Официально: Realme GT3 анонсируют на MWC 2023
GT Neo 5 превращается в элегантный Realme GT3
Realme официально объявила, что ее флагман для глобального рынка под названием GT3 будет представлен в конце зимы – 28 февраля. Произойдет это на выставке MWC 2023, которая стартует днем раньше в Барселоне. На промо ролике решили сэкономить и просто сменили название модели.
Это стало возможным просто потому, что Realme GT3 – это и есть глобальный GT Neo 5 с его Snapdragon 8+ Gen 1 , 50-Мп основной камерой Sony IMX890, LED-кольцом на спинке, Realme UI 4.0 на Android 13 и рекордной зарядкой в 240 Вт.
Открытым остается только вопрос цены, очень надеемся, что Realme не загнет за него огромную цену на глобальном рынке и не отразит желание его покупать. Поэтому с нетерпением ждем MWC, она будет очень насыщена на анонсы интересных гаджетов.
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Источник: Twitter
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