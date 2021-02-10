Samsung Galaxy A55: идеальный баланс в среднем ценовом сегменте

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Привет, друзья! Три недели назад я захотел купить себе телефон самсунг, так я стал владельцем нового Samsung Galaxy A55. Моим предыдущим смартфоном был Google Pixel 5, поэтому при покупке устройства я испытал много эмоций - поскольку я перескочил сразу через несколько поколений.

Прежде чем перейти к детальному обзору, хотелось бы сказать, что этот смартфон позиционируется производителем как среднебюджетник- однако сейчас смартфоны такого класса предлагают почти все то, что и флагманы. Стоит отметить, что я не геймер - поэтому от мощности у меня одно требование - чтобы не лагал. Кроме того, веду активный образ жизни - поэтому мой приоритет №1 - камера устройства. А еще хотелось купить именно официальный смартфон, через магазин электроники, потому что в моем прошлом смартфоне умирала материнская плата устройства - после чего ремонт обходился в копеечку.

Обзор Galaxy A55

Комплектация

Первое, что нас встречает при покупке – его комплектация. Она здесь традиционная для корейской компании. В коробке мы находим сам смартфон, зарядное устройство, иглу SIM-слота и двухсторонний USB-C кабель.

К сожалению, защитный чехол и зарядный блок отсутствует, однако хочу похвалить компанию за поддержку Power Delivery – я человек, который любит использовать зарядный блок на несколько разъемов с поддержкой GAN, поэтому такой вариант для меня оптимален – могу заряжать и ультрабук, и смартфон одновременно. Единственное, что может кого-то разочаровать – скорость самой зарядки до 25 Вт.

Дизайн и экран

Дизайн Galaxy A55 мне понравился. Рамка смартфона алюминиевая, со стеклянной задней панелью, что придает устройству немного премиальности, однако без чехла решиться его носить не могу – хотелось бы матовую заднюю крышку и закругленные грани.

Я из тех людей, которые не очень нравились тренду к переходу на плоские грани. Устройство оснащено 6.6-дюймовым AMOLED Full HD+ дисплеем и частотой обновления 120 Гц. Некоторые китайцы уже предлагают 1.5к экраны в этом сегменте, однако чтобы узнать есть ли в нем такая фишка или нет, пришлось только что заглядывать в интернет, оказывается только Full HD, да и ладно.

Камера

Камер у Galaxy A55 три сзади: 50-мегапиксельный основной сенсор, 13-мегапиксельный ультраширокий объектив и 5-мегапиксельный макрообъектив. Фронталка – одна, на 32 мегапикселя. К сожалению, сейчас у меня нет других смартфонов, чтобы сравнить этот смартфон с другими, однако на YouTube канале мы делали небольшое сравнение с Galaxy A35 - так что предлагаю ознакомиться с примерами фотографий на контрасте. От себя скажу – после Pixel 5 чувствуется, что камера здесь лучше.

Первый и самый показательный тест для меня – фронтальная камера, она мне напомнила ту, которая стоит в iPhone 12 – принцип тот самый, устанавливать широкий угол, чтобы иметь возможность захватить больше людей, а вот по умолчанию она снимает с небольшим укропом для более корректной симметрии лица, а вот у A35 такого нет.

Вторая разница, очень заметная между старшим и младшим братом - сверхширокоугольник, имеет как широкий угол оледа, так и лучшую детализацию. А вот ширик A35 напомнил мне типичный модуль китайских аппаратов с ценой до 700$.

А вот основная камера днем не сильно проигрывает – разница в детализации минимальна.

Однако ночью – вот здесь начинается разрыв младшего брата – поскольку у Galaxy A55 размер сенсора как у Galaxy S24, фактически обеспечивая уровень основной камеры почти как у флагмана.

Производительность и программное обеспечение

Работает Galaxy A55 на новом процессоре Exynos 1480. По памяти – мой вариант с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, однако есть еще 8/256 и 12/256. В игры я не играю, однако наша команда проводила тест данного смартфона в играх – прикладываю скриншоты тротлинг теста.

В своем сегменте они не рекордны, но если вы не требуете ультра настроек графики в новейших играх – вам эта информация ни при чем.

Относительно программного обеспечения здесь нас встречает One UI 6.1 на базе Android 14, с обновлениями зеленого робота в течение четырех лет. Для тех, кто давно взаимодействует с интерфейсом Samsung он будет максимально знаком, однако после "чистого" Android оболочка кажется тяжеловатой – всяческих фишек прям много, но вопрос – будете ли вы их использовать. А еще меня немножко напрягает большое количество предварительно установленного софта - однако радует возможность его удалить в несколько кликов.

Автономность

Здесь у нас 5000 мАч. В среднем заряда хватает на день активного использования, когда много сижу в мессенджере и использую камеру. И учитывая, что я активный пользователь смартфона – это прямая похвала, потому что с моим Pixel 5 я боялся выйти из дома без PowerBank на долгую прогулку – а с этим устройством могу пойти в активную прогулку на пол дня не переживая, что высажу за это время устройство "в ноль". Поддерживается зарядка до 25 Вт, беспроводной зарядки здесь, к сожалению, нет.

Кстати, в нашем фирменном тесте автономности устройство заняло третье место – между iPhone 11 Pro Max и iPhone 14 Pro Max – учитывая, как живут последние промахи – это действительно крутой результат.

Достоинства и недостатки

Достоинства:

Поддержка Power Delivery и провод USB-C с двух сторон

Качественный экран с частотой 120 Гц

Защита по стандарту IP67

Очень высокая автономность

Недостатки:

Отсутствие беспроводной зарядки и блока питания в комплекте

Скорость зарядки 25 Вт

Не самый мощный Exynos 1480

Большое количество предварительно установленных программ

Вывод

Samsung Galaxy A55 – это смартфон, который предлагает отличный баланс для активного пользователя. Он максимально предсказуем, не случится такого, что он поведет себя так, как я этого не ожидал. Он подходит всем. Несмотря на несколько недостатков, они для меня не критичны из-за чего я могу рекомендовать этот смартфон к покупке.