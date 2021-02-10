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Компания Xiaomi постоянно улучшает свои устройства и программное обеспечение. Каждый год мы получаем новую версию фирменной оболочки MIUI, в которую добавляются интересные фишки и уникальные нововведения. Но производитель решил пойти дальше и вместо просто новой версии Миюай выпустить новую операционную систему под названием HyperOS.

Прошивка HyperOS основана на Linux, а не на Android. Производитель заявляет, что эта оболочка может устанавливаться практически на любое устройство от телефонов до автомобилей. Но нас, конечно, больше всего интересует функционал системы на смартфонах. Потому в сегодняшнем материале проведем подробный обзор HyperOS (MIUI 15) и выясним, что интересного она предлагает.

Обзор HyperOS (MIUI 15) – это еще Android или уже iOS?

Экран блокировки и AOD

Панель управления

Рабочий стол

Шрифты

Экосистема

Анимация

Галерея

Камера

Управление одной рукой

Запуск устаревших приложений

Выводы﻿

Экран блокировки и AOD

Начинаем с экрана блокировки, который получил полноценные изменения даже на глобальной прошивке. Раньше существенные улучшения относились только к китайской версии, но теперь прогресс дошел и до глобалки. Теперь вы можете не просто изменить заставку экрана, но полностью кастомизировать стиль отображения часов.

Больше всего внимания привлекает эффект глубины, благодаря которому дата и время могут быть на заднем плане, а на передний план выступает какой-то элемент обоев. Выглядит очень оригинально. Появилась и имитация стекла с размытием, а сама анимация экрана блокировки теперь плавная и утонченная.

В системе сразу предлагается несколько вариантов смены экрана блокировки. Вы можете подобрать тот стиль, который больше всего нравится. Шаблонов много, и каждый вы можете изменить по своему усмотрению. Например, установить какую-нибудь картинку или фото, выбрать стиль, размер и цвет часов, а также напечатать любую надпись. Кастомизация правда расширена и в некоторой степени даже превосходит iOS 16.

Экран блокировки плавно перетекает в AOD: сохраняется такой же стиль часов и других элементов, только фон становится черным, а изображение пропадает. Если функция Always on Display присутствует на вашем смартфоне, вы сможете насладиться новыми стилями и провести собственную кастомизацию.

Панель управления

Теперь давайте посмотрим на панель управления. Она тоже изменилась по сравнению с MIUI 14 и выглядит более облегченной и упорядоченной. И, конечно, обновленный стиль еще больше напоминает iOS. Так можно сказать обо всем дизайне прошивки. С первого взгляда становится понятно, какой операционной системой вдохновлялись разработчики HyperOS.

Вы можете изменять расположение элементов на панели управления, но это касается не всех настроек. Давайте посмотрим на местоположение. В самом верху находится значок Wi-Fi и мобильной сети, затем на одной линии идут ползунки регулировки громкости и яркости и медиаплеер.

Еще ниже – виджет с синхронизируемыми устройствами. Эти элементы не изменяются. Можно только убрать строчку с экосистемой, если вы не пользуетесь «умным домом».

А дальше уже идут настройки, расположение которых вы можете менять по своему усмотрению. Сюда относится Bluetooth, фонарик, беззвучный режим, запись экрана.

Кстати, немаловажный момент относительно значка «Настройки». Он по умолчанию присутствует в глобальной версии и вам не нужно производить дополнительные манипуляции, чтобы вынести этот элемент на панель управления. Значок очень полезен, потому что только одно нажатие – и перед вами открывается меню с настройками.

Плеер с музыкой на панели управления работает исправно, все переключается и регулируется без зависания. В настройках можно добавить надписи для элементов, поскольку по умолчанию они отключены – мы видим просто круглые значки.

Ну и конечно все любители классики могут вернуть старую панель сообщений, если их не устраивает панель в стиле iOS. Такая же возможность была и у предыдущей MIUI.

Рабочий стол

Продолжаем говорить о дизайне HyperOS и следующий важный этап – это рабочий стол. Здесь каких-либо существенных изменений нет. Дизайн значков изменили, и теперь они также выглядят более минималистично и свежо.

Некоторые иконки стали больше по размеру. А параметр с самостоятельной регулировкой иконок перенесли в раздел «Обои и персонализация». В быстрых настройках рабочего стола уже нет регулировки размера иконок – для некоторых пользователей это будет необычно и неудобно.

HyperOS получила множество новых обоев на любую тему и вкус. Все это вы найдете в том же пункте «Обои и персонализация».

