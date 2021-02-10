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Обзор HyperOS (MIUI 15) – это еще Android или уже iOS?

08.01.2024 195 0

Компания Xiaomi постоянно улучшает свои устройства и программное обеспечение. Каждый год мы получаем новую версию фирменной оболочки MIUI, в которую добавляются интересные фишки и уникальные нововведения. Но производитель решил пойти дальше и вместо просто новой версии Миюай выпустить новую операционную систему под названием HyperOS.

 

Прошивка HyperOS основана на Linux, а не на Android. Производитель заявляет, что эта оболочка может устанавливаться практически на любое устройство от телефонов до автомобилей. Но нас, конечно, больше всего интересует функционал системы на смартфонах. Потому в сегодняшнем материале проведем подробный обзор HyperOS (MIUI 15) и выясним, что интересного она предлагает.

 

Обзор HyperOS (MIUI 15) – это еще Android или уже iOS?

Экран блокировки и AOD

Панель управления

Рабочий стол

Шрифты

Экосистема

Анимация

Галерея

Камера

Управление одной рукой

Запуск устаревших приложений

Выводы﻿

 

Экран блокировки и AOD

Начинаем с экрана блокировки, который получил полноценные изменения даже на глобальной прошивке. Раньше существенные улучшения относились только к китайской версии, но теперь прогресс дошел и до глобалки. Теперь вы можете не просто изменить заставку экрана, но полностью кастомизировать стиль отображения часов.

 

Обзор HyperOS экран блокировки

 

Больше всего внимания привлекает эффект глубины, благодаря которому дата и время могут быть на заднем плане, а на передний план выступает какой-то элемент обоев. Выглядит очень оригинально. Появилась и имитация стекла с размытием, а сама анимация экрана блокировки теперь плавная и утонченная.

 

Обзор HyperOS экран блокировки

 

В системе сразу предлагается несколько вариантов смены экрана блокировки. Вы можете подобрать тот стиль, который больше всего нравится. Шаблонов много, и каждый вы можете изменить по своему усмотрению. Например, установить какую-нибудь картинку или фото, выбрать стиль, размер и цвет часов, а также напечатать любую надпись. Кастомизация правда расширена и в некоторой степени даже превосходит iOS 16.

 

Обзор HyperOS экран блокировки

 

Экран блокировки плавно перетекает в AOD: сохраняется такой же стиль часов и других элементов, только фон становится черным, а изображение пропадает. Если функция Always on Display присутствует на вашем смартфоне, вы сможете насладиться новыми стилями и провести собственную кастомизацию.

 

Панель управления

Теперь давайте посмотрим на панель управления. Она тоже изменилась по сравнению с MIUI 14 и выглядит более облегченной и упорядоченной. И, конечно, обновленный стиль еще больше напоминает iOS. Так можно сказать обо всем дизайне прошивки. С первого взгляда становится понятно, какой операционной системой вдохновлялись разработчики HyperOS.

 

Обзор HyperOS панель управления

 

Вы можете изменять расположение элементов на панели управления, но это касается не всех настроек. Давайте посмотрим на местоположение. В самом верху находится значок Wi-Fi и мобильной сети, затем на одной линии идут ползунки регулировки громкости и яркости и медиаплеер.

 

Еще ниже – виджет с синхронизируемыми устройствами. Эти элементы не изменяются. Можно только убрать строчку с экосистемой, если вы не пользуетесь «умным домом».

 

Обзор HyperOS панель управления

 

А дальше уже идут настройки, расположение которых вы можете менять по своему усмотрению. Сюда относится Bluetooth, фонарик, беззвучный режим, запись экрана.

 

Кстати, немаловажный момент относительно значка «Настройки». Он по умолчанию присутствует в глобальной версии и вам не нужно производить дополнительные манипуляции, чтобы вынести этот элемент на панель управления. Значок очень полезен, потому что только одно нажатие – и перед вами открывается меню с настройками.

 

Плеер с музыкой на панели управления работает исправно, все переключается и регулируется без зависания. В настройках можно добавить надписи для элементов, поскольку по умолчанию они отключены – мы видим просто круглые значки.

 

Обзор HyperOS панель управления

 

Ну и конечно все любители классики могут вернуть старую панель сообщений, если их не устраивает панель в стиле iOS. Такая же возможность была и у предыдущей MIUI.

 

Рабочий стол

Продолжаем говорить о дизайне HyperOS и следующий важный этап – это рабочий стол. Здесь каких-либо существенных изменений нет. Дизайн значков изменили, и теперь они также выглядят более минималистично и свежо.

 

Обзор HyperOS рабочий стол

 

Некоторые иконки стали больше по размеру. А параметр с самостоятельной регулировкой иконок перенесли в раздел «Обои и персонализация». В быстрых настройках рабочего стола уже нет регулировки размера иконок – для некоторых пользователей это будет необычно и неудобно.

 

Обзор HyperOS рабочий стол

 

HyperOS получила множество новых обоев на любую тему и вкус. Все это вы найдете в том же пункте «Обои и персонализация».

