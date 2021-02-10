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Наверное, все мы любим фильмы с неожиданными сюжетными поворотами или те, в которых, на первый взгляд, обычный человек, ничем не выделяющийся среди других, вдруг открывает в себе что-то особенное, что-то отличное, что делает его лучше всех вокруг. Так же и телефон Blackview A200 Pro, который кажется обычным для своей ценовой категории, без каких-либо особенностей, выделяющих его среди конкурентов.

Но откроет ли он нам свои таланты? Так ли останется без «изюминки» по завершении обзора? А может, под маской обыденности нас ждет настоящее сокровище, которое просто-таки уничтожит всех конкурентов? Давайте вместе узнаем.

Blackview A200 Pro – Кто ты?

Технические характеристики

Коробка и комплектация

Внешний вид

Дисплей

Программное обеспечение

Производительность

Камеры

Зарядка и автономность

Цена и Выводы

Технические характеристики

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Параметр Blackview A200 Pro Матрица: Amoled Диагональ экрана: 6.67 дюйма, 107.4см 2 Соотношение площади экрана к корпусу 90.0% Разрешение экрана: 1080 x 2400 пикселей Другие параметры дисплея: Частота развертки – 120 Гц, пиковая яркость – 1300 нит, плотность пикселей – 395 ppi Операционная система: Android 13, Doke OS 4.0 Процессор: 6-нанометровый Mediatek MT6789V/CD Helio G99 Количество ядер: Два ядра Cortex-А76 с тактовой частотой 2.2 ГГц + 6 ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2.0 ГГц Графический ускоритель: Mali-G57 MC2 Варианты памяти: 12/256 Гб Основная камера: Главный модуль: разрешение 108 Мп, размер матрицы 1/1.67", размер пикселя 0.67µm, PDAF (фазовый автофокус); Сверхшироугольный модуль: разрешение 8 Мп, угол обзора 117˚, размер матрицы 1/4.0", размер пикселя 1.12µm; Макро: разрешение 2 Мп; Запись видео: 1440p@30fps, 1080@30fps, Фронтальная камера: Разрешение 16 Мп, размер матрицы 1/3.0", размер пикселя 1.0µm Запись видео 1080p@30fps Коммуникации: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, NFC, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, USB Type-C Аккумулятор: 5050 мАч, несъемный Мощность зарядки: 66 Вт Беспроводная зарядка: Нет Размеры: 162.2 x 73.6 x 8.6 мм Вес: 196 г Материалы корпуса: Пластиковый каркас, задняя крышка – пластик Цвета: Daybreak Blue, Meteor Purple, Polar Night Black Цена: от 240 евро или от 6600 грн



Blackview A200 Pro﻿

Коробка и комплектация

Телефон к нам прибыл в белой коробке, на которой кроме названия указаны основные характеристики: FHD+ AMOLED экран-водопад, 12/256 Гб памяти, камеры 16, 108+8+2 МП и быстрая зарядка.

В середине нас встречает непосредственно телефон, кабель USB TypeC на USB TypeC, блок питания на 66W, силиконовый чехол, инструкция. Блок питания смотрится стандартно, и ничем не отличается. Кабель – USB TypeC на USB TypeC рассчитан на 6А. В очередной раз отсутствует защитное стекло или пленка, что немного ухудшает первое впечатление.

В общем, после распаковки мы видим стандартный комплект, ничем не хуже (если не учитывать уже упомянутое нами отсутствие защитной пленки) и не лучше, чем у конкурентов.

Внешний вид

Дизайн у нашего «подопечного» чем-то напоминает телефоны марки Honor и Huawei – расположением камер и закругленным экраном. Сами камеры немного выступают, однако, если одеть чехол, то они становятся незаметными. Задняя поверхность выполнена из пластика достаточно хорошего качества.

Телефон увидел свет в трех цветовых версиях – голубой, фиолетовый и черный.

