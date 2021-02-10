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Всем привет! Сегодня мы расскажем вам о лучшем представителе от компании Choetech. А именно о – Choetech BS009 3600W.

Зарядная станция это не просто рowerbank, ведь с помощью небольшого, относительно зарядных станций, помощника можно несколько раз зарядить гаджеты, а станция позволит вам вернуть свет в ваши дома тогда, когда мусор с востока захочет его у вас забрать. А если у вас большое жилище, или просто очень много электроприборов, которые вам нужно использовать, то в этом случае вам не обойтись без этой зарядной станции. Ведь ее основное призвание сделать время ожидания света максимально комфортным.

Choetech BS009 3600W - действительно ли он позволит забыть об выключении света?



Технические характеристики

Комплектация и внешний вид

﻿Мощность

﻿Емкость

﻿Зарядка

Аккумулятор

Функционал

﻿Выводы и цена

﻿Видеообзор

Технические характеристики

Параметр Choetech BS009 3600W Дисплей: LED Номинальная мощность: 3600 Вт Пиковая мощность: 7200 Вт Форма выходного сигнала: Чистая синусоида Функция ИБП: Да, 20 мс Выходы: Да Розетки (230 В): 3 шт USB Type A (18 Вт): 2 шт USB Type C PD (20 Вт): 3 шт USB Type C PD (100 Вт): 1 шт Авто-прикуриватель выход: Да, 12 В, 10 А Зарядка от солнечных панелей: Да Входной порт ХТ 60 Да, 12 В, 25 А Вес: 12,5 кг Материалы корпуса: Алюминий и ударопрочный термопласт Размеры: 464 х 320 х 584 мм LED-фонарик: Да Тип аккумулятора: LiFePO4 Емкость батареи: 3840 Вт/час, Время зарядки (розетка): До 2-х часов Мощность зарядки (розетка): 1500 Вт Цена: От 87999

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#ek Choetech BS009 3600W﻿﻿﻿#

Комплектация и внешний вид

Для начала несколько слов о внешнем виде. Зарядная станция поставляется в комплекте с кабелями для зарядки и инструкцией, равно как и две другие. Но сразу хотим вас предупредить, как и две другие по этому поводу тоже есть предупреждение, что производитель может менять комплектацию.

Сама же станция выполнена из алюминиевого сплава и ударопрочного, долговечного технического термопласта ABS, устойчивого к агрессивному воздействию окружающей среды. И следует сразу отметить, что здесь качество материалов на гораздо более высоком уровне, чем в двух других о которых мы вам рассказывали. Что касается защиты всех соединений, то здесь все на стабильно высоком уровне.

Но и минус, в виде максимально неудобной крышки открывающейся не на 180 градусов розеток, все еще здесь, и тем самым создается определенный дискомфорт при попытке подсоединиться к ним.

Среди других плюсов стоит отметить и два колеса и телескопическую ручку, основное предназначение которых – максимальный комфорт при транспортировке.

Итак, несмотря уже стандартную болячку, в целом к качеству материалов и комплекту никаких нареканий нет. И даже при сильном желании их не найти.

Мощность

По традиции несколько слов о двух основных параметрах, влияющих на стоимость и возможности станции. Это емкость и мощность. Кратко обосноваем, почему? Обычно чем выше емкость зарядной станции, тем больше мощности она способна выдавать приборам.

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Мощность любой без исключения зарядной станции измеряется в Ватах и именно этим показателем вы можете руководствоваться в поисках ответа на вопрос: сколько и каких приборов вы можете заживить одновременно? Наш сегодняшний гость имеет в себе 3600 Вт типовой мощности и 7200 пиковой.

Но в чем же разница между этими двумя показателями? Объясняем: типичная – это та, которую станция может поддерживать длительное время до полной разрядки батареи, а вот пиковая будет доступна только в течение нескольких секунд, и используется она для приборов с компрессорами и насосами, такими как холодильник или котел отопления. Это связано с тем, что у них высокая пусковая мощность, но при работе потребление электроэнергии намного ниже.



