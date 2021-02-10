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Обзор Google Pixel 8 Pro - Наконец-то эталонный смартфон на Android?

12.10.2023 71 0

Всем привет! Друзья сразу хотим вам признаться, нам, к сожалению, пока не удалось получить этот смартфон на руки, но и оставить вас без интересного обзора мы тоже не могли. Поэтому мы позаимствовали фото и информацию от наших западных коллег, чтобы поскорее рассказать все самое интересное по этому гаджету. Если во время личного знакомства мы узнаем что-нибудь новое, обязательно дополним этот обзор новой информацией.

 

Наконец-то это произошло. Мир увидел новый телефон от Google, а именно Pixel 8 Pro. Смартфон, который по утверждению разработчиков опережает время, и является лучшим современным гаджетом в мире. Ох сколько раз нам приходилось слышать подобные утверждения от разработчиков, ведь каждый выходящий на рынок телефон сопровождается таким или подобным лозунгом. И в данном случае мы выступаем некими разрушителями мифов, поскольку такие вбросы авторов преимущественно не имеют реальной основы. По крайней мере, до сегодняшнего дня мы так и не сумели найти идеальный телефон, без каких-либо минусов.

 

Станет ли Google Pixel 8 Pro исключением? Действительно ли это идеальный телефон? Предлагаю узнать ответы на эти вопросы в нашей статье.

 

Google Pixel 8 Pro, из чего ты сделан?

Технические характеристики

Коробка и комплектация

Дисплей

Дизайн

Процессор

Аккумулятор

Камеры

Программное обеспечение﻿

Цена и выводы

 

Технические характеристики

 

Параметр

Google Pixel 8 Pro

Матрица:

LTPO OLED

Диагональ экрана:

6.7 дюйма, 108.7см 2

Соотношение площади экрана к корпусу ≈ 87.4%

Разрешение экрана:

1344 x 2992 пикселей

Другие параметры дисплея:

Частота развертки – 120 Гц, пиковая яркость – 2400 нит, плотность пикселей – 489 ppi

Операционная система:

Android 14

Процессор:

4-нанометровый Google Tensor G3

Количество ядер:

Одно ядро Cortex-Х3 с тактовой частотой 3.0 ГГц + Четыре ядра Cortex-А715 с тактовой частотой 2.45 ГГц + четыре ядра Cortex-A510 с тактовой частотой 2.15 ГГц

Графический ускоритель:

Immortalis-G715s MC10

Варианты памяти:

12/128Гб, 12/256 Гб, 12/512 Гб, 12/1 Тб

Основная камера:

Главный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.7, сенсор 25 мм, размер матрицы 1/1.31", размер пикселя 1.2µm, multi-directional PDAF (фазовый автофокус), OIS (стабилизация изображения), multi-zone Laser AF

Сверхшироугольный модуль: разрешение 48 Мп, диафрагма f/2.8, сенсор 113 мм, угол обзора 126˚, размер пикселя 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom

Запись видео 4K@30/60fps, 1080@24/30/60/120/240fps,

Стабилизация изображения gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR

Фронтальная камера:

Разрешение 10,5 Мп, диафрагма f/2.2, размер пикселя 1.22µm, сенсор 20 мм, размер матрицы 1/3.1, PDAF, Auto-HDR, panorama

Запись видео

4K@ 24/30/60fps,

1080p@30/60fps

Коммуникации:

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Bluetooth 5.3, NFC, навигационные службы GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, USB Type-C 3.2

Звук:

Стерео

Аккумулятор:

5050 мАч, несъемный

Мощность зарядки:

30 Вт

Беспроводная зарядка:

Да, 23 Вт

Размеры:

162.6 x 76.5 x 8.8 мм

Вес:

213 г

Материалы корпуса:

Алюминиевый каркас, задняя крышка – стекло

Цвета:

Obsidian, Porcelain, Bay

Цена:

От $999

 

Google Pixel 8 Pro﻿

 

Коробка и комплектация

 

Телефон приехал в стандартную коробку. А внутри мы нашли: инструкцию, кабель USB TypeC на USB TypeC и адаптер для передачи данных.

 

Google Pixel 8 Pro – коробка

 

И здесь нас ждет первое большое разочарование, потому что в комплекте нет зарядного устройства, хотя бы какого-нибудь простого чехла и защитной пленки.

 

Google Pixel 8 Pro – коробка

 

В целом содержимое коробки нас больше разочаровало, чем порадовало, так как конкуренты этого смартфона имеют гораздо лучшую комплектацию.

 

Дисплей

 

Наш сегодняшний гость получил LTPO OLED дисплей в отличие от своего предшественника. Технология LTPO позволяет экрану смартфона динамически управлять частотой обновления, что экономит потребление аккумулятора.