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Шрифты

Да, друзья, мы все-таки дождались нового шрифта в глобальной версии. Это MiSans, который уже был у MIUI 14, но только для китайских устройств. Выглядит такой шрифт больше и интереснее. Также с помощью ползунков можно самостоятельно изменить его размер, а еще определить жирность. Остался и стандартный шрифт Default – более тонкий и для некоторых привычный.

Экосистема

Много шума на презентации HyperOS наделал не обновленный дизайн, а общая экосистема. Нам рассказывали, что теперь все устройства «умного дома» будут управляться одним телефоном, все будет настраиваться в одном месте быстро и просто. Конечно, такая функция появилась, но только для Китая.

В глобальной версии HyperOS взаимодействие с экосистемой просто убрали. Из новых опций следует отметить только возможность синхронизироваться с планшетом. Если у вас есть планшетный ПК от Xiaomi, вы можете подключить его к телефону и облегчить работу между устройствами.

Анимация

Над анимацией тоже поработали. Она изменилась не только на экране блокировки, но и по всей системе. К примеру, зарядка смартфона теперь тоже сопровождается обновленной анимацией: в верхней части экрана высвечивается процесс зарядки. Некоторые объекты поддерживают эффект размытия, возникающий при взаимодействии с ними. А когда вы открываете шторку быстрой настройки, в ней плавно появляются элементы из статус-бара.

Погода

Фирменное приложение погоды слегка обновили и добавили более точную и приятную анимацию, которая будет сообщать нам о различных метеорологических явлениях. Дополнительная информация (влажность, УФ индекс, восход и закат, давление) находится внизу программы в виде виджетов.

Галерея

Большинство новшеств в Галерее связано с работой искусственного интеллекта. Да-да, он наконец добрался и до смартфонов Xiaomi. Одна из наиболее крутых функций – это вырезание центральных элементов из фотографий и дальнейшее их использование в виде наклеек или стикеров. Еще есть копирование элементов и ручное рисование с помощью кисти.

Искусственный интеллект самостоятельно определяет главный объект изображения (например, силуэт человека) и удаляет задний фон. Кроме вырезки элемента вы можете просто заменить фон, используя уже готовые варианты или подбирая свои.

Подобное взаимодействие возможно и с текстом: нажимаете на любой текст, который есть на картинке, и можете скопировать его для дальнейшей работы. Опция полезна, но на Samsung и Pixel она уже давно.

Также в Галерее появились дополнительные шаблоны с разными эффектами. Их можно применить к любому фото.

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Камера

Скажем несколько слов о системном приложении камеры. Дополнительные функции можно вызвать простым свайпом вниз. Больше не нужно нажимать на значок в верхней части экрана. Из новых опций добавилась «Долгая выдержка» с разными эффектами и «Микрокино» с интересными заставками.

Управление одной рукой

Системные приложения, такие как Проводник, Календарь, Музыка, Видео, не получили существенных изменений. Но мелкие фишки прибавились, и все они ориентированы на главную задачу – управление одной рукой.

Производитель отметил, что теперь пользоваться смартфоном на HyperOS будет удобно одной рукой. Подобное мы видели в One UI 6.0, о которой рассказывали здесь . Вот только учитывая значительные габариты современных смартфонов, для удобного взаимодействия с приложениями и системой вам все-таки понадобится две руки, как ни крути.

Запуск устаревших приложений

И последнее новшество в HyperOS, о котором сегодня расскажем, касается аппаратной части. Вы можете устанавливать на флагманы бренда приложения, построенные на 32 битах. Мы напомним, что новый топовый процессор Snapdragon 8 Gen 3 не поддерживает 32-разрядные приложения, поэтому отдельное наличие такой возможности очень радует.

По идее все старые приложения должны запускаться и нормально работать на смартфонах под управлением HyperOS. Конечно, система будет предлагать установить более новую версию программы, но на работоспособность это не повлияет.

Выводы

Мы рассказали об основных нововведениях, которые появились в HyperOS (MIUI 15). Как видим, на этот раз производитель подумал о глобальной версии и не обделил ее. В предыдущих международных прошивках обычно все топовые функции отсутствовали, и только китайские сборки могли похвастаться существенными нововведениями. Радует, что на HyperOS эту тенденцию изменили.

Да, мы не получили на глобалке обещанное взаимодействие всей экосистемы, но с этим ничего не сделаешь. Прокачали дизайн прошивки, внедрили работу искусственного интеллекта и добавили мелкие, но очень полезные улучшения. Да и к стабильности работы нет претензий, все работает шустро и плавно, а сама прошивка весит относительно немного (в пределах 10-12 ГБ).

А вам понравилась HyperOS? Поделитесь своим мнением в комментариях.