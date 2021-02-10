Официально! Спецификации камер Realme 12 Pro и Realme 12 Pro++ видео!

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Очень крутые смартфоны!

Ранее стало известно, что Realme представит серию смартфонов Realme 12 Pro 29 января и мы с нетерпением ждем этого события. Кроме этого компания подтвердила некоторые ключевые характеристики устройств и самое интересное – спецификации камер.

Ранее считалось, что Realme 12 Pro и 12 Pro+ имеют одинаковую основную камеру Sony IMX890. Однако официальный постер показывает, что 12 Pro имеет другой сенсор основной камеры.

Realme 12 Pro+ будет оснащен сенсором камеры Sony IMX890, широко используемым во флагманских и субфлагманских телефонах. С другой стороны, Realme 12 Pro будет иметь совершенно новый сенсор камеры Sony IMX882, идентичный сенсору LYT-600. Последний можно найти в таких телефонах, как Oppo Reno 11 5G и Vivo S18e, доступных на китайском рынке.

Задняя камера 12 Pro+ будет оснащена 64-мегапиксельной перископической телефотокамерой OV64B с 3-кратным оптическим зумом. С другой стороны, ожидается, что 12 Pro будет оборудован 32-мегапиксельной телефотокамерой. Оба устройства также имеют 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

Согласно сообщениям, Realme 12 Pro и 12 Pro+ будут оснащены 16-мегапиксельной и 32-мегапиксельной фронтальной камерой соответственно.

В то время как вариант Pro может быть оснащен чипсетом Snapdragon 6 Gen 1, Pro+ будет иметь SoC Snapdragon 7s Gen 2.

В настоящее время о цене серии Realme 12 Pro ничего не сообщается. Серия может быть оборудована 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED FHD+ 120 Гц, до 12 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ постоянной памяти и аккумулятором на 5000 мАч с функцией быстрой зарядки мощностью 67 Вт.



Также недавно появилось видео распаковка Realme 12 Pro+ от пользователя @Sudhanshu1414 через X по ссылке.

Источник: realme