 

Google Pixel 8 Pro – экран

 

Размер экрана не изменился, это все те же 6,7 дюйма, что и раньше. Апгрейд затронул пиковую яркость, которая теперь составляет 2400 нит, у предшественника вспомню было 1500 нит.

 

Google Pixel 8 Pro – яркость

 

Разрешение тоже претерпело изменения – 20:9 у «восьмерки» против 19:5 у Google Pixel 7 Pro. А это приводит к снижению плотности пикселей, с 512 у «семерки» до 490 в новой версии.

 

Google Pixel 8 Pro – экран


Изменилась и минимальная частота обновления, которая теперь составляет не 10, а 1 Гц.

 

Google Pixel 8 Pro – частота обновления

 

Итак, как видим изменения есть, что уже хорошо, ведь никто не хочет получать что-нибудь старое в новой обертке. Однако эти изменения не являются радикальными.

 

Дизайн

 

Телефон увидел свет в трех вариантах цвета: Obsidian, Porcelain, Bay.

 

Google Pixel 8 Pro - цвета

 

«Восьмерка» имеет еще более скругленные углы, чем ее предшественник .

 

Google Pixel 8 Pro - дизайн

 

Задняя поверхность выполнена из стекла Gorilla Glass Victus 2, рамки же выполнены из алюминия. Позади нас также встречает маленькая фирменная выпуклость, на которой расположены камеры.

 

Google Pixel 8 Pro - дизайн

 

Сканер отпечатков пальцев расположен в нижней части экрана.

 

Google Pixel 8 Pro - дизайн

 

Внизу виднеется гнездо для зарядки и динамики.

 

Google Pixel 8 Pro - дизайн

 

Наш сегодняшний гость имеет как возможность использования физической Sim-карты (место для нее расположено на боковой панели), так и eSim.

 

Google Pixel 8 Pro - дизайн

 

На боковой панели отображается кнопка блокировки экрана и изменения громкости.

 

Google Pixel 8 Pro - дизайн

 

В общем, дизайн сегодняшнего гостя похож на своего предшественника и сохранил все фирменные черты Google Pixel, такие как. например, стиль расположения камер.

 

Google Pixel 8 Pro﻿

 

Процессор

 

Наш сегодняшний смартфон наделен процессором Tensor 3, производством которого занимается Samsung. Следует отметить, что это фирменный процессор от Google.

 

Google Pixel 8 Pro – процессор

 

Данный процессор состоит из 9 ядер, все они разделены между собой по энергоэффективности.

 

Google Pixel 8 Pro – процессор

 

Тесты типа Antutu выдают не очень высокие показатели по сравнению с прямыми конкурентами. Так же данный поцесор в любом случае нельзя назвать игровым. Так в более требовательных играх наш телефон довольно сильно нагревался, что делало процесс игры не слишком приятным.

 

Google Pixel 8 Pro - дизайн

 

Наш гость получил следующие варианты памяти: 12/128GB, 12/256GB, 12/512GB, 12GB/1TB.

 

Отдельной похвалы заслуживает и вибромотор. По нашему мнению, здесь он один из самых лучших, если не самый лучший среди доступных вариантов.

 

Google Pixel 8 Pro - дизайн

 

К сожалению, в этой категории мы нашли больше минусов, чем плюсов. Нагрев и низкое качество в плане игр не придают ему позитива. Из плюсов можно выделить разве что наличие 1 ТВ памяти.

 

Аккумулятор

 

Google Pixel 8 Pro наделен аккумулятором на 5050 мАч. Обычная зарядка мощностью 30 Вт, а беспроводная – 23 Вт. Также присутствует реверсивная зарядка.

 

Google Pixel 8 Pro – зарядка

 

В целом автономность этого телефона на уровне с предшественником, то есть его полностью должно хватить на один рабочий день.

 

Камеры

 

Google Pixel 8 Pro получил новый датчик для своей 50-мегапиксельной основной камеры – ISOCELL GN2, заменяющий GN1 из 7-й серии. Этот датчик больше (1/1,12 дюйма против 1/1,31 дюйма) и имеет большие собственные пиксели (1,4 мкм против 1,2 мкм). Уменьшение до 12,5 Мп (4 к 1) дает эффективный размер пикселя 2,8 мкм.

 

Google Pixel 8 Pro – камеры

 

Датчик также может работать в другом направлении, выводя изображение 100 Мп, поскольку каждый пиксель имеет два фотодиода вместо одного. GN1 был таким же, главное отличие здесь заключается в том, что GN2 имеет усовершенствованный метод автофокусировки под названием Dual Pixel Pro. Два фотодиода на GN1 разделяют каждый пиксель вертикально, а GN2 имеет диагональное деление, чтобы оно могло выявлять разность фаз как вертикально, так и горизонтально.

