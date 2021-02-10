Обзор Motorola Edge 40 Neo – снова хит и плевок в лицо Xiaomi?

642

Привет, друзья! В последнее время компании радуют выпуском доступных новых устройств. И они вызывают даже больший интерес, чем флагманы, поскольку в среднебюджетном сегменте у производителей получается сделать настоящих монстров, стоящих при этом копейки. Одним из таких был Redmi Note 13 Pro Plus , представленный совсем недавно. А сегодня речь пойдет о Moto Edge 40 Neo.

Данный смартфон позиционируется как компактный субфлагман с крутым экраном, влагозащитой IP68, хорошим процессором и достойной автономностью. Но, согласитесь, что все это размытые характеристики, и только с помощью детального обзора можно определить, достойна ли эта модель нашего внимания. Садитесь поудобнее и давайте вместе знакомиться с новинкой.

Обзор Motorola Edge 40 Neo – есть ли смысл в этом смартфоне?

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы, габариты

Качество экрана

Производительность, ПО и память

Камеры

Автономность

Цена и выводы﻿

Технические характеристики

Матрица: P-OLED Разрешение экрана: 1080 x 2400 пикселей Диагональ: 6.55″ Другие параметры экрана: Частота обновления – 144 Гц, пиковая яркость – 1300 нит, поддержка HDR10+ Материалы корпуса: Пластик Габариты: 159.6 x 72 x 7.9 мм при весе 170 г Защита: IP68 (погружение на глубину до 1.5 метра в течение 30 минут) Процессор: 6-нанометровый MediaTek Dimensity 7030 Количество ядер: Два ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2.5 ГГц + 6 ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2.0 ГГц Графический ускоритель: Mali-G610 MC3 Варианты памяти: 8/128, 12/256 ГБ Операционная система: Android 13 Основная камера: Главный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.8, размер матрицы 1/1.5", размер пикселя 1.0µm, разнонаправленный PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация) Сверхширокоугольный модуль: разрешение 13 Мп, диафрагма f/2.2, размер пикселя 1.12µm, PDAF (фазовый автофокус); Запись видео в 4K @ 30fps Фронтальная камера: Разрешение 32 Мп, диафрагма f/2.4, размер пикселя 0.7µm Запись видео в 4K @ 30fps Коммуникации: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4, NFC, навигационные службы GPS, GLONASS, GALILEO Звук: Стерео Аккумулятор: 5000 мАч Мощность зарядки: 68 Вт (до 50% за 15 минут) Цена: От 399 евро

Итак, друзья, чем может похвастаться Moto Edge 40 Neo? По первому впечатлению здесь все хорошо: OLED-экран с частотой развертки 144 Гц, относительно компактные габариты, влагозащита IP68, среднеуровневый процессор MediaTek Dimensity 7030, камера с ультрашириком и аккумулятор на 5000 мАч с 68-ваттной зарядкой.

Стоит при этом Moto Edge 40 Neo около 400 евро. Это такой себе стандартный аппарат среднего класса, который имеет все шансы стать хитом продаж в своей категории. Давайте продолжим знакомиться с ним.

Motorola Edge 40 Neo

Комплектация

Motorola Edge 40 Neo приходит в типичной для бренда картонной коробке рыжеватого цвета. Внутри нас встречает полноценный комплект поставки: блок питания мощностью 68 Вт, USB-кабель, документация, скрепка для извлечения SIM-лотка и однотонный чехол достаточно хорошего качества.

Чехол приходит в тон окраске смартфона. Радует, что производитель не положил обычный прозрачный чехол, который очень быстро желтеет.

Еще один приятный, хоть и неважный момент – упаковка Motorola Edge 40 Neo и все комплектующие ароматизированы, поэтому при распаковке телефона вы почувствуете приятный запах. На этом с комплектацией заканчиваем и переходим к более значимым моментам.

Дизайн, материалы, габариты

Motorola Edge 40 Neo внешне очень похож на своего брата – Moto Edge 40, о котором мы рассказывали здесь . Габариты тоже практически аналогичны. Размеры Motorola Edge 40 Neo составляют 159.6 x 72 x 7.9 мм при весе 170 г, и по современным меркам это можно считать компактностью.

