Обзор Motorola Moto G85 – достойное обновление бюджетной серии

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Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу поделиться своими впечатлениями от нового смартфона Motorola Moto G85. Это одна из самых свежих моделей в средне-бюджетном ценовом сегменте, которая привлекает внимание своим дизайном и неплохими характеристиками. Но действительно ли она настолько хороша, как кажется на первый взгляд? Сейчас разберемся.

Недорогие смартфоны Motorola в последнее время стремительно завоевывают сердца пользователей благодаря очень приятным характеристикам за свою стоимость. Новинка не стала исключением и также очень сбалансированным устройством, которое понравится многим покупателям.

Стоит отметить, что подбор смартфона – дело каждого. И могу сразу указать, кому этот смартфон не подойдет. Во-первых, фанатам мобильного гейминга, здесь вам нужно однозначно брать некий Poco. А еще премиальные тактильные ощущения, здесь их нет, если хочется этого – нужно брать смартфон хотя бы на одну ценовую категорию повыше.

Ну а окончательный вывод о том, захотите ли именно Вы купить Motorola Moto G85 , каждый уже после ознакомления с полным обзором ниже.

Moto G85

Обзор Moto g85

Характеристики

Матрица: P-OLED Диагональ экрана: 6.67″ Разрешение: 1080x2400 пикселей Дополнительные параметры экрана: Частота обновления – 120 Гц, яркость – 1600 нит (пик) Габариты: 161.9 x 73.1 x 7.6 мм при весе 171 г или 173 г Материалы корпуса: Стеклянная перед (Gorilla Glass 5), пластиковая рама, пластиковая задняя часть или силиконовая полимерная (эко кожа) задняя часть Цвета: Olive Green, Cobalt Blue, Urban Grey, Magenta Защита: Отталкивающий воду дизайн стекло Corning Gorilla Glass 5 Процессор: 6-нанометровый Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 Графический ускоритель: Adreno 619 Количество ядер: Два ядра Kryo 660 Gold с тактовой частотой 2.2 ГГц + 6 ядер Kryo 660 Silver с тактовой частотой 1.7 ГГц Операционная система: Android 14 Основная камера: Основной модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.8, размер матрицы 1/1.95", размер пикселя 0.8µm, PDAF, OIS; Ультраширокоугольный модуль: разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.2, 118˚, размер пикселя 1.12µm, автофокус Запись видео в 1080p@30/60fps Фронтальная камера: Разрешение 32 Мп, диафрагма f/2.4 Запись видео в 1080p@30fps Коммуникации: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC (зависит от региона), навигационные службы GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS Звук: Стерео Аккумулятор: 5000 мАч Быстрая зарядка: 33 Вт проводная. Беспроводная – отсутствует

комплектация

Комплект поставки Moto G85 достаточно стандартен для смартфонов Motorola. В коробке вы найдете сам смартфон, зарядный блок, кабель USB Type-C, скрепку для извлечения лотка SIM-карты, руководство пользователя и гарантийный талон.

Приятно, что Motorola имеет зарядный блок в комплекте, хоть и с мощностью 33 Вт. Хотя это не рекордный показатель, но для смартфона бюджетного класса вполне неплохо. С таким блоком Motorola Moto G85 заряжается от 0 до 100% примерно за час. Но, главный плюс зарядки этого устройства – поддержка стандарта Power Delivery – те, у кого есть ультрабук, это точно заценит. Длина кабеля в один метр.

Дизайн и эргономика

Дизайн Motorola Moto G85 можно описать двумя словами - простой и лаконичный. Никаких излишеств, затейливых форм или кричащих элементов. Все очень сдержанно и понятно. Задняя панель и боковые грани выполнены из матового пластика. На ощупь он приятен, не скользкий, не собирает отпечатки пальцев. Я бы даже сказал, что он создает некий эффект "софт-тач". Вариантов цвета несколько – серый, синий, зеленый и розовый. Мне лично больше нравится классический серый, но это дело вкуса.

Блок основной камеры слегка выступает над поверхностью задней крышки. Он имеет прямоугольную форму со слегка закругленными углами и содержит два объектива, LED-вспышку и лазерный автофокус. Выглядит неплохо, но без какого-нибудь особого шарма. В общем, дизайн Moto G85 вряд ли можно назвать уникальным или поразительным. Он прост, функционален и ненавязчив. Кто-то может сказать – скучный. Но, на мой взгляд, для смартфона среднего класса это вполне приемлемо. Главное, что он не выглядит откровенно дешево.

Что касается эргономики, то с ней все хорошо. Несмотря на довольно большие размеры (161.9 x 73.1 x 7.6 мм), Motorola Moto G85 удобно лежит в руке - благодаря немного закругленным углам, небольшой толщине (7.6 мм) и весом в 171 грамм. Управлять смартфоном одной рукой вполне реально, но чтобы дотянуться до верхней части экрана, перехватывать смартфон все-таки придется.

Все кнопки здесь на правой грани – качелька регулировки громкости и кнопка блокировки. Для тех, у кого обычный Android смартфон был до этого – ничего нового, если переходите с iPhone – придется переучиваться.

Корпус Motorola Moto G85 имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP52. Брызги воды ему не страшны, но не больше. Погружать в воду категорически не советую.

Экран

Одна из самых сильных сторон Motorola Moto G85 в этом ценовом сегменте является дисплей. Компания установила сюда 6.67-дюймовую OLED-матрицу с разрешением Full HD+ (2400x1080) и частотой обновления 120 Гц. Когда я смотрел на его "одноклассников" из этого ценового сегмента – в большинстве IPS.