 

Google Pixel 8 Pro – камеры

 

Pixel 8 Pro также получил обновленную макрокамеру с сенсором Sony IMX787 – 64 МП 1/1,37 дюйма, с пикселями 0,8 мкм и поддержкой объединения 4 к 1. Для сравнения 7 Pro имеет 12-мегапиксельный сенсор 1/2,9 дюйма с пикселями 1,25 мкм. Pixel 8 Pro получил также широкоугольную камеру с 48-мегапиксельным датчиком GM5 и 5-кратным перископическим объективом. Новый датчик глубины 8×8 ToF поможет с автофокусом.

 

Google Pixel 8 Pro – камеры

 

Видеокамеры смогут записывать в следующих фоматах: 4K@30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps

 

Google Pixel 8 Pro – камеры

 

В камерах для селфи не будет ничего нового, они будут просто использовать 10,5-мегапиксельный сенсор Samsung 3J1 с прошлого года.

 

В плане съемки тоже ничего не изменилось, это те же 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60fps

 

Blackview A200 Pro камеры

 

Итак, камера в данном смартфоне достаточно хорошего качества. Радует наличие нового датчика и двух вспышек. Конечно, это не самое лучшее решение за свои деньги, но претензий у нас нет.

 

Программное обеспечение﻿

 

Как всем нам известно, компания GOOGLE делает большую ставку на искусственный интеллект. Виртуальный ассистент с искусственным интеллектом Бард имеет очень широкий спектр взаимодействий с вами.

 

Google Pixel 8 Pro - Бард

 

Один из лучших примеров работы этого помощника – это функция Best Take. Наверняка не было еще сделано ни одного группового фото, где каждый был бы доволен им. Так вот Pixel 8 Pro имеет решение. При фотографировании искусственный интеллект делает несколько фото, и позже при выборе вами лучшей предлагает заменить не удавшиеся лица. (Например, лучшая улыбка, или взгляд в камеру и т.д.)

 

 

Так же «прокачку» получили функции Magic Editor и Magic Eraser.

 

Если раньше в Magic Eraser можно было просто вырезать некоторые объекты, то теперь их можно еще и переносить, а искусственный интеллект пририсовывает то место, которое вы вырезали и перенесли.

 

 

 

Что касается Magic Editor, то благодаря ей вы можете все передвигать (например, подпрыгнуть или что-то подбросить, и на фото поднять себя или предмет значительно выше, чем это на самом деле).

 

 

Обновилась и функция Unblur, позволяющая исправлять размытые фото и делать их более четкими.

 

 

Также улучшилась система распознавания шумов, то есть когда вы снимаете в каком-то шумном месте, ваш телефон отделяет ваш голос от всех посторонних звуков, и появляется возможность редактировать громкость этих посторонних звуков.

 

Blackview A200 Pro камеры

 

Функция Video Boost – снятое вами видео вы можете скачать на специальный сервис, где оно проходит достаточно длительную обработку, и в итоге возвращается к вам с лучшим качеством.

 

Google Pixel 8 Pro – камеры

 

Google Pixel 8 Pro – камеры

 

Операционная система здесь Android 14, сразу так и не заметишь разницу с предыдущей версией зелёного робота. С нового – появились новые обои и связанная с этим функция искусственного интеллекта, который теперь может создать вам уникальные обои.

 

Google Pixel 8 Pro - обои

 

Так же искусственный интеллект может поговорить за вас по телефону. Например, если вам звонит по телефону курьер, ваш ассистент может пообщаться за вас при этом, вы в реальном времени видите их разговор и контролируете помощника.

 

Google Pixel 8 Pro – ассистент

 

Интересно, что на Pro будет дополнительный датчик, инфракрасный термометр (прямо под светодиодной вспышкой). В настоящее время и возраст возможность измерять температуру своего тела является полезной функцией. У Pixel 8 Pro будет термометр для измерения температуры тела.

 

Google Pixel 8 Pro – термометр

 

Если в предыдущих номинациях была какая-то двусмысленность с плюсами и минусами, то мы не смогли найти недостатков, все новое, интересное и работает без нареканий.

 

Цена и выводы

 

Цена на Google Pixel 8 Pro будет стартовать с отметки в 999 долларов.

 

Google Pixel 8 Pro - цена

 

В начале мы поставили перед собой задачу узнать идеальный ли это гаджет. Ответ – нет. Ничто не идеально, и везде есть как плюсы, так и минусы. Однако этот сматфон имеет свои, действительно уникальные «фишки», отличающие его от конкурентов.

 

Google Pixel 8 Pro﻿

Автор: Богдан Мандзій Дата публикации: 12.10.2023
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