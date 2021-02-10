Обзор Motorola Moto G54 – мощный конкурент Xiaomi и Samsung

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Конечно, строить воздушные замки не стоит – все здесь в пределах своего ценового сегмента, без излишеств. Но все мы знаем, как сложно найти хороший бюджетный аппарат, который не глючит на каждом шагу и сможет делать симпатичные фотки. Так что давайте узнаем, достоин ли Motorola Moto G54 нашего внимания, это очередной посредственный телефон.

Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем радовать вас новыми обзорами. И если в своих последних материалах мы обсуждали в большинстве своем флагманы и среднебюджетные мобильные устройства, то сегодня рассмотрим недорогой вариант, а именно Moto G54 (Power Edition). Это должна быть бюджетная модель, но при этом качественная и с отличными техническими характеристиками.

Производительность, ОС и память

Камеры

Автономность

Цена и выводы

Видеообзор﻿

Технические характеристики

Матрица: IPS Диагональ экрана: 6.5″ Разрешение экрана: 1080 x 2400 пикселей Другие параметры экрана: Частота обновления – 120 Гц, плотность пикселей – 405 ppi Размеры: 161.6 x 73.8 x 8.9 мм при массе 192 грамма Материалы корпуса: Пластик Цвета: Midnight Blue, Pearl Blue, Mint Green Процессор: 6-нанометровый Mediatek Dimensity 7020 Графический ускоритель: IMG BXM-8-256 Количество ядер: Два ядра с тактовой частотой 2.2 ГГц + шесть ядер с тактовой частотой 2.0 ГГц Операционная система: Android 13 Основная камера: Главный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.8, размер пикселя 0.61µm, PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация); Сверхшироугольный сенсор: разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.2, размер пикселя 1.12µm, угол обзора 118˚, AF (автофокусировка) Фронтальная камера: Разрешение 16 Мп, диафрагма f/2.4, размер пикселя 1.0µm Запись видео в 1080p@30fps Коммуникации: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, NFC, навигационные службы GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS Звук: Стерео Аккумулятор: 6000 мАч Мощность зарядки: Проволочное 33 Вт Цена: 8 499 грн

Вот такие свойства может предложить нам Moto G54 (Power edition). Согласитесь, здесь все довольно скромно: IPS-экран со стандартным разрешением, 6-нанометровый процессор и мощность зарядки 33 Вт.

Но и цена при этом невелика. По первому впечатлению сложно сказать, стоит ли рассматривать Moto G54 (Power edition) к покупке, поэтому давайте поближе познакомимся с телефоном.

Motorola Moto G54

Комплектация

Смартфоны Moto можно назвать королями комплектаций. Мало того, что в упаковке используются исключительно натуральные материалы, да еще полный комплект поставки, а этим могут похвастаться далеко не все производители. Но давайте обо всем по порядку.

Moto G54 (Power edition) приходит в картонной коробке рыжеватого цвета с синими элементами – фирменный стиль бренда. Внутри полное отсутствие пластика (за исключением чехла).

Вместе со смартфоном пользователь получает блок питания со скромной мощностью 33 Вт, USB-кабель, скрепку для SIM-лотка, документацию и этот прозрачный чехол сомнительного качества. Все хорошо, лишь бы пенал более надежный, но мы не можем предъявлять такие претензии бюджетнику.

Дизайн, материалы корпуса, габариты

Берем Moto G54 (Power edition) в руки и знакомимся с внешним видом. Сразу становится понятно, что дизайн смартфона максимально прост и незатейлив. Аппарат можно приобрести в трех цветовых вариантах – Pearl Blue, Mint Green и Midnight Blue. И если первые два цвета еще достаточно симпатичны, то последний совсем какой-то скучный.

Блок камер квадратной формы аккуратен и не бросается в глаза. Да и там всего два модуля со средними характеристиками, поэтому огромной шайбы мы и не ожидали.

В материалах корпуса Moto G54 (Power edition) используется исключительно пластик – это касается и задней панели, и каркаса. Могли хотя бы добавить стеклянную крышку, поскольку пластик в 2023 году уже слишком неинтересным решением даже в бюджетнике.

Еще неприятный момент заключается в том, что во всех цветах задняя панель Moto G54 (Power edition) матовая, и она будет собирать все следы от пальцев. Так что ношение чехла обязательно с первого дня использования (и поначалу подойдет даже прозрачный комплектный пенал).

Теперь о габаритах Moto G54 (Power edition). Размеры достаточно внушительны, несмотря на диагональ экрана 6.5 дюймов, которая выглядит уже небольшой на фоне последних топовых флагманов. Это 161.6 x 73.8 x 8.9 мм при массе 192 грамма. Телефон тяжелый, но это объяснимо большой емкостью аккумулятора, поэтому прощаем.

В Moto G54 (Power edition) однозначно радует возможность установить карту памяти. Это уже большая редкость даже среди бюджетных аппаратов. Слот для nano-SIM один, но вы можете использовать технологию eSIM и подключить виртуальные номера. А еще поставить microSDXC для расширения постоянного накопителя. Здесь все удобно и функционально.

Второй приятный момент – наличие аудиоджека, который тоже является редкой птицей. Хотя производители и считают, что эра проводных наушников канула в Лету, многие пользователи продолжают пользоваться ими.

Сканер отпечатков пальцев расположен не под дисплеем, а в кнопке питания. Для некоторых такой вариант даже более удобен, но выглядит это решение уже устаревшим.

Вот такие дела у Moto G54 (Power edition) с дизайном. Внешний вид скучный, материалы корпуса дешевы, нет влагозащиты, зато есть карта памяти и аудиоджек. Типичный бюджетник, что тут еще сказать.

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Качество экрана

Теперь обсудим дисплей Moto G54 (Power edition). Сразу скажем, что здесь все очень скромно и не стоит надеяться на крутые показатели. Начнём с матрицы: вместо AMOLED используется IPS, которую производители все меньше используют в своих устройствах. Даже многие бюджетники получают уже AMOLED.

Нельзя сказать, что IPS – это плохо, некоторые пользователи предпочитают именно эту матрицу из-за отсутствия ШИМа. Но то, что IPS является более дешевой технологией, чем АМОЛЕД, возражению не поддается.

Одна из явных проблем с экраном Moto G54 (Power edition) заключается в низкой яркости. В официальных технических характеристиках производитель не указывает, какая стандартная и пиковая яркость дисплея. И это можно понять, потому что параметры очень скромные. Значение едва достигает 489 нит. Все мы понимаем, что на солнце этого будет недостаточно, и вы не сможете удобно воспользоваться мобильным устройством в ясную погоду.

Следующий не очень приятный момент – легкие проблемы с цветопередачей экрана. Уже не секрет, что все смартфоны Moto грешат удивительной цветопередачей.

Частота обновления дисплея Moto G54 (Power edition) стандартная – 120 Гц. В настройках можно выбрать либо конкретную частоту (60/120 Гц), либо установить адаптивную. Второй вариант является предпочтительным, поскольку он сэкономит заряд аккумулятора.

В принципе, ничего положительного об экране нашего сегодняшнего героя сказать не можем. И таких случаев давно не было, поскольку мы привыкли, что даже бюджетники получают достойные экраны (спасибо Xiaomi и realme за внедрение этой традиции).

Яркость низкая, цветопередача хромает, черный цвет очень блеклый. Конечно, можно не обращать внимания и не придираться к этим деталям, но факт остается фактом.

Motorola Moto G54

Производительность, ОС и память

К сожалению, на столь негативной ноте переходим к производительности Moto G54 (Power edition). Хочется надеяться, что здесь все будет хорошо. Телефон стал обладателем 6-нанометрового процессора Mediatek Dimensity 7020. Этот чип позиционируется как новый, но это просто переименованная версия Dimensity 930, о котором мало кто слышал.

Производительность Moto G54 (Power edition) в повседневном использовании не вызывает вопросов. Все работает стабильно, нет подвисаний и других глюков. Здесь же большая заслуга хорошо оптимизированного программного обеспечения.

В требовательных играх производительность чипа уже значительно снижается, особенно графического (здесь установлен таинственный IMG BXM-8-256). Вы не сможете поиграть в требовательные игрушки типа Genshin Impact на ультравысоких настройках. Это чревато серьезными зависаниями и лагами.

Более простые игры таких проблем уже не вызовут. Для серьезного гейминга рассматривать кандидатуру Moto G54 (Power edition) категорически не стоит.

Чтобы вам было понятнее, мы приведем аналоги Mediatek Dimensity 7020. И ближайшие братья по производительности – это Dimensity 1080, Dimensity 6080 и Qualcomm Snapdragon 695. То есть это процессоры начально-среднего уровня. Для стандартных задач мощности будет достаточно, а вот игры лучше оставить для более мощных представителей вида.

В AnTuTu и других синтетических тестах Moto G54 (Power edition) набирает относительно немного баллов, если судить по современным меркам. У Geekbench в многоядерном и одноядерном тестах Moto примерно на одном уровне с Redmi Note 12 Pro, а в AnTuTu уже уступает ему.

Варианты памяти у Moto G54 (Power edition) относительно неплохие. Предлагается три версии – 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ. Для бюджетника это обычный размер памяти, но не для длительной перспективы.

С программным обеспечением тоже всё хорошо. На борту установлен Android 13, который позиционируется как чистый. Он почти не отличается по функционалу от того же Google Пикселя. Но не будем сейчас отвлекаться и долго рассказывать о системном интерфейсе смартфонов Moto. Лучше перейдем к камерам.

Камеры

Moto G54 (Power edition) получил всего две камеры – основной сенсор OmniVision OV50D на 50 Мп с фазовым автофокусом и оптической стабилизацией и сверхширокоугольный модуль Samsung ISOCELL S5K4H7AF на 8 Мп с автофокусировкой. Радует, что нет лишних бесполезных сенсоров вроде 2-мегапиксельного макро или датчика глубины сцены.

Начнём с дневных фото на основную камеру Moto G54 (Power edition). И результаты средние. Есть большие вопросы к динамическому диапазону и детализации. Мы сделали сравнение с realme 11 4G, который справился со съемкой гораздо лучше своего конкурента. Это хорошо видно по всем сценариям.

