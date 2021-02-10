Xiaomi официально представила Redmi x Automobili Lamborghini Squadra Corse: новая коллаборация с известным брендом

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Новая коллаборация

Сегодня Xiaomi официально представила Redmi x Automobili Lamborghini Squadra Corse в своем посту на Weibo. Устройство также будет официально представлено сегодня вечером на мероприятии по случаю 10-летия Xiaomi Redmi и запуска серии Redmi K70.

Это сотрудничество является продолжением предыдущего сотрудничества Xiaomi с командой Mercedes AMG Petronas F1 для серии Redmi K50, известной как Redmi K50 Gaming Mercedes AMG Petronas Edition, запущенной в феврале прошлого года.

Хотя конкретные детали о будущем устройстве еще не раскрыты, предварительное сотрудничество по крайней мере дает представление о том, чего ожидать от этой специальной игровой версии устройства. Предыдущее игровое устройство Mercedes AMG Petronas Edition отличалось отличной от базовых моделей окраской, что демонстрировало цветовую гамму болидов Mercedes F1.

Кроме Gaming Edition, серия Redmi K70 включает в себя еще три модели: Redmi K70 e, Redmi K70 и Redmi K70 Pro, оснащенные процессорами Dimensity 8300-Ultra, Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 8 Gen 3 соответственно. Redmi K70 Pro, оснащенный Snapdragon 8 Gen 3, недавно появился у Geekbench с максимальным объемом оперативной памяти 24 ГБ в паре с накопителем на 1024 ГБ. Примечательно, что он может похвастаться дисплеем с разрешением 4000 нит.

Источник: weibo