Существенное отличие версии Neo от обычной – материалы корпуса. Наш сегодняшний герой полностью выполнен из пластика, в то время как у Edge 40 каркас алюминиевый. Покрытие задних панелей одинаковое – это приятная на ощупь искусственная кожа, встречающаяся в светло-голубом и темно-синем цветах. В черном варианте просто гладкий пластик.

Блок основной камеры Motorola Edge 40 Neo стандартный: нельзя сказать, что выглядит он как-то суперкрасиво и аккуратно, но и в глаза особо не бросается. В самом низу корпуса находится маленький элемент с цветовой моделью Pantone, и вот это, на наш взгляд, уже излишне.

Спинка Motorola Edge 40 Neo закруглена по краям, как и экран. Но об экране поговорим позже. А теперь обсудим влагозащиту IP68, наличие которой в среднебюджетном сегменте – огромная редкость. Данный параметр есть и в стандартной версии Edge 40. Принимать душ со смартфоном конечно не стоит, но дождя можно не бояться.

Сканер отпечатков пальцев Motorola Edge 40 Neo расположен под экраном, и это тоже круто. Вот только датчик находится слишком низко и потребуется немного времени, чтобы привыкнуть к такому расположению. Мы уже не в первый раз замечаем, что разработчики размещают датчики очень близко к нижней грани смартфона, из-за чего немного ухудшается удобство использования.

Теперь давайте рассмотрим разъемы Moto Edge 40 Neo. На нижнем торце место занимает микрофон, главный динамик и порт USB Type-C. На верхней грани находится только второй микрофон.

Левая сторона смартфона полностью пуста, а на правой находится кнопка питания и клавиша регулировки громкости. Можно установить физическую nano-SIM и подключить виртуальную eSIM.

Итак, что можно сказать по дизайну Motorola Edge 40 Neo. Телефон относительно компактен, выглядит симпатично, но немного смущают бюджетные материалы корпуса. Хотя кожаное покрытие немного улучшает ситуацию. Влагозащита IP68 является еще одним существенным плюсом.

Читайте также: Обзор Redmi K60 Ultra – это хит среди хитов!

Качество экрана

Далее на очереди дисплей Motorola Edge 40 Neo, и это 6.55-дюймовая P-OLED-матрица с максимальной частотой развертки 144 Гц. Можно выбрать несколько режимов: автоматический, 60, 120 или 144 Гц. При выборе последнего параметра следует учитывать, что такая частота возможна далеко не во всех сценариях, а преимущественно в играх. Но даже с частотой 120 Гц все летает.

Пиковая яркость экрана Edge 40 Neo составляет 1300 нит. Этого будет достаточно даже в солнечный день, под прямыми лучами на экране все должно быть хорошо видно. Но если сравнивать, например, с Redmi Note 13 Pro+, у которого вообще 1800 нит, то Moto в этом плане выглядит не так уж круто.

Также стоит отметить небольшие проблемы с цветопередачей Moto Edge 40 Neo. Цвета очень яркие и насыщенные, особенно при включенном одноимённом режиме, но дело не в этом. Если настроить более холодную цветопередачу, белый цвет отдает голубым. Если будет более теплый цвет, то получим зеленый оттенок вместо чистого белого.

Это не критично и нужно тщательно присматриваться, чтобы заметить этот неприятный момент. Но такая проблема наблюдается почти у всех смартфонов Motorola.

Сам дисплей Moto Edge 40 Neo скруглен с обеих сторон, но это не полноценный «водопад». Скругления небольшие и мобильное устройство удобно лежит в руке, еще и благодаря компактным габаритам. Но мы это уже видели в стандартной версии Moto Edge 40, поэтому давайте двигаться к следующему пункту.

Производительность, ПО и память

Плавно переходим к «начинке» Motorola Edge 40 Neo и здесь нас встречает среднеуровневый процессор MediaTek Dimensity 7030. Напомним, что Edge 40 оснащен чипом Dimensity 8020, и в синтетических тестах он показывает результаты получше. В AnTuTu Edge 40 Neo набрал примерно 516 000 баллов – это хороший умеренный показатель, но чудес ждать не стоит.