Первое, что бросается в глаза при знакомстве с дисплеем Motorola Moto G85 - это его яркость и контрастность. Все-таки OLED-матрицы в этом плане значительно превосходят IPS. Черный цвет здесь действительно глубокий, почти безупречный. Белый – яркий и чистый. Цвета насыщенные, но не смотрятся неестественно.

Максимальная яркость дисплея – 1600 нит. Что могу сказать – для этого ценового сегмента хорошо. Углы обзора максимально широкие, что характерно для OLED-матриц. Картинка не уродуется и не выцветает даже при очень острых углах. Олеофобное покрытие тоже не оставило у меня вопросов – отпечатки пальцев почти сразу стираются.

Кстати, есть поддержка технологии HDR10, позволяющей просматривать соответствующий контент с расширенным динамическим диапазоном. А еще хочу сказать спасибо за полноценный Always On Display, потому что Xiaomi часто над бюджетниками в этом плане издевается и дает его включить всего на десять секунд. Приятный бонус – функция DC Dimming, она позволяет уменьшить мерцание экрана на низкой яркости, что уменьшает нагрузку на глаза. Также есть ночной режим с возможностью регулировки цветовой температуры и интенсивности фильтрации синего света.

Камеры

Основная камера Motorola Moto G85 состоит из двух модулей: 50 Мп сенсора Sony LYT-600 с апертурой f/1.8, фазовым автофокусом и оптической стабилизацией, а также 8 Мп широкоугольного объектива. На передней стороне находится 32 Мп селфи-камера.

Качество фото и видео приятно удивляет. Основная камера выдает детализированные контрастные снимки с правильным балансом белого и широким динамическим диапазоном. Ночной режим хорошо освещает кадр и подавляет шумы. Ширик просто согласно своему ценовому сегменту.

Очень мне понравились алгоритмы обработки изображений в портретном режиме – эффект боке приятен, ошибается редко.

Как я и сказал чуть раньше, сверхшироугольный модуль здесь просто ок, за свои деньги. Звезд с неба не хватает.

Фронталка здесь на - 32 Мп - они позволяют получить четкие, детализированные селфи, если не становитесь против солнца, однако если становитесь - результат довольно посредственный. Есть портретный режим с хорошим размытием фона.

Производительность и ПО

"Сердцем" Motorola Moto G85 выступает процессор Snapdragon 6s Gen 3 - 8-ядерный чип с максимальной тактовой частотой 2.2 ГГц. Этот чипсет изготовлен по 6-нм техпроцессу и включает в себя 2 производительных ядра Kryo 660 Gold и 6 энергоэффективных ядер Kryo 660 Silver. В паре с ним работает графический ускоритель Adreno 619, позволяющий запускать большинство топовых игр на средних настройках графики.

Оперативной памяти в Motorola Moto G85 может быть 8 или 12 ГБ, а встроенной - 128 или 256 ГБ с возможностью расширения карт памяти формата microSD. Оперативная память типа LPDDR4X – не нова, но вполне ок, а вот накопитель стандарта UFS 2.2 немного меня разочаровывает, хотелось бы хотя бы UFS 3.1.

Работает Moto G85 на чистом Android 14 с минимальными вмешательствами Motorola. Из полезных фишек можно отметить фирменные жесты для быстрого запуска программ, режим Ready For для использования смартфона в качестве ПК при подключении к монитору, а также функцию Peek Display для быстрого просмотра уведомлений. Оболочка смотрится достаточно минималистично и удобно, без лишних программ и сервисов.

Компания обещает для Motorola Moto G85 два больших обновления Android и четыре года патчей безопасности. Это означает, что смартфон гарантированно получит Android 15 и Android 16 и патчи безопасности до 2028 года. То есть аппарат будет оставаться актуальным и защищенным достаточно долго.

Что касается нагревания, то оно есть, но некритическое. При длительной игровой нагрузке на высоких настройках задняя панель Motorola Moto G85 ощутимо теплеет, но не так сильно, чтобы это мешало комфортно держать смартфон в руках. К тому же есть специальный игровой режим, который немного увеличивает производительность.

Автономность

Емкость аккумулятора Motorola Moto G85 составляет солидные 5000 мАч. Этого хватает на 1 день активного использования или 2 дня при умеренных нагрузках. В режиме ожидания устройство может пролежать до недели.

Полный цикл зарядки занимает около часа благодаря поддержке быстрой 33-ваттной зарядки. Беспроводной зарядки, к сожалению, нет, однако, в этом сегменте это было бы жирно. В целом, автономность устройства не вызывает нареканий – этот смартфон точно не подведет в долгой поездке или на прогулке.

Достоинства и недостатки

Достоинства:

- качественный OLED дисплей с частотой 120 Гц

- 50 Мп основная камера с оптической стабилизацией

- чистый Android 14 с полезными фишками

- емкий аккумулятор на 5000 мАч

- 2 года обновления системы и 4 года патчей системы

- быстрая зарядка на 33 Вт

Недостатки:

- пластиковый корпус

- нет полноценной защиты от воды

Вывод

Motorola Moto G85 – интересный ценовом диапазоне. Он предлагает сбалансированный набор характеристик, удовлетворяющих потребности большинства пользователей. Хороший экран, производительное железо, качественные камеры, чистый Android и отличная автономность – его главные козыри. Да, он не идеален, но трудно найти аппарат без компромиссов в этом сегменте. Здесь либо по какому-либо параметру устройство сильно уступает в угоду другим характеристикам, либо предлагают здоровый баланс. Moto G85 – о втором варианте.