В темноте качество снимков еще снижается, что естественно для этого ценового сегмента. Наблюдаются шумы и размытость объектов, и это не хорошо. Снова realme 11 4G побеждает Моторолу.

Сверхширокоугольный сенсор Moto G54 (Power edition) днем показывает терпимые результаты. По краям фото можно заметить небольшую размытость и шумы. Цветопередача тоже далека от природной. Это бюджетный уровень, но воспользоваться можно.

Макроснимки на ультраширок Moto G54 (Power edition) тоже не самые лучшие. Их можно делать благодаря наличию автофокусировки, которая работает неплохо. Со всеми вы можете ознакомиться на прикрепленных фото.

Качество записи видео плохое. Картинка выходит немного размытой, с плохой детализацией и большим количеством шумов. Хоть немного радует оптическая стабилизация, а так все очень грустно. Но конкуренты справляются не лучше.

Фронтальная камера Moto G54 (Power edition) на 16 Мп порадовала. У нас получаются какие-то горки, друзья: от разочарования до одобрения и наоборот. Селфи детализированы и яркие, цвет кожи передается правильно и естественно. Не супер результат, но для недорого телефона более чем нормально.

Автономность

Здесь у Moto G54 (Power edition) аттракцион невиданной щедрости. Как можно понять из названия это специальная версия с расширенной емкостью батареи. Вместо стандартных 5000 мАч производитель порадовал нас аккумулятором на 6000 мАч. Отсюда и большой вес аппарата.

Если говорить о реальном использовании, то спокойно рассчитывайте на два дня автономной работы (если конечно не играть круглосуточно и не смотреть видео). Но даже при очень активном использовании можно получить день без подзарядок.

А вот все, что касается скорости подзарядки Moto G54 (Power edition), оставляет отрицательные впечатления. Производитель поскупился на нормальную мощность зарядки и прибавил всего 33 Вт. Согласитесь, это совсем мало и несерьезно. Конкуренты без проблем демонстрируют 67 Вт, а Moto G54 остается только отстать.

Цена и выводы

Вот и пора подводить итоги, друзья. Для начала озвучим цену Moto G54(Power edition). Модель свободно продается в нашей стране по цене 8499 грн, что держит ее в рамках бюджетного сегмента. Это за версию 12/256 ГБ. Так сложилось, что в нашей стране продается только одна модификация.

Стоимость приятна, но давайте вспомним все вышесказанное и поймем, что характеристики вполне соответствуют низкой цене. Moto G54 (Power edition) – это никакой не ТОП за свои деньги, а вполне обычный бюджетный смартфон с большим количеством недостатков. И трудно сказать, что у него нет достойных конкурентов.

Первая модель, которая приходит на ум – это Xiaomi Redmi Note 12 4G. Стоит она даже дешевле Moto, а параметры предлагает вполне неплохие: AMOLED-экран с яркостью 700 нит, процессор Snapdragon 685 и влагозащиту IP53. Автономность немного хуже, но огромной разницы вы не заметите. И приобрести аппарат можно только за 7999 грн.

Хотите модель немного дороже и лучше? Тогда есть Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G за 10 999 грн. Здесь уже и AMOLED-экран с поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, и влагозащита IP53 и мощность зарядки 67 Вт.

Еще один достойный конкурент – это Poco X5 с AMOLED-дисплеем с яркостью 700 нит и поддержкой HDR10, процессором Snapdragon 695 5G и влагозащитой IP53. Найти эту модель можно за 7 999 грн в официальной продаже.

Motorola Moto G54

И это мы перечислили только конкурентов от Xiaomi, не говоря еще о realme и Samsung, а там тоже интересные представители есть. Соперников у Moto G54 (Power edition) так много, что обсуждать их можно до бесконечности. Остановимся на том, что это далеко не самый лучший телефон в своем ценовом сегменте. Да, он бюджетный, но с некоторыми параметрами реальная проблема.

Единственное, что у хуже конкурентов – это меньшая емкость аккумулятора. Но давайте признаем, что и 5000 мАч вам будет достаточно с головой. Так что ничего особенного и крутого Moto не сделали. На этом будем заканчивать сегодняшний обзор. Напишите в комментариях свое мнение о Moto G54 (Power edition). До встречи!

Плюсы:

полноценная комплектация;

частота обновления экрана 120 Гц;

есть интересные расцветки;

наличие аудиоджека;

поддерживается карта памяти и eSIM;

поддержка 5G;

неплохая производительность в повседневном использовании;

стабильная работа ПО;

нормальная фронтальная камера;

ультраширок с автофокусировкой;

емкость аккумулятора 6000 мАч;

низкая цена.

Минусы:

скучный дизайн;

в материалах корпуса используется только пластик;

не заявлена защита от брызг;

очень маркый корпус;

IPS-матрица с низкой яркостью;

не поддерживается HDR10+ и Dolby Vision;

цветопередача экрана понравится не всем;

средний графический ускоритель;

слабая основная камера;

мощность проводной зарядки 33 Вт.

Видеообзор