Официально: серия Vivo S18 из трех моделей выйдет 14 декабря, смартфоны получат камеру как у Vivo X100

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Смартфоны с флагманским уровнем фото﻿﻿

Производитель объявил модельный ряд Vivo S18. Он состоит из трех смартфонов: доступного S18e, обычного S18 с двумя камерами и Vivo S18 Pro с лучшими характеристиками в линейке.



Цзя Цзиньдонг, вице-президент и генеральный менеджер по стратегии брендов и продуктов Vivo, рассказал, что вариант Pro получит процессор Dimensity 9200+ и 50 МП камеру с сенсором Sony IMX920, которую также можно увидеть в недавно представленном флагмане Vivo X100.



Базовый Vivo S18 будет иметь процессор Snapdragon 7 Gen 3 и также заимствовал 50 МП ультраширокоугольную камеру из модельного ряда X100, тогда как телефотокамера имеет 12 МП датчик и объектив f/2.0 с 2х оптическим увеличением, который можно увидеть в vivo X90s. Также были опубликованы якобы образцы фото с камер, но поверим на слово, что они очень красивые, неотредактированные и не испытали искажений из-за компрессии.



У Vivo S18 Pro будет экран с частотой 120 Гц, аккумулятор на 5000 мАч в тонком корпусе и собственный генеративный искусственный интеллект под названием BlueLM. Смартфоны Vivo S18 будут представлены 14 декабря.

Источник: GSMArena