Справа у нас находятся кнопка включения и регулятор громкости. Внизу расположено гнездо USB – 2.0, монодинамик, и лоток для двух Nano-Sim карт или одной + карта памяти microSD (заявлено о поддержке емкости до 1 Тб). Левая сторона напоминает чистое поле, там нет ничего.

На корпусе есть надписи о камере 108 МП и название телефона. Также рядом с камерами есть однофазная вспышка, которую еще можно использовать как фонарик во время съемки видео.

В общем, к внешнему виду Blackview A200 Pro нет ни претензий, ни причин на хвалебные оды, ничем особенным не выделяющийся стандарт.

Дисплей

Наш сегодняшний гость получил Amoled дисплей с частотой обновления 120 Гц и со встроенным сканером отпечатков пальцев. И сразу несколько слов о нем - работает он хорошо, немного медленнее, чем сканеры расположены на корпусе, однако, в целом, претензий нет. Но разблокировка телефона мокрыми руками делает эту миссию невозможной.

Также прикольной фишкой является так называемый экран-водопад – изогнутый экран, чьи края выходят за пределы лицевой панели, словно стекая по рамке устройства. Ставится такой экран преимущественно на флагманах, например на Huawei P50 Pro . Хотя такое решение тоже не всем подходит, ведь такие дисплеи имеют, кроме классного вида, два минуса – это хрупкость и так называемые фантомные нажатия.

Цветопередача в нашем испытуемом тоже на самом высоком уровне, никаких претензий, которое к тому же можно отредактировать под себя. А пиковая яркость в 1300 нит делает пользование смартфоном на улице удобным и приятным.

Единственная претензия – это защита, хотя здесь и стоит Gorilla glass 5, но из-за закругленного экрана любое падение на торец приведет к ремонту экрана, что само собой удовольствие не из дешевых.

Так что экран в этом телефоне достаточно высокого качества, не хуже, чем у конкурентов. Единственно это его закругленные края, как показывает практика, они имеют как своих противников, так и сторонников.

Программное обеспечение

В этом телефоне установлена система Doke OS 4.0 на базе Android 13. Наш смартфон является в какой-то степени первопроходцем, ведь является первым гаджетом этой компании с данной операционной системой.

Среди интересного – вспомогательное меню быстрого доступа к приложениям, возможность управления с помощью жестов и возможность изменить цвет каждой папки в вашем смартфоне.

Вы можете настроить вид рабочего стола, виджеты и обои. Открыть доступ к этим возможностям можно с помощью двух пальцев по экрану друг к другу, или удержанием пальца в нужном месте.

Откровенным минусом является невозможность удаления некоторых приложений. Единственное решение это сбросить их в какую-нибудь отдельную папку, чтобы не мешали.

Интересная функция — запись телефонных разговоров. Забегая вперед, скажу, что пишет смартфон хорошо, четко слышно как то, что говорит владелец, так и то, что его собеседник. При этом собеседнику не сообщается о начале записи, что в реалиях, когда развелось много мошенников, достаточно не плохо.

В общем, хоть и не без помарок, но в этой категории однозначный плюс, ведь многие интересные решения и новая система Doke OS 4.0 производят положительное впечатление.

Blackview A200 Pro﻿

Производительность

Нас встречает процессор Mediatek MT6789V/CD Helio G99 на 6 нм. Этот процессор не является топовым на сегодняшний день, однако и к худшим мы его отнести не можем. Этакая серединка. Так иногда происходят микрофризы, и телефон работает плавно.

Графический процессор Mali-G57 MC2. Несмотря на то, что установлено здесь железо и не самое топовое, игры играть на нем достаточно комфортно. Так, например, PUGB со скаченным HD клиентом и на максимальных настройках графики играет удобно без микрофризов.

То же касается и нагревания корпуса, после получасовой игры, уже упомянутой нами, телефон нагрелся с 26 до 36 градусов, что является довольно неплохим результатом.

Заявлено также за поддержкой до пяти одновременных прикосновений.

Что касается памяти, то данная серия имеет всего один вариант – 12 Гб оперативной и 256 Гб устойчивой памяти.