Если вы подбираете вариант для гейминга, Motorola Edge 40 Neo, к сожалению, не подходит. Конечно, вы сможете играть в требовательные игры вроде Genshin Impact, но только на средних настройках графики. В повседневном использовании все работает отлично, а вот тяжелый гейминг лучше оставить другим моделям.

Троттлинг умеренный, если, конечно, не нагружать аппарат излишне. Перегрева тоже нет, и пользоваться смартфоном очень комфортно. В общем, производительности Motorola Edge 40 Neo достаточно для всех сценариев, кроме требовательных игр на высоких и ультравысоких настройках.

А вот с вариантами памяти как-то скромно. На выбор предлагается две версии – 8/128 и 12/256 ГБ. Базовый вариант мы бы не рекомендовали рассматривать к покупке, поскольку сейчас 128 ГБ постоянного хранилища уже мало. Особенно если приобретаете аппарат на несколько лет.

И снова хочется сравнить с Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, у которого базовая версия уже идет на 12/256 ГБ, а максимальная вообще на 16/512 ГБ. Согласитесь, что пока по многим параметрам новинка от Редми смотрится покруче.

Motorola Edge 40 Neo работает на базе Android 13 и имеет множество уникальных фишек. От стандартной версии отличий нет. Телефон должен получить еще две новые версии "зеленого робота", а патчи безопасности будут поступать в течение 3 лет.

Motorola Edge 40 Neo

Камеры

Конечно, нужно поближе познакомиться и с камерами Motorola Edge 40 Neo. В смартфоне установлена такая же основная и сверхширокоугольная камера, как и у Edge 40. Вот только отличается диафрагма: у нашего сегодняшнего гостя это f/1.8, а у брата – f/1.4.

Казалось бы, если в телефонах используется одинаковый сенсор OmniVision OV50A, то и фотографировать они должны одинаково, но нет. Дневные снимки выходят на Motorola Edge 40 Neo слегка блеклыми из-за приглушенной цветопередачи. А мы помним, что стандартная модель делала фото наоборот перенасыщенными.

Если вы любите яркие и насыщенные снимки, то на Moto Edge 40 Neo придется их вручную обрабатывать после съемки. Если же предпочитаете спокойную цветопередачу, то результаты вам понравятся. Детализация отличная, а к динамическому диапазону при желании можно придраться, но ничего критического.

Ночью Motorola Edge 40 Neo фотографирует очень хорошо. В среднебюджетном сегменте это один из самых лучших результатов. Баланс белого правильный, с детализацией все в порядке, минимальные шумы.

Ультраширик вполне достоин, хотя супер восторгов не вызывает. Опять же, слегка страдает цветопередача, и динамический диапазон так себе. А вот наличие фазового автофокуса очень радует. Для любительских целей подойдет, но что-нибудь профессиональное вряд ли удастся снять.

Основная камера Motorola Edge 40 Neo умеет записывать видео в 4K с 30 кадрами на секунду. Есть оптическая стабилизация, благодаря чему картинка не прыгает. Качество видео неплохое в плане детализации и динамического диапазона, но к цветопередаче есть небольшие претензии.

Фронтальная камера на 32 Мп правда крутая. Получаем очень детализированные селфи с естественными цветами и широким динамическим диапазоном. Фронталка также пишет видео в 4K@30fps – это прямо флагманский параметр.

Вас может заинтересовать: Топ смартфонов для тех, кто не любит китайских производителей: что выбрать до 15 000 и 25 000?

Автономность

Motorola Edge 40 Neo получил батарею емкостью 5000 мАч. Казалось бы, здесь все идеально, это стандартный показатель для современных смартфонов, и заряд они держат отлично. Но у нашего сегодняшнего гостя наблюдаются небольшие проблемки – телефон как-то активно разряжается. Если сравнивать, например, с Redmi Note 12 Pro или realme 11 Pro , то там автономность гораздо лучше.