Наш сегодняшний гость – это не мелкая станция на 300-500 Вт, основное предназначение которой – зарядка гаджетов, ноутбуков и освещения. Он позволит заживить абсолютно все виды холодильников и котлов, а также подогреть пищу в микроволновке или полностью высушить себе волосы феном. И тут уже все просто, ведь мощности в 3600 Вт хватит, чтобы пользоваться любыми приборами ни в чем себя не ограничивая.

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Следовательно, несмотря на то что станция достаточно велика в размерах, ее мощность, способная заживить все в доме, более чем компенсирует возможный дискомфорт связанный с размерами.

Емкость

А сейчас поговорим о втором и не менее важном параметре – а именно о емкости, а это уже не так просто. Обозначается эта характеристика в разных станциях по разному. Это может быть либо Ватт/час, либо же мАч, то есть так же как и в смартфонах или ноутбуках. Но не огорчайтесь, ведь чтобы перевести мАч в Вт/ч нужно использовать такую несложную формулу: количество мАч мы делим на тысячу, чтобы убрать приставку мили и затем умножаем на напряжение аккумулятора. В зарядных станциях это 3.7 Вольта (в случае когда установлен Li-Ion аккумулятор) и 3.2 Вольта (в случае LiFePO4 (литий-железо-фосфатный) источник энергии).

Зарядная станция Choetech BS009 3600W имеет емкость 3840 Ватт/час, то есть, если учесть что емкость аккумулятора стандартного смартфона, примерно 18,5 Вт/час, наша станция в идеальных условиях зарядит ваш смартфон – примерно 150 раз. Но учитывая КПД, то есть коэффициент полезного действия, который в нашем случае будет составлять 10-15%, вы зарядите смартфон примерно в 130 раз, а это тоже неплохо.

Пользуясь такой не слишком сложной схемой можно посчитать, сколько у вас проработает большинство приборов. Ведь мощность, это и есть показатель того, сколько Ват прибор потребляет за час. Чтобы понять, какая емкость зарядной станции нужна именно вам, нужно мощность одного или нескольких приборов умножить на количество часов, которое они должны проработать.

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Итак, это уже не какая-нибудь игрушка сотрудничая с которой нужно постоянно следить или хватит вам вашей станции, пользуясь этим источником энергии вы можете позволить себе гораздо больше чем с другими.

#ek Choetech BS009 3600W﻿﻿﻿#

Зарядка



Экран никуда не исчез по сравнению с другими двумя вариантами, и на нем отображаются все данные о емкости аккумулятора, потреблении приборов, времени работы под текущей нагрузкой и других важных показателях. Но и это еще не все, ведь здесь присутствует также информация о времени до конца зарядки станции и возможность отрегулировать мощность зарядки.

Мощность зарядки нашего сегодняшнего гостя – это еще один повод для гордости, ведь в турбо режиме 100% зарядки мы получим примерно через 2 часа. И именно этот факт делает зарядную станцию Choetech BS009 3600W отличным выбором по сравнению с конкурентами, ведь двух часов предостаточно, чтобы зарядить ее даже, если свет включают по расписанию ненадолго. Но и это еще не конец приятных неожиданностей, подаренных вам этой станцией.

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Кроме обычной зарядки от розетки переменным током 220 вольт, здесь есть еще две опции зарядки, а именно через прикуриватель от авто или подсолнечных панелей, для которых также есть специальный отдельный разъем. Конечно следует понимать, что потеряется скорость, но для жителей квартир способов подзарядиться без энергии в розетке не так уж много.

Потому что здесь не подходит генератор, который в квартире создает опасность для всех вокруг, ведь речь идет не о частном доме, где его можно разместить во дворе. Кстати, несмотря на многоступенчатую защиту от замыканий и перегрузок я все равно рекомендую приобрести себе в дом огнетушитель. Это все-таки большой аккумулятор, хоть и хорошо защищенный.

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Скорость зарядки и разнообразие способов зарядки этой станции – это еще одно неоспоримое преимущество.

Аккумулятор



Эта зарядная станция, как и все остальные от компании Choetech, оснащена литий-железо-фосфатными аккумуляторами, и сразу несколько слов о них. Станции оснащены этим типом аккумулятора более безопасны в плане возгорания, чем имеющие Li-Ion батареи, но и это еще не все. Еще одним важным аргументом является разница в диапазоне рабочих температур, ведь у железо-фосфата это показатель от -20 до +70 градусов, что позволяет без проблем использовать их и на улице или хранить на балконе или в гараже.