Звук здесь хоть и не самого высокого уровня, однако конкурентам не проигрывает – чистый, сбалансированный.

В общем, к железу в этом телефоне претензий нет, ведь за эту цену мы получаем довольно неплохой результат.

Камеры

В Blackview A200 Pro есть следующие камеры:

Основная - 108 MP Samsung ISOCELL HM6 Широкоугольная - 8 МП Hynix Hi-846 Макро - 2 МП GalaxyCore GC02M1B Фронтальная - 16 МП Samsung ISOCELL 3P9

Основная камера, несмотря на прекрасные данные на бумаге, к сожалению, неприятно удивила на практике. Да, если в несколько раз приблизить сделанное фото, то можно заметить вокруг белых объектов фиолетовый свет, которого, по факту, там нет.

Портретные фотографии не дают нам ожидаемого результата. Как для 108 Мп камеры, качество недостаточно.

Широкоугольная камера довольно неплохая, по крайней мере, не так чувствительна к плохому освещению как основная. Угол обзора составляет 117 градусов.

Макро объектив - 2 Мп, так что ожидать какой-либо феерии не стоит.

Также многие вопросы есть и к стабилизации. Ведь для четкого снимка вам нужно будет либо штатив с собой носить, либо героя «Смертельной битвы» Саб Зиро, чтобы он замораживал вас на несколько секунд, пока обработается фотография.

Модуль камеры поддерживает запись видео в 8К при 24 к/с и 4К при 130 к/с, но процессор MeiaTek Helio G99 поддерживает только съемку в 2К при 30 к/с. Поэтому мы видим, что сенсор камеры намного лучше процессора телефона. Минусом есть то, что в процессе съемки нельзя переключаться между основной и широкоугольной камерой. На которую начинаем записывать на ту и кончаем.

Несмотря на то, что в режиме видео есть электронная стабилизация, качество работы настолько неудовлетворительное, что использовать ее практически невозможно.

Следовательно, качество фото и видео в реальности отличается от заявленных на бумаге в гораздо худшую сторону. Поэтому телефон явно проигрывает в этой номинации конкурентам.

Зарядка и автономность

А вот тут уже начались ложки дегтя в бочке с казалось бы самим медом. Ведь несмотря на то, что в комплекте есть, на первый взгляд, крутой блок питания на 66W, который должен заряжать наш смартфон примерно за 35-40 мин. На практике скорость зарядки значительно ниже, за полчаса он заряжается всего на 50%, а полностью батарея заполняется чуть больше часа.





Конечно это не такой и плохой результат, есть много смартфонов, которые заряжаются дольше, но от блока питания на 66 Вт ожидаешь гораздо лучшего результата.

Аккумулятор емкостью 5050 мАч, еще немного сглаживает неприятное впечатление от скорости зарядки. 100% зарядки хватит на 10 часов активной работы экрана (игры, браузер и видео), что является достаточно хорошим результатом.

Условным минусом является отсутствие беспроводной зарядки, хотя, если учесть, что это не флагман, то это можно понять.

В целом автономность на достаточно хорошем уровне, но скорость зарядки и ее контраст между тем, что заявлено производителем немного портят впечатление от данного смартфона.

Цена и Выводы

В итоге, если обойти вниманием камеру и маркетинговое заблуждение с зарядкой, телефон однозначно стоит своих денег. Железо, программное обеспечение и особенно качество экрана здесь на достаточно высоком уровне.

Особенно, если учитывать его цену, которая на Aliexpress составляет около 200$. В Украине официально цена более кусачая 12 000 грн, однако можно найти и гораздо дешевле.

Итак, если в телефоне вам не нужна камера сверхвысокого качества и и зарядка за пол часа, то смело можете рассмотерть данній гаджет к покупке. Приобрести этот смартфон можно по этой ссылке на сайте Aliexpress:

Blackview A200 Pro﻿ 12/256 ГБ

Blackview A200 Pro﻿