Особенно активное снижение заряда можно наблюдать при частоте обновления 144 Гц, что, впрочем, вполне логично. Серьезных затруднений со временем автономной работы Motorola Edge 40 Neo у вас не возникнет, но стабильно каждый день телефон придется заряжать даже при умеренном использовании.

Быстрая зарядка у Motorola Edge 40 Neo на 68 Вт. Это тоже привычный показатель, и некоторые конкуренты демонстрируют уровень выше. К примеру, в Redmi Note 13 Pro+ мощность зарядки составляет целых 120 Вт. Производитель заявляет, что на зарядку Moto Edge 40 Neo до 50% уйдет всего 15 минут, но при реальном тестировании полная зарядка занимает 51 минуту. Результаты неплохие, хоть и не супер.

Цена и выводы

Теперь озвучим стоимость Motorola Edge 40 Neo. В Украине версию на 256 ГБ можно приобрести ориентировочно от 14 472 до 18 231 грн. Цены приблизительны и могут изменяться, но они точно останутся в этом ценовом диапазоне. Но есть ли смысл в покупке данной модели, если примерно за эти деньги можно купить Motorola Edge 40?

Честно, мы не видим никакого смысла в покупке телефона с приставкой Neo, ведь его брат оснащен корпусом с алюминиевым каркасом, более производительным процессором, скоростным стандартом памяти UFS 3.1 и даже поддержкой 15-ваттной беспроводной зарядки. Автономность примерно на одном уровне, несмотря на небольшое отличие в емкости аккумулятора.

Производитель сделал очень мало отличий между этими моделями, да и цена практически одинаковая. Потому как-то нецелесообразно покупать Motorola Edge 40 Neo.

Motorola Edge 40 Neo

Еще один вопрос – есть ли конкуренты у этого смартфона за пределами ассортимента Moto? Ответ положительный и наиболее активные конкуренты – это недавно представленный Redmi Note 13 Pro+ и Realme 11 Pro. На фоне нового Редмика меркнет даже Реалми.

Давайте посмотрим, какие преимущества у Redmi Note 13 Pro Plus против Motorola Edge 40 Neo. Это алюминиевый каркас корпуса, пиковая яркость экрана 1800 нит, защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus, до 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ, камера с 200-мегапиксельным сенсором и 120-ваттная зарядка. И купить эту модель можно всего от 260 долларов, тогда как Moto обойдется вам минимум в 399 евро.

Но, опять же, и у Redmi Note 13 Pro+ есть недостаток – китайская версия с такой же прошивкой. Да, это не критично, пользоваться аппаратом можно, да и чуть позже есть возможность перепрошить его на глобалку. Но не все пользователи захотят проводить эти танцы с бубном. Некоторые решат сразу купить международную версию Motorola Edge 40 Neo (или Edge 40) и не париться.

Вы можете сказать – почему бы не подождать глобальную версию Рэдми Ноут 13 Про Плюс, ведь она точно выйдет. Дело в том, что цены на глобалку точно будут высокими, и тогда это уже не конкурент доступному Мотороле.

Также Moto является лучшим вариантом, если вы не очень любите Xiaomi (а их есть за что не любить) и вам не очень нравится фирменная прошивка MIUI. Программное обеспечение Motorola выигрывает в этом плане.

Вот такие дела, друзья. Смысла в покупке Motorola Edge 40 Neo мы как-то не увидели и считаем, что его брат более выгоден. Ну а если смотреть за пределы бренда, то там уже решайте сами – хотите возиться с Xiaomi, у которого более крутые характеристики, или предпочтете понятный и простой Moto. Пишите в комментариях, понравился ли вам обзор Motorola Edge 40 Neo. До встречи!

Плюсы:

полноценная комплектация;

компактные габариты и небольшой вес;

влагозащита IP68;

частота обновления экрана 144 Гц;

подэкранный сканер отпечатков пальцев;

хорошая производительность в повседневном использовании;

отличный ультраширик;

детализированные фото на основную камеру;

крутая фронтальная камера;

68-ваттная зарядка;

международная версия;

доступная цена.

Минусы: