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А вот OnePlus Ace 3 (12R) – это уже более доступный телефон, относящийся к среднебюджетному сегменту. Мы должны получить крутой субфлагман с топовым железом, качественным экраном и хорошими камерами. Давайте посмотрим, так ли это, и оправдает ли OnePlus Ace 3 (12R) наши высокие ожидания.

Здравствуйте, друзья! В Китае прошла презентация смартфона OnePlus Ace 3, который с нетерпением ждали многих пользователей. На глобальный рынок модель выйдет под названием OnePlus 12R и, как уже можно понять, это будет младшая версия горячего флагмана Ванплас 12. В отдельном обзоре мы подробно рассказывали об этом красавце, и главным минусом там была достаточно высокая цена.

Процессор, ОС и варианты памяти

Камеры

Автономность

Цена, когда выйдет на мировой рынок, выводы

Технические характеристики

Матрица: LTPO AMOLED Диагональ экрана: 6. 7 2 Разрешение экрана: 1264x2780 пикселей Другие параметры дисплея: Частота обновления – 120 Гц, стандартная яркость – 1600 нит, пиковая яркость – 4500 нит, плотность пикселей – 450 ppi, поддержка Dolby Vision и HDR10+ Габариты: 163.3 x 75.3 x 8.8 мм при весе 207 г Материалы корпуса: Стеклянная задняя крышка и алюминиевые грани Цвета: Black, Blue, Rose Gold Процессор: 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Количество ядер: Одно ядро Cortex-X3 с тактовой частотой 3.2 ГГц + два ядра Cortex-A715 с тактовой частотой 2.8 ГГц + два ядра Cortex-A710 с тактовой частотой 2.8 ГГц + три ядра Cortex-A510 с тактовой частотой 2.0 ГГц Графический ускоритель: Adreno 740 Операционная система: Android 14 с фирменной прошивкой ColorOS 14 Основная камера: Основной модуль: Sony IMX890, разрешение 50 Мп, сенсор 24 мм, диафрагма f/1.8, размер матрицы 1/1.56", размер пикселя 1.0µm, разнонаправленный PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация); Сверхшироугольный модуль: разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.2, сенсор 16 мм, угол обзора 112˚, размер матрицы 1/4.0", размер пикселя 1.12µm Макромодуль: разрешение 2 Мп, диафрагма f/2.4 Запись видео в максимальном качестве 4K@/60fps Фронтальная камера: Разрешение 16 Мп, диафрагма f/2.4, сенсор 26 мм, размер матрицы 1/3", размер пикселя 1.0µm Коммуникации: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, ИК-порт, NFC Емкость аккумулятора: 5500 мАч Мощность зарядки: Проводная 100 Вт (зарядка до 100% за 27 минут) Цена: Около 370 долларов (китайская версия)

Вот такими характеристиками может обрадовать нас OnePlus Ace 3 (12R). Признайте, что вы приятно удивлены, поскольку параметры действительно крутые, а цена при этом уверенно находится в рамках среднебюджетного сегмента. Здесь и премиальные материалы корпуса с алюминием и стеклом, и LTPO AMOLED-экран с пиковой яркостью 4500 нит, и флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Похоже, друзья, что младшие флагманы переходят на новый уровень, и в 2024 году мы увидим еще очень много достойных моделей. Радует, что эту инициативу введет бренд OnePlus, поскольку их продукция считается эталоном качества (по крайней мере, среди китайских производителей). Ну что, давайте дальше знакомиться с горячей новинкой.

Комплектация

Не будем отходить от традиции и начнем обзор OnePlus Ace 3 (12R) из комплекта поставки. Заранее подготовьтесь к нашим скучным словам, которые вы уже слышали много раз. Комплектация сегодняшнего героя совершенно не изменилась по сравнению с другими телефонами этого бренда (и не только этого).

Комплект поставки OnePlus Ace 3 (12R) максимально полон. В нем присутствуют все элементы, благодаря которым вы можете сразу взять и пользоваться приобретенным смартфоном, не докупая недостающие аксессуары. Внутри симпатичной коробки вы найдете документацию, блок питания мощностью 100 Вт, скрепку для извлечения SIM-лотка, USB-кабель, однотонный чехол приятного качества, да и самого виновника праздника.

