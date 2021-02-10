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Всем привет! Друзья сразу хотим вам признаться, нам, к сожалению, пока не удалось получить этот смартфон на руки, но и оставить вас без интересного обзора мы тоже не могли. Поэтому мы позаимствовали фото и информацию от наших западных коллег, чтобы поскорее рассказать все самое интересное по этому гаджету. Если во время личного знакомства мы узнаем что-нибудь новое, обязательно дополним этот обзор новой информацией.

Наконец-то это произошло. Мир увидел новый телефон от Google, а именно Pixel 8 Pro. Смартфон, который по утверждению разработчиков опережает время, и является лучшим современным гаджетом в мире. Ох сколько раз нам приходилось слышать подобные утверждения от разработчиков, ведь каждый выходящий на рынок телефон сопровождается таким или подобным лозунгом. И в данном случае мы выступаем некими разрушителями мифов, поскольку такие вбросы авторов преимущественно не имеют реальной основы. По крайней мере, до сегодняшнего дня мы так и не сумели найти идеальный телефон, без каких-либо минусов.

Станет ли Google Pixel 8 Pro исключением? Действительно ли это идеальный телефон? Предлагаю узнать ответы на эти вопросы в нашей статье.

Google Pixel 8 Pro, из чего ты сделан?

Технические характеристики

Коробка и комплектация

Дисплей

Дизайн

Процессор

Аккумулятор

Камеры

Программное обеспечение﻿

Цена и выводы

Технические характеристики

Параметр Google Pixel 8 Pro Матрица: LTPO OLED Диагональ экрана: 6.7 дюйма, 108.7см 2 Соотношение площади экрана к корпусу ≈ 87.4% Разрешение экрана: 1344 x 2992 пикселей Другие параметры дисплея: Частота развертки – 120 Гц, пиковая яркость – 2400 нит, плотность пикселей – 489 ppi Операционная система: Android 14 Процессор: 4-нанометровый Google Tensor G3 Количество ядер: Одно ядро Cortex-Х3 с тактовой частотой 3.0 ГГц + Четыре ядра Cortex-А715 с тактовой частотой 2.45 ГГц + четыре ядра Cortex-A510 с тактовой частотой 2.15 ГГц Графический ускоритель: Immortalis-G715s MC10 Варианты памяти: 12/128Гб, 12/256 Гб, 12/512 Гб, 12/1 Тб Основная камера: Главный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.7, сенсор 25 мм, размер матрицы 1/1.31", размер пикселя 1.2µm, multi-directional PDAF (фазовый автофокус), OIS (стабилизация изображения), multi-zone Laser AF Сверхшироугольный модуль: разрешение 48 Мп, диафрагма f/2.8, сенсор 113 мм, угол обзора 126˚, размер пикселя 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom Запись видео 4K@30/60fps, 1080@24/30/60/120/240fps, Стабилизация изображения gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR Фронтальная камера: Разрешение 10,5 Мп, диафрагма f/2.2, размер пикселя 1.22µm, сенсор 20 мм, размер матрицы 1/3.1, PDAF, Auto-HDR, panorama Запись видео 4K@ 24/30/60fps, 1080p@30/60fps Коммуникации: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Bluetooth 5.3, NFC, навигационные службы GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, USB Type-C 3.2 Звук: Стерео Аккумулятор: 5050 мАч, несъемный Мощность зарядки: 30 Вт Беспроводная зарядка: Да, 23 Вт Размеры: 162.6 x 76.5 x 8.8 мм Вес: 213 г Материалы корпуса: Алюминиевый каркас, задняя крышка – стекло Цвета: Obsidian, Porcelain, Bay Цена: От $999

Google Pixel 8 Pro ﻿

Коробка и комплектация

Телефон приехал в стандартную коробку. А внутри мы нашли: инструкцию, кабель USB TypeC на USB TypeC и адаптер для передачи данных.

И здесь нас ждет первое большое разочарование, потому что в комплекте нет зарядного устройства, хотя бы какого-нибудь простого чехла и защитной пленки.

В целом содержимое коробки нас больше разочаровало, чем порадовало, так как конкуренты этого смартфона имеют гораздо лучшую комплектацию.

Дисплей

Наш сегодняшний гость получил LTPO OLED дисплей в отличие от своего предшественника. Технология LTPO позволяет экрану смартфона динамически управлять частотой обновления, что экономит потребление аккумулятора.

Размер экрана не изменился, это все те же 6,7 дюйма, что и раньше. Апгрейд затронул пиковую яркость, которая теперь составляет 2400 нит, у предшественника вспомню было 1500 нит.

Разрешение тоже претерпело изменения – 20:9 у «восьмерки» против 19:5 у Google Pixel 7 Pro. А это приводит к снижению плотности пикселей, с 512 у «семерки» до 490 в новой версии.



Изменилась и минимальная частота обновления, которая теперь составляет не 10, а 1 Гц.

Итак, как видим изменения есть, что уже хорошо, ведь никто не хочет получать что-нибудь старое в новой обертке. Однако эти изменения не являются радикальными.

Дизайн

Телефон увидел свет в трех вариантах цвета: Obsidian, Porcelain, Bay.

«Восьмерка» имеет еще более скругленные углы, чем ее предшественник .

Задняя поверхность выполнена из стекла Gorilla Glass Victus 2, рамки же выполнены из алюминия. Позади нас также встречает маленькая фирменная выпуклость, на которой расположены камеры.

Сканер отпечатков пальцев расположен в нижней части экрана.

Внизу виднеется гнездо для зарядки и динамики.

Наш сегодняшний гость имеет как возможность использования физической Sim-карты (место для нее расположено на боковой панели), так и eSim.

На боковой панели отображается кнопка блокировки экрана и изменения громкости.

В общем, дизайн сегодняшнего гостя похож на своего предшественника и сохранил все фирменные черты Google Pixel, такие как. например, стиль расположения камер.

Google Pixel 8 Pro ﻿

Процессор

Наш сегодняшний смартфон наделен процессором Tensor 3, производством которого занимается Samsung. Следует отметить, что это фирменный процессор от Google.

Данный процессор состоит из 9 ядер, все они разделены между собой по энергоэффективности.

Тесты типа Antutu выдают не очень высокие показатели по сравнению с прямыми конкурентами. Так же данный поцесор в любом случае нельзя назвать игровым. Так в более требовательных играх наш телефон довольно сильно нагревался, что делало процесс игры не слишком приятным.

Наш гость получил следующие варианты памяти: 12/128GB, 12/256GB, 12/512GB, 12GB/1TB.

Отдельной похвалы заслуживает и вибромотор. По нашему мнению, здесь он один из самых лучших, если не самый лучший среди доступных вариантов.

К сожалению, в этой категории мы нашли больше минусов, чем плюсов. Нагрев и низкое качество в плане игр не придают ему позитива. Из плюсов можно выделить разве что наличие 1 ТВ памяти.

Аккумулятор

Google Pixel 8 Pro наделен аккумулятором на 5050 мАч. Обычная зарядка мощностью 30 Вт, а беспроводная – 23 Вт. Также присутствует реверсивная зарядка.

В целом автономность этого телефона на уровне с предшественником, то есть его полностью должно хватить на один рабочий день.

Камеры

Google Pixel 8 Pro получил новый датчик для своей 50-мегапиксельной основной камеры – ISOCELL GN2, заменяющий GN1 из 7-й серии. Этот датчик больше (1/1,12 дюйма против 1/1,31 дюйма) и имеет большие собственные пиксели (1,4 мкм против 1,2 мкм). Уменьшение до 12,5 Мп (4 к 1) дает эффективный размер пикселя 2,8 мкм.

Датчик также может работать в другом направлении, выводя изображение 100 Мп, поскольку каждый пиксель имеет два фотодиода вместо одного. GN1 был таким же, главное отличие здесь заключается в том, что GN2 имеет усовершенствованный метод автофокусировки под названием Dual Pixel Pro. Два фотодиода на GN1 разделяют каждый пиксель вертикально, а GN2 имеет диагональное деление, чтобы оно могло выявлять разность фаз как вертикально, так и горизонтально.

