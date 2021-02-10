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Всем привет. Пожалуй, каждый из вас знаком с трилогией «Властелин колец». Телефон, попавший к нам сегодня на обзор, очень похож на одного из персонажей, а именно на Гандальфа. Судите сами, сегодня марка Motorola выступает в определенной степени пенсионером по отношению к другим популярным компаниям. Взглянув на деятельность компании за последние несколько лет, можно сказать, что она практически скончалась, как и герой трилогии. Но в заключительной части наш маг достает, так сказать, «апгрейд» и возвращается к нам лучшим, более сильным и просто «новым».

А вот и здесь ли совпадение? Предлагаю вместе узнать ответ на этот вопрос в сегодняшнем обзоре. Так что устраивайтесь удобнее, мы начинаем.

Есть ли еще прах в пороховницах?

Технические характеристики

Коробка и комплектация

Внешний вид

﻿﻿дисплей

﻿Производительность

Программное обеспечение

﻿Камеры

Аккумулятор

﻿Цена, выводы

Видеообзор﻿



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Технические характеристики

Параметр Motorola Edge 40 Матрица: P-OLED Диагональ экрана: 6.55 дюйма, 103.6см 2 Соотношение площади экрана к корпусу 90.8% Разрешение экрана: 1080 x 2400 пикселей Другие параметры дисплея: Частота развертки – 144 Гц, пиковая яркость – 1200 нит, плотность пикселей – 402 ppi Операционная система: Android 13 Процессор: 6-нанометровый Mediatek Dimensity 8020 Количество ядер: Четыре ядра Cortex-А78 с тактовой частотой 2.6 ГГц + четыре ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 2.0 ГГц Графический ускоритель: Mali-G77 MC9 Варианты памяти: 8/128Гб, 8/256 Гб Основная камера: Главный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.4, размер матрицы 1/1.55", размер пикселя 1.0µm, multi-directional PDAF (фазовый автофокус), OIS (стабилизация изображения) Сверхшироугольный модуль: разрешение 13 Мп, диафрагма f/2.2, угол обзора 120˚, размер пикселя 1.12µm, AF Запись видео 4K@30fps, 1080@30/60/120fps, 720p@960fps, Стабилизация изображения gyro-EIS, HDR 10 Фронтальная камера: Разрешение 32 Мп, диафрагма f/2.4, размер пикселя 0.7µm Запись видео 4K@ 30fps, 1080p@30fps Коммуникации: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, NFC, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, USB Type-C 2.0 Звук: Стерео Аккумулятор: 4400 мАч, несъемный Мощность зарядки: 68 Вт Беспроводная зарядка: Да, 15 Вт Размеры: 158.4 x 72 x 7.6 мм Вес: 171 г (167 г в синем варианте) Материалы корпуса: Алюминиевый каркас, задняя крышка – пластик или экокожа Цвета: Nebula Green, Lunar Blue, Eclipse Black, Viva Magenta Тесты производительности: AnTuTu: 688347 (v9)

GeekBench: 3320 (v5.1), 3603 (v6)

GFXBench: 33fps (ES 3.1 onscreen) Цена: От $409.99

motorola edge 40

Коробка и комплектация

﻿Коробка сделана из переработанного картона, что добавляет плюсов к экологичности уже в тренде. Состав коробки стандартный: штифт для извлечения Sim-карты, блок питания, USB typeC – typeC кабель, инструкция, чехол.

И сразу, хотелось бы сказать, несколько слов о нем. В определенной степени это уже классика, что идущий в комплекте чехол не слишком высокого качества, плюс он еще и выглядит так, будто есть на размер больше (это сделано для удобства пользования дисплеем), что не придает ему комфорта в руке. Еще одним минусом является отсутствие хотя бы какой-нибудь защитной пленки в комплекте.

Внешний вид

Каркас выполнен из металла, привычного для флагманов, однако большой редкостью для телефонов до 15 000 грн. Задняя панель выполнена из экокожи и является максимально приятной на ощупь. А если добавить в этот список тот факт, что телефон еще и достаточно компактный, то имеем некий джекпот в своей ценовой категории.

Еще одним невероятным сюрпризом является поддержка одной карты в формате eSim (виртуальная Sim-карта) – что тоже можно отнести к «фишкам», ведь нечто подобное можно встретить только в Galaxy A54 .

Класс защиты IP-68, что позволит нам нырять с телефоном на глубину 1.5 метра в пол часа, и никакого вреда телефону это не нанесет.

Наш сегодняшний гость выпускается в четырех цветах: зеленый, красный, черный и синий – все, кроме синего, имеют уже упомянутую экокожу, последний же одет в стекло.

Звук стерео – на уровне конкурентов, здесь нет полноценного второго мультимедийного динамика, однако его роль исполняет разговорный спикер.

Сканер отпечатков пальцев встроен в экран, и работает он быстро и безошибочно.

При сильном желании можем попытаться найти несколько минусов (сразу предупреждаю, что они будут субъективны и не для каждого это будет минусом): закругленные края, которые не для каждого удобны в использовании; отсутствие защитной пленки; экокожа задней поверхности является не слишком практичной потому, что ее довольно часто нужно протирать от пыли влажной салфеткой; отсутствие поддержки карт памяти; нет флагманского вибромотора

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В целом, несмотря на эти минусы, плюсов гораздо больше, что позволяет поставить нашему испытуемому самые высокие баллы в этой номинации.

Дисплей

При обсуждении дисплея, нельзя обойти тему цветопередачи, которая в данном смартфоне выполнена, по нашему мнению, не лучшим образом. Поскольку единственное, на что вы можете повлиять – это выбор между естественными и яркими. Здесь хотелось бы немного больше возможностей.