Здесь все очень хорошо, поэтому претензий никаких. Единственный момент: если все-таки вздумаете покупать китайскую версию (именно OnePlus Ace 3, а не будущий 12R), не забудьте приобрести переходник под наши розетки.

Дизайн, материалы корпуса, габариты

Давайте отложим в сторону уже надоевшую комплектацию и рассмотрим поближе внешний вид OnePlus Ace 3 (12 R). Возможно, вы думаете, что мы будем рассказывать о скучном и однотипном дизайне новинки. Торопим вас убедить: внешний вид OnePlus Ace 3 (12R) далеко не скучен и больше напоминает полноценный флагман, а не среднебюджетник.

Конечно, в дизайне присутствуют все фирменные фишки стиля Ванпласа – металлический пьедестал с одной стороны корпуса, круглый модуль основной камеры, аккуратный логотип по центру задней крышки. Поэтому OnePlus Ace 3 (12R) довольно сильно похож на своего старшего брата OnePlus 12. Только у двенадцатой модели шайба большего размера, поскольку модули там круче.

Практически не различаются и габариты. OnePlus Ace 3 (12R) имеет стандартные размеры 163.3 x 75.3 x 8.8 мм, но вес немного меньше, чем у двенадцатого флагмана – 207 граммов против 220 граммов. Экран у новинки изогнут, но в меру, благодаря чему смартфон неплохо лежит в руке и не доставляет дискомфорта. С эргономикой особых проблем нет.

Материалы корпуса нашего сегодняшнего гостя также на высоте – стеклянная задняя крышка и алюминиевые грани с матовым покрытием. Когда берешь телефон в руки, нет ощущения, что это какой-то типичный среднебюджетник. И смотрится, и чувствуется OnePlus Ace 3 (12R) дорого и премиально.

Передняя панель смартфона защищена закаленным стеклом Gorilla Glass Victus 2, что гарантирует высокую прочность и защиту от царапин. А вот стандарт влагозащиты не заявлен, даже самый базовый. Но мы уже привыкли, что смартфоны OnePlus постоянно испытывают какие-то проблемы со стандартами защиты. Даже топовый флагман Ванплас 12 получил не обычные IP68, а только IP65.

Пару слов скажем о расцветке OnePlus Ace 3 (12R). Кроме стандартного черного и голубого цвета добавился светло-розовый, навевающий приятные воспоминания о старых линейках Айфонов. Тогда цвет «Розовое золото» был невероятно популярен, и сейчас такое решение выглядит свежо и нежно. Подойдет, конечно, больше женщинам, но не будем спорить о вкусах.

Понимаю ваше небольшое удивление, потому что на фото выше трудно найти что-то похожее на розовое золото, цвет этого смартфона очень меняется в зависимости от условий освещения, вот пример фото на солнце:

Сканер отпечатков пальцев в OnePlus Ace 3 (12R) находится под экраном: расположение удобно и срабатывает быстро и четко.

Все разъемы и интерфейсы у смартфона на месте – это динамики, микрофон с шумоподавлением, слот для SIM-лотка, порт USB-C и инфракрасный датчик. Также сохранили фирменный трехступенчатый переключатель, занимающий свое место на боковой грани. Посредством него можно быстро переключаться между звуковыми режимами.

Итак, краткие итоги по дизайну OnePlus Ace 3 (12R). Нам понравился не только внешний вид смартфона, но его материалы корпуса и окраски. Если не считать отсутствие влагозащиты, то минусов в дизайне новинки вообще нет. Ну а фирменный стиль Ванпласа и круглая шайба – это дело вкуса.

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Качество экрана

Вопросы с внешним видом OnePlus Ace 3 (12R) закрыли, а теперь обсудим дисплей. Для начала немного расскажем о технических характеристиках. В отличие от предшественника, здесь установлен не просто AMOLED-экран, а LTPO AMOLED. Недавно технология LTPO встречалась только в топовых флагманах, но теперь, похоже, мы будем ее видеть и в среднебюджетниках.

Если у OnePlus 12 было разрешение 2K, то у OnePlus Ace 3 (12R) ее снизили до 1.5K, что вполне оправдано. И поверьте, такого разрешения хватает с головой, картинка очень детализирована и приятна, никакого намека на зерно. А вот яркость дисплея вообще не отличается от топовой модели – все те же стандартные 1600 нит и пиковые 4500 нит.

Но мы уже рассказывали в предварительных обзорах, что собой представляет пиковая яркость 4500 нит. Все мы понимаем, что эта цифра нарисована больше для маркетинга, и при реальном использовании мы ее не получим даже при нахождении под прямыми солнечными лучами.

А вот 1600 нит – это уже реальнее. Но не углубляемся в эту тему и просто скажем, что с яркостью экрана у OnePlus Ace 3 (12R) тоже никаких проблем. Здесь все просто идеально.

Как и с цветопередачей, которую можно подробно настроить в параметрах по своему вкусу. Волнуетесь из-за ШИМа? Не стоит, поскольку дисплей поддерживает высокую частоту 2160 Гц, поэтому ваши глаза не будут распознавать вредное мерцание. Частота обновления экрана стандартная и привычная – 120 Гц, так что на этом долго останавливаться не будем.

Мы уже поняли, что экран OnePlus Ace 3 (12R) очень крут, но как обстоят дела с производительностью? Давайте побыстрее переходить к «начинке» аппарата.

Процессор, ОС и варианты памяти

Пока наш обзор OnePlus Ace 3 (12R) идет как по маслу. Мы удовлетворены и дизайном новинки, и ее экраном. Но все ли так идеально с производительностью? Ловите спойлер: да, железо у нашего сегодняшнего героя тоже замечательное.

Телефон стал обладателем очень известного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, о котором мы рассказывали уже много раз. Ведь именно этот чип устанавливался в большинстве флагманов 2023 года (если не во все). Вы хорошо знаете, на что способен Snapdragon 8 Gen 2 и в OnePlus Ace 3 (12R) ничего не изменилось. Разве только нагрев стал поменьше, как и тротлинг, за что стоит выразить благодарность производителю.

Разумеется, сравнивать с топовым двенадцатым флагманом не стоит, поскольку там установлен новейший Snapdragon 8 Gen 3. Но должны быть хоть какие-то отличия между флагманским и субфлагманским устройством. Мы считаем, что компания и так создала себе внутреннюю конкуренцию, поскольку многие пользователи откажутся от покупки OnePlus 12 после выхода OnePlus 12R. Ибо зачем переплачивать? Но об этом чуть позже.

В синтетических тестах с OnePlus Ace 3 (12R) все отлично. В AnTuTu смартфон набирает около 1 660 000 баллов, и это отличный показатель. Но мы уже говорили, что не стоит сильно полагаться на результаты синтетических тестов, поскольку немаловажное значение имеют условия, в которых проводилось тестирование (скажем по секрету, что большинство таких тестов проводится в холодильнике, а это, согласитесь, не очень честно).

Но и в реальном использовании OnePlus Ace 3 (12R) демонстрирует хорошие результаты, не дымит как печь и не сильно тролит. После 10 минут у Genshin Impact корпус в некоторых местах нагревается до 40 ℃ , и при последующей игре температура увеличивается всего на 3-4 ℃ . То есть играть на OnePlus Ace 3 в мощные игрушки на ультравысоких настройках можно, да еще с большим комфортом.

Модификации памяти в OnePlus Ace 3 (12R) шикарные: 12/256, 16/512 и 16/1 ТВ. Для повседневного использования будет достаточно и базовой версии, но, если хотите ни в чем себе не отказывать, можно купить среднюю или топовую модификацию. Все равно цены приятны (как жаль, что только по китайской версии).

С программным обеспечением ситуация стандартная. Китайская версия получила фирменную прошивку ColorOS 14, а в международной, скорее всего, будет использоваться OxygenOS 14. Все это основано на операционной системе Android 14. О функционе данных прошивок вы знаете, поэтому давайте двигаться дальше.

OnePlus Ace 3

Камеры

Ну что, друзья, вот мы и добрались до камер. Хотелось бы сказать, что здесь тоже крутые новшества и существенный апгрейд, но нет. К сожалению, производитель вообще не стал возиться над камерами OnePlus Ace 3 (12R) и установил тот же набор, который был у OnePlus Ace 2 (11R).

Основной модуль у нас по-прежнему Sony IMX890 разрешением 50 Мп. Это плохо? Нет, поскольку предшественник фотографировал очень круто и даже побеждал более дорогие модели.

OnePlus Ace 3 (12R) сохраняет эту тенденцию и показывает отличные результаты днем и ночью. Да, это не OnePlus 12, но сейчас мы говорим о среднебюджетнике, и для своего уровня качество фото однозначно солидное. Все примеры снимков можно посмотреть на прикрепленных изображениях.

Ультраширик тоже не изменился. Казалось бы, разрешение у него всего 8 Мп, и он не должен выделяться, но полученные результаты нас однозначно радуют. Если не увеличивать картинку, то качество отличное, с приятной цветопередачей, нормальной детализацией и углами обзора.

Фронтальная камера OnePlus Ace 3(12R) аналогично не изменилась. Нам нравятся селфи и по скинтону, и детализации. Все хорошо, если бы не запись видео только у 1080p@30fps.

А вот основная камера нашего сегодняшнего героя умеет записывать видео в 4K с 60 кадрами в секунду и делает это хорошо. Качество вполне достойное. Записи у 8K нет, но это и не требуется большинству пользователей.

В общем, камеры OnePlus Ace 3 (12R) остаются на том же уровне, что и у предшественника. И мы не можем ругать производителя за такое решение, поскольку итоговые результаты отличны.

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Автономность

Закроем вопросы с автономностью, озвучим полные цены и уже будем подводить итоги. Аккумулятор OnePlus Ace 3 (12R) идет на 5500 мАч – отличная емкость, благодаря которой вы спокойно получите полтора-два дня без подзарядки. Это немного больше, чем у предыдущей модели.

Проводная зарядка может похвастаться большой мощностью 100 Вт. По заявлению производителя, на полную подпитку модели уйдет всего полчаса. Отсутствие беспроводной технологии отсутствует. Конечно, это немного огорчает, но мы требуем уж слишком много от младшего флагмана.

Цена, когда выйдет на мировой рынок, выводы

Итак, цены. В Китае базовую версию OnePlus Ace 3(12R) на 12/256 ГБ можно приобрести за 370 долларов. Версия на 16/512 ГБ обойдется примерно в 425 долларов, а за топовую модификацию 16 ГБ/1 ТВ нужно будет отдать уже 495 долларов.

На мировой рынок OnePlus Ace 3 выйдет под названием OnePlus 12R, и международный релиз состоится уже 23 января. Соответственно цены на мобильное устройство также изменятся. Конечно, не к лучшему. Удорожание может составить до 30%, и тогда новинка уже не будет смотреться так привлекательно.

Но то, что мы сейчас увидели в китайском OnePlus Ace 3, очень понравилось. Если не считать камеры, то новинка практически не уступает флагманам. Смартфон предлагает все, чем могут похвастаться топовые устройства – премиальные материалы корпуса, LTPO AMOLED экран с потрясающей яркостью, мощным железом и емким аккумулятором. Не хватает только влагозащиты и беспроводной зарядки.

Конечно, для многих важны отличные камеры с телевиком и крутым ультрашириком. Эти пользователи, скорее всего, будут покупать именно OnePlus 12. Но, если вы не занимаетесь профессиональной фотосъемкой, для всех остальных задач будет прекрасно хватать и Ванпласа 12R.

Смартфон получился крутой, и по цене, конечно, наиболее выгодно смотрится китайская версия. Если вы знаете, что делать с таким аппаратом и сможете его извиниться, то почему бы не купить OnePlus Ace 3. Всем другим пользователям, которые не хотят морочить голову с перепрошивками, мы рекомендуем дождаться глобальной презентации и покупать уже OnePlus 12R.

OnePlus Ace 3

На этом мы с вами прощаемся. Напишите в комментариях, понравился ли вам OnePlus Ace 3 (12R) и ждете ли глобальную презентацию. До встречи!

Плюсы:

полноценная комплектация;

стильный дизайн;

интересные цвета;

в материалах корпуса только стекло и алюминий;

защитное стекло Gorilla Glass Victus 2;

есть фирменный переключатель звука;

LTPO AMOLED-экран разрешением 1.5K;

нет проблем с ШИМом;

мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2;

умеренный нагрев в играх;

царские модификации памяти;

отличное программное обеспечение;

основной модуль Sony IMX890 на 50 Мп;

хороший ультраширокая и фронтальная камера;

аккумулятор емкостью 5500 мАч;

проводная зарядка 100 Вт;

выгодная цена.

Минусы: