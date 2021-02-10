Официальный анонс Samsung Galaxy A54 и A34, интересные смартфоны с "интересными" ценами

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Новые представители бестселлерской линейки Galaxy A – уже анонсированы

Компания Samsung без громких мер представила в Европе два новых телефона серии Galaxy A. Это Galaxy A54 и Galaxy A34. Устройства стали потомками прошлогодних Galaxy A53 и A33.

Samsung Galaxy A54 имеет 6,4-дюймовый экран, тогда как A34, несмотря на младший номер, имеет чуть больший 6,6-дюймовый экран. Первый имеет более современный вырез в виде отверстия, расположенного по центру, а второй имеет выемку в виде капли, что для современного смартфона выглядит как некий анахронизм.

Оба телефона имеют sAMOLED дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Смартфоны снабжены подэкранным сканером отпечатков пальцев. С точки зрения дизайна, Galaxy A54 и A34 почти одинаковы и оба имеют защиту от пыли и влаги по стандарту IP67. На задней панели есть три вертикально расположенных датчика камеры.

Что касается камер то здесь и находятся основные отличия аппаратов. Galaxy A54 получил основной модуль на 50 МП с OIS, сверхширокоугольный объектив на 12 МП и макро на 5 МП.

Galaxy A34 имеет более простой основной датчик на 48 МП, сверхширокоугольный объектив на 8 МП и макроблок на 5 МП. A54 и A34 оснащены камерами для селфи на 32 МП и 13 МП соответственно. Все модули кроме макро у старшего брата лучше.

Под капотом Samsung Galaxy A54 размещен процессор Exynos 1380, в то время как A34 оснащен процессором Dimensity 1080 SoC. Какой из них лучше покажут реальные тесты, надеюсь новый Exynos будет лучше, чем его предшественник.

Оба телефона имеют до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карт microSD. Смартфоны снабжены аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт.

Оба смартфона работают на Android 13 с оболочкой OneUI 5.1. Также они оснащены следующими интерфейсами порт USB-C, NFC, Bluetooth 5.3, WiFi, 5G и двойной 4G VoLTE.

Стоимость Samsung Galaxy A54 начинается от 489 евро за вариант 6/128 ГБ. Вариант 8/256 ГБ стоит 539 евро. Такая же конфигурация Galaxy A34 стоит 389 евро и 459 евро соответственно.

Цены, конечно, немного шокируют, но в последнее время все глобальные смартфоны стоят дороже. Та же серия Redmo Note 12 также значительно подорожала на глобальном рынке. Оба смартфона предлагаются в цветах Awesome Lime(лаймовый), Awesome Graphite(черный), Awesome Violet(фиолетовый) и Awesome White(белый, у A34 перламутровый).

Устройства будут доступны в продаже с этого месяца.

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Источник: gizmochina