Однако все остальное продолжает нас удивлять с лучшей стороны. Только посмотрите на значение ШИМ. Из конкурентов только Realme GT Neo3 имеет схожие значения, а остальные заметно проигрывают в данном аспекте.

Super Amoled дисплей плюс частота развертки 144 Гц – это очередной приятный сюрприз, ведь в этом ценовом диапазоне вы лучше не найдете. Хотя здесь, стоит сказать, что эти самые 144 Гц включаются только в играх, и это не более чем маркетинговый ход, однако это также и приятная опция в вашем гаджете.

В общем, дисплей заслуживает самой высокой оценки, единственное портящее картинку – цветопередачу, над ней, по нашему мнению, разработчикам следует еще поработать.

Производительность

А тут уж могли бы пойти минусы телефона. Но нет, мы снова остались довольны увиденным, потому что процессор Mediatek Dimensity 8020 является конкурентом Snapdragon 778, это достаточно мощный процессор и за свои деньги это один из лучших вариантов на рынке. Да, он проигрывает уже упомянутому сегодня Realme GT Neo3 , но других конкурентов опережает.

Что же дает нам этот процессор? Во-первых, быстрая и плавная работа интерфейса. Во-вторых, мгновенное открытие приложений и довольно неплохую производительность в играх. Но следует сказать, что для комфортной игры нужно обязательно включать продуктивный режим, и тогда «микрофризы» вас беспокоить не будут.

Но хотим сразу предупредить, что данный телефон не геймерский, и, например, игра Genshin Impact будет более или менее плавно работать на средних настройках графики (хотя периодические микрофризы все же были).

Следовательно, хоть процессор в этом телефоне и не флагманский (чего, учитывая его цену, не стоило ожидать) он довольно неплох, и среди большинства конкурентов отличается в лучшую сторону.

motorola edge 40

Программное обеспечение

Нас встречает Android 13 с некоторыми фирменными фишками, среди которых возможность настройки формы значков как, например, в интерфейсах Realme.

Несмотря на наличие в характеристиках функции Always On, она работает несколько иначе, а именно по прикосновению или когда телефон оказывается в руках или просто вы смотрите на него. Прикольной фишкой является возможность перейти с этого экрана в приложение, из которого пришло уведомление.

Из минусов – слишком маленький шрифт. Да, его можно изменить в настройках, однако первое впечатление портится от этого.

Относительно всего остального у нас претензий нет. Следует также отметить, что нам обещают два года обновления Android, и пять лет обновления патчей безопасности.

Также есть возможность подключить смартфон к монитору или телевизору и получить эдакий десктопный интерфейс (что-то вроде Samsung DeX).

Несмотря на то, что иногда можно было заметить микофризы, увиденное в данном смартфоне оставило приятные впечатления. И хоть над оптимизацией еще можно поработать, но она исполнена на достаточно приличном уровне.

Камеры

Основной сенсор такой же как у флагманского Huawei P50 Pro , то есть он топовый от компании Omnivision . А сверхширокоугольная камера получила автофокус, чего нет ни в одном другом конкуренте, кроме разве что Nothing Phone 1 .

В этой номинации противниками нашего испытуемого будут Realme GT Neo 3 и Poco F5 . И при нормальном дневном свете единственная разница касается цветопередачи, Motorola стабильно перенасыщена.

Это же касается и портретных фото.

Если же не использовать портретный режим, то наш сегодняшний гость имеет естественный ярко выраженный эффект Боке, как на флагманских смартфонах, что дает ему заметное преимущество в борьбе с конкурентами.

Ночные фото тоже не дали нам четкого лидера среди этих трех гаджетов. Realme дает лучшую детализацию, но проигрывает по источникам света.

Видео у Motorola с максимальным разрешением 4K@30fps. Звук плюс минус, как и у конкурентов.

Что касается сверхширокоугольной камеры, то здесь было откровенное избиение конкурентов от нашего гостя.

Фронтальная камера тоже превзошла конкурентов возможностью записывать видео в 4K формате.

Камеры в этом смартфоне заслуживают высокой оценки, если учитывать цену самого гаджета, в сравнении с конкурентами он, или практически не упустит, или и вовсе их опережает.

Аккумулятор

Время автономной работы оказалось, ахиллесовой пятой телефона. 4400 мАч – это меньше по сравнению с конкурентами. Но полного заряда все равно хватает на полный рабочий день.

В нашем тесте автономности он продержался 8 часов 52 минут.

Батарея заряжается от 0 до 100% за 39 минут, а через 15 мин на 58%.

Так же радует присутствие разумной зарядки, есть возможность установить максимальный уровень зарядки 80%.

Хотя аккумулятор установлен в данном устройстве и не самой большой емкости, однако присутствие действительно быстрой и оптимизированной зарядки несколько перекрывают этот минус.

motorola edge 40

Цена, выводы

В Украине цена колеблется от 13499 до 15000 грн.

Относительно плюсов этого телефона это: низкая цена; IP68; беспроводная зарядка; мощный процессор; уровень ШИМ.

Минусы у этого гаджета тоже есть, в их числе: задняя поверхность собирает грязь; батарея 4400 мАч; цветопередачи дисплея.

Давая ответ на вопрос, который мы задавали себе в начале обзора, это однозначно так. Пенсионеры удивили. Связь с киногероем и в третьем аспекте тоже просматривается.

Итак, подытоживая, следует сказать, что в этом ценовом аспекте это один из лучших вариантов, не без недостатков, но, как говорится, никто не идеален.

Видеообзор