Pixel 8 Pro также получил обновленную макрокамеру с сенсором Sony IMX787 – 64 МП 1/1,37 дюйма, с пикселями 0,8 мкм и поддержкой объединения 4 к 1. Для сравнения 7 Pro имеет 12-мегапиксельный сенсор 1/2,9 дюйма с пикселями 1,25 мкм. Pixel 8 Pro получил также широкоугольную камеру с 48-мегапиксельным датчиком GM5 и 5-кратным перископическим объективом. Новый датчик глубины 8×8 ToF поможет с автофокусом.

Видеокамеры смогут записывать в следующих фоматах: 4K@30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps

В камерах для селфи не будет ничего нового, они будут просто использовать 10,5-мегапиксельный сенсор Samsung 3J1 с прошлого года.

В плане съемки тоже ничего не изменилось, это те же 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60fps

Итак, камера в данном смартфоне достаточно хорошего качества. Радует наличие нового датчика и двух вспышек. Конечно, это не самое лучшее решение за свои деньги, но претензий у нас нет.

Программное обеспечение﻿

Как всем нам известно, компания GOOGLE делает большую ставку на искусственный интеллект. Виртуальный ассистент с искусственным интеллектом Бард имеет очень широкий спектр взаимодействий с вами.

Один из лучших примеров работы этого помощника – это функция Best Take. Наверняка не было еще сделано ни одного группового фото, где каждый был бы доволен им. Так вот Pixel 8 Pro имеет решение. При фотографировании искусственный интеллект делает несколько фото, и позже при выборе вами лучшей предлагает заменить не удавшиеся лица. (Например, лучшая улыбка, или взгляд в камеру и т.д.)

Так же «прокачку» получили функции Magic Editor и Magic Eraser.

Если раньше в Magic Eraser можно было просто вырезать некоторые объекты, то теперь их можно еще и переносить, а искусственный интеллект пририсовывает то место, которое вы вырезали и перенесли.

Что касается Magic Editor, то благодаря ей вы можете все передвигать (например, подпрыгнуть или что-то подбросить, и на фото поднять себя или предмет значительно выше, чем это на самом деле).

Обновилась и функция Unblur, позволяющая исправлять размытые фото и делать их более четкими.

Также улучшилась система распознавания шумов, то есть когда вы снимаете в каком-то шумном месте, ваш телефон отделяет ваш голос от всех посторонних звуков, и появляется возможность редактировать громкость этих посторонних звуков.

Функция Video Boost – снятое вами видео вы можете скачать на специальный сервис, где оно проходит достаточно длительную обработку, и в итоге возвращается к вам с лучшим качеством.

Операционная система здесь Android 14, сразу так и не заметишь разницу с предыдущей версией зелёного робота. С нового – появились новые обои и связанная с этим функция искусственного интеллекта, который теперь может создать вам уникальные обои.

Так же искусственный интеллект может поговорить за вас по телефону. Например, если вам звонит по телефону курьер, ваш ассистент может пообщаться за вас при этом, вы в реальном времени видите их разговор и контролируете помощника.

Интересно, что на Pro будет дополнительный датчик, инфракрасный термометр (прямо под светодиодной вспышкой). В настоящее время и возраст возможность измерять температуру своего тела является полезной функцией. У Pixel 8 Pro будет термометр для измерения температуры тела.

Если в предыдущих номинациях была какая-то двусмысленность с плюсами и минусами, то мы не смогли найти недостатков, все новое, интересное и работает без нареканий.

Цена и выводы

Цена на Google Pixel 8 Pro будет стартовать с отметки в 999 долларов.

В начале мы поставили перед собой задачу узнать идеальный ли это гаджет. Ответ – нет. Ничто не идеально, и везде есть как плюсы, так и минусы. Однако этот сматфон имеет свои, действительно уникальные «фишки», отличающие его от конкурентов.