Среди других преимуществ – выдерживание более 3500 циклов разрядки со снижением емкости до 80%, а это в 6 раз больше, чем у их Li-Ion конкурентов. Еще из плюсов очень низкий саморазряд, срок службы 7-10 лет и экологичность. Но куда без ложки дегтя в нашей бочке с медом, ведь у станций с аккумулятором этого типа меньшая плотность заряда по сравнению с Li-Ion братьями. Простыми словами при одинаковой емкости железо-фосфатная батарея немного больше по размеру и процентов на 30 тяжелее.

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Поэтому в переносных гаджетах, где это критично, используют исключительно Li-Ion аккумуляторы. Но это личный выбор каждого. Для маленьких емкостей Li-ion смотрится не так и плохо, благодаря меньшему весу и возможности носить его с собой. А вот более мощные варианты, по-моему, только железо-фосфат, потому что это безопаснее, надежнее и долговечнее.

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Качество и долговечность аккумуляторов в этой станции – однозначно плюс! Ведь когда вы платите такую немалую сумму, то соответственно и ожидания относительно долговечности устройства самые высокие.

Функционал



Одной из важных способностей станций является возможность пропускать через себя ток и выступать в качестве бесперебойного источника питания, в характеристиках эта функция часто обозначается аббревиатурой UPS. Это поможет уберечь себя от незапланированного отключения компьютера, если внезапно выключится свет.

Choetech BS009 3600W оснащена тремя розетками мощностью 220 Вольт. Но сразу хотим порекомендовать вам воспользоваться еще и удлинителем, который позволит не таскать его постоянно за собой, но вместе с тем постоянно иметь под руками доступ к источнику электроэнергии.

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Кроме этого наш сегодняшний испытуемый оснащен двумя портами USB Type A с мощностью 18 Вт и функцией быстрой зарядки QC 3.0. Кроме этого есть три порта USB Type С на 20 Вт, и « козырная карта » - USB Type С на 100 Вт . Наличие не только нескольких USB портов, но и комбинирование между старым типом и новым добавляет еще плюсы этой станции. Это освобождает розетки от блоков питания смартфонов и других гаджетов.

А это влечет еще один плюс – когда ток из аккумулятора через инвертор превращается в 220 Вольт, а затем в вашей зарядке производится обратное действие, мы имеем значительно большие потери энергии. Так что на прямую от USB заряжать значительно экономнее. Еще одно преимущество касается разных типов USB портов, что позволяет не бежать в магазин за новым кабелем зарядки USB Type С на USB Type С.

Следующим преимуществом является мощность этих портов, что позволяет заряжать все устройства максимально быстро. Резиновые заглушки – это еще один существенный плюс, ведь установив их на всех разъемах, можно не переживать, когда станция будет использоваться на природе или в полевых условиях военными и спасателями. А вот в обычном использовании в квартире они даже могут немного мешать, потому что удобнее, когда большинство разъемов в свободном доступе.

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Мы пытались замерить уровень шума, но она настолько тиха, что фоновый шум в студии был громче, и показатели не менялись, независимо от того работает охлаждение или нет.

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Количество источников откуда можно почерпнуть энергию при необходимости позволяет сделать это достаточно большому количеству людей, что, без сомнения, является огромным плюсом для этой станции.

Выводы и цена

Итак, зарядная станция Choetech BS009 3600W – это действительно одно из лучших решений на рынке на сегодня, ведь в этой зарядной станции идеально соединились цена и качество.

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Они позиционируют себя как убийцы известного бренда посреди зарядок EcoFlow. И после проведённых тестов можно с уверенностью сказать, что их заявления не безосновательны. Это зарядная станция, предназначенная для рынка Европы и отвечающая всем стандартам качества.

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Стереотипы мусора из поднебесной уже давно не актуальны. Как оказалось, их ручки умеют изготавливать и качественно, если от них это требуют.

Цены на зарядные станции сегодня лучше чем когда-либо, а главного героя этого обзора сейчас можно приобрести за 81 999 гривен по ссылке ниже

Choetech BS009 3600W - 81 999 грн

Видеообзор

#ek Choetech BS009 3600W﻿﻿﻿#