 

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Шрифты

Да, друзья, мы все-таки дождались нового шрифта в глобальной версии. Это MiSans, который уже был у MIUI 14, но только для китайских устройств. Выглядит такой шрифт больше и интереснее. Также с помощью ползунков можно самостоятельно изменить его размер, а еще определить жирность. Остался и стандартный шрифт Default – более тонкий и для некоторых привычный.

 

Обзор HyperOS шрифт

 

 

Экосистема

Много шума на презентации HyperOS наделал не обновленный дизайн, а общая экосистема. Нам рассказывали, что теперь все устройства «умного дома» будут управляться одним телефоном, все будет настраиваться в одном месте быстро и просто. Конечно, такая функция появилась, но только для Китая.

 

В глобальной версии HyperOS взаимодействие с экосистемой просто убрали. Из новых опций следует отметить только возможность синхронизироваться с планшетом. Если у вас есть планшетный ПК от Xiaomi, вы можете подключить его к телефону и облегчить работу между устройствами.

 

Обзор HyperOS экосистема

 

 

Анимация

Над анимацией тоже поработали. Она изменилась не только на экране блокировки, но и по всей системе. К примеру, зарядка смартфона теперь тоже сопровождается обновленной анимацией: в верхней части экрана высвечивается процесс зарядки. Некоторые объекты поддерживают эффект размытия, возникающий при взаимодействии с ними. А когда вы открываете шторку быстрой настройки, в ней плавно появляются элементы из статус-бара.

 

Погода

Фирменное приложение погоды слегка обновили и добавили более точную и приятную анимацию, которая будет сообщать нам о различных метеорологических явлениях. Дополнительная информация (влажность, УФ индекс, восход и закат, давление) находится внизу программы в виде виджетов.

 

Обзор HyperOS погода

 

Галерея

Большинство новшеств в Галерее связано с работой искусственного интеллекта. Да-да, он наконец добрался и до смартфонов Xiaomi. Одна из наиболее крутых функций – это вырезание центральных элементов из фотографий и дальнейшее их использование в виде наклеек или стикеров. Еще есть копирование элементов и ручное рисование с помощью кисти.

 

Обзор HyperOS галерея

 

Искусственный интеллект самостоятельно определяет главный объект изображения (например, силуэт человека) и удаляет задний фон. Кроме вырезки элемента вы можете просто заменить фон, используя уже готовые варианты или подбирая свои.

 

Обзор HyperOS галерея

 

Подобное взаимодействие возможно и с текстом: нажимаете на любой текст, который есть на картинке, и можете скопировать его для дальнейшей работы. Опция полезна, но на Samsung и Pixel она уже давно.

 

Также в Галерее появились дополнительные шаблоны с разными эффектами. Их можно применить к любому фото.

 

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Камера

Скажем несколько слов о системном приложении камеры. Дополнительные функции можно вызвать простым свайпом вниз. Больше не нужно нажимать на значок в верхней части экрана. Из новых опций добавилась «Долгая выдержка» с разными эффектами и «Микрокино» с интересными заставками.

 

Обзор HyperOS камеры

 

 

Управление одной рукой

Системные приложения, такие как Проводник, Календарь, Музыка, Видео, не получили существенных изменений. Но мелкие фишки прибавились, и все они ориентированы на главную задачу – управление одной рукой.

 

Производитель отметил, что теперь пользоваться смартфоном на HyperOS будет удобно одной рукой. Подобное мы видели в One UI 6.0, о которой рассказывали здесь . Вот только учитывая значительные габариты современных смартфонов, для удобного взаимодействия с приложениями и системой вам все-таки понадобится две руки, как ни крути.

 

Обзор HyperOS приложения

 

 

Запуск устаревших приложений

И последнее новшество в HyperOS, о котором сегодня расскажем, касается аппаратной части. Вы можете устанавливать на флагманы бренда приложения, построенные на 32 битах. Мы напомним, что новый топовый процессор Snapdragon 8 Gen 3 не поддерживает 32-разрядные приложения, поэтому отдельное наличие такой возможности очень радует.

 

Обзор HyperOS стоит ли устанавливать

 

По идее все старые приложения должны запускаться и нормально работать на смартфонах под управлением HyperOS. Конечно, система будет предлагать установить более новую версию программы, но на работоспособность это не повлияет.

 

Выводы

Мы рассказали об основных нововведениях, которые появились в HyperOS (MIUI 15). Как видим, на этот раз производитель подумал о глобальной версии и не обделил ее. В предыдущих международных прошивках обычно все топовые функции отсутствовали, и только китайские сборки могли похвастаться существенными нововведениями. Радует, что на HyperOS эту тенденцию изменили.

 

Обзор HyperOS

 

Да, мы не получили на глобалке обещанное взаимодействие всей экосистемы, но с этим ничего не сделаешь. Прокачали дизайн прошивки, внедрили работу искусственного интеллекта и добавили мелкие, но очень полезные улучшения. Да и к стабильности работы нет претензий, все работает шустро и плавно, а сама прошивка весит относительно немного (в пределах 10-12 ГБ).

 

А вам понравилась HyperOS? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Автор: Аліна Нікітіна Дата публикации: 08.01.2024
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Обзор HyperOS (MIUI 15) – это еще Android или уже iOS?