября, не уточняя, какие продукты будут представлены. Сейчас бренд официально подтвердил, что серия смартфонов Honor 100 действительно будет в центре внимания мероприятия. Компания предоставила официальные рендеры обоих смартфонов. Их дизайн существенно отличается, но оба получат уникальный вид блока камер.



Honor 100 и Honor 100 Pro уже доступны для бронирования через Honor Mall, Tmall и JD. Официальные изображения обоих смартфонов доступны в этих каталогах, показали дизайн передней и задней панелей.



Honor 100 и 100 Pro имеют экраны с загнутыми краями. Стандартная модель имеет обычный небольшой круглый вырез передней камеры, модель Pro извлечен вырез, что о двойной селфи-камеры или дополнительном датчике. Можно увидеть оба телефона с разным дизайном модуля задней камеры. Записей у блока основных камер следует, что смартфоны получат 50 МП объектив с оптической стабилизацией.



Официальные характеристики смартфонов еще не обнародованы, но неофициально известно, что Honor 100 будет иметь OLED-экран с разрешением 1,5K и высокочастотным ШИМ. Смартфон получит еще невыпущенный процессор Snapdragon 7 Gen 3 и аккумулятор на 5000 мАч, поддерживающий зарядку мощностью 100 Вт. Ожидается, что модуль камербудет включать в себя 50 МП основную камеру с OIS Anti-shake и телефото с 2x оптическим зумом. Honor 100 Pro, вероятно, получит процессор Snapdragon 8 Gen 2 и зарядку 100 Вт.

Источник: Gizmochina