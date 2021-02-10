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Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на обзоре очень интересная новинка, которую, мы уверены, ждали многие пользователи. А в особенности фанаты бренда Ванплас. Ведь бренд выпустил новый флагманский смартфон, обещающий быть идеальным по всем параметрам. Ничего удивительного, потому что смартфоны OnePlus почти всегда получаются отличными, да и цена на них приятная. Так ли все хорошо и с OnePlus 11 или некоторые вопросы к этой модели все же возникают? Давайте разбираться.

OnePlus 11 – хотите смартфон за все деньги мира?

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, размеры и материалы корпуса

Дисплей

Процессор, производительность в играх и варианты памяти

Фирменный интерфейс и разница в версиях

Камеры и качество фото и видео

Коммуникации и звук

Аккумулятор и время автономной работы

Цена

Выводы﻿

Видеообзор

Технические характеристики

Матрица: LTPO3 Fluid AMOLED Диагональ экрана: 6,7″ Разрешение экрана: 1440x3216 пикселей Дополнительные характеристики дисплея: Частота обновления – 120 Гц, плотность пикселей 525 ppi, стандартная яркость – 500 нит, пиковая яркость – 1300 нит, распознавание 1 миллиарда цветов, поддержка технологии Dolby Vision и формата HDR10+ Габариты: 163.1 x 74.1 x 8.5 мм при массе 205 г Цвета: Titan Black (черный), Eternal Green (зеленый) Материалы корпуса: Стеклянная задняя панель и алюминиевые грани Защита: Corning Gorilla Glass Victus (передняя панель) Процессор: 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Графический ускоритель: Adreno 740 Количество ядер: Одно ядро Cortex-X3 с тактовой частотой 3.2 ГГц + два ядра Cortex-A715 с частотой 2.8 ГГц + два ядра Cortex-A710 с частотой 2.8 ГГц + три ядра Cortex-A510 с частотой 2.0 ГГц Варианты памяти: 8/128 ГБ, 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ (для Китая); 8/128 ГБ, 12/256 ГБ (для Европы) Операционная система: Android 13 с прошивкой OxygenOS 13 (Global) или ColorOS 13 (China) Основная камера: Главный модуль: Sony IMX890, разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.8, сенсор 24 мм, размер матрицы 1/1.56", размер пикселя 1.0µm, разнонаправленный PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация); Телеобъектив: Sony IMX709, разрешение 32 Мп, диафрагма f/2.0, сенсор 44 мм, размер матрицы 1/2.74", PDAF (фазовый автофокус), 2-кратный оптический зум; Сверхширокоугольный объектив: Sony IMX581, разрешение 48 Мп, диафрагма f/2.2, угол обзора 115˚, размер матрицы 1/2.0", AF (автофокусировка) Дополнительно: запись видео в максимальном разрешении 8K@24fps, калибровка цвета Hasselblad, двойная светодиодная вспышка Фронтальная камера: Разрешение 16 Мп, диафрагма f/2.5, сенсор 25 мм, размер пикселя 1.0µm Запись видео в разрешении 1080p@30fps Коммуникационные технологии: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, навигационные службы GPS, BDS, GLONASS, GALILEO, QZSS Звук: Стерео Аккумулятор: 5000 мАч Быстрая зарядка: Для Китая – 100 Вт (заряд до 50% за 10 минут, до 100% – за 25 минут); для США – 80 Вт Цена: 8/128 ГБ – $716; 12/256 ГБ – $769; 16/256 ГБ – $802; 16/512 ГБ – $922.

В первую очередь знакомимся с перечнем технических характеристик. Здесь все замечательно: AMOLED-экран с разрешением 2.5K, самый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, тройная основная камера с крутыми модулями от Sony, мощная 100-ваттная зарядка.

Потрясающие впечатления, пока не посмотришь на цену. Да-да, базовая версия стоит 716 долларов. Есть ли смысл отдавать такие большие деньги за OnePlus 11 или лучше приобрести более доступную модель от конкурентов? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно поближе познакомиться с новинкой.

Комплектация

Сначала разберемся с комплектацией. OnePlus 11 приходит в довольно маленькой упаковке. Коробка значительно меньше по размеру, чем была у предыдущих моделей. Упаковка однотонная, алого цвета. В левом верхнем углу располагается большая цифра 11. Выглядит просто и со вкусом.

Комплект поставки привычный, ничего нового не добавили. Вместе с OnePlus 11 вы получите прозрачный силиконовый чехол, кабель USB красного цвета, блок питания, скрепку для открытия SIM-лотка и документацию.

В китайской версии адаптер питания идет на 100 Вт, а вот в американской – на 80 Вт. И это не единственное отличие версий, но об этом поговорим в отдельном пункте. Если будете покупать НЕ европейскую версию OnePlus 11, заранее позаботьтесь о переходнике.

Больше о комплектации нечего сказать. Разве только то, что на экране уже наклеена защитная пленка. Мелочь, а приятно.

Дизайн, размеры и материалы корпуса

Внешний вид OnePlus 11 напоминает, что перед нами полноценный флагман. Его нельзя назвать супер тонким или легким: смартфон достаточно тяжелый и добротный, что только подчеркивает его премиальность. Габариты составляют 163.1×74.1×8.5 при весе 205 г.

Задняя панель OnePlus выполнена из стекла, а рамки алюминиевые﻿. Никакого пластика. Экран покрыт закаленным стеклом Gorilla Glass Victus – это обеспечивает небольшую защиту, но бросать устройство дисплеем вниз мы бы вам не советовали.

Выбор цветов невелик: есть только зеленый и черный варианты. Зеленая окраска глянцевая, а черная идет с приятной текстурой.

Главная фишка дизайна OnePlus 11 – блок основной камеры. Он круглый и с небольшой металлической подкладкой сбоку. Выглядит оригинально и точно привлекает внимание. Вот только тем, кто любит минимализм и строгость, такой дизайн камеры вряд ли понравится.

Из разъемов стоит отметить фирменный выключатель звуковых режимов и второй мультимедийный динамик.

Фирменный логотип OnePlus расположен по центру корпуса, а небольшой вырез для передней камеры притаился в верхнем левом углу экрана.

Еще одна примечательная деталь – закругленные грани корпуса. Такая фишка сейчас встречается почти во всех флагманах. Исключение составляет Xiaomi 13, о котором мы недавно рассказывали: там плоский дисплей, что точно понравится большому количеству пользователей. Можно по-разному относиться к закругленному экрану, но изюминку в дизайн это добавляет. А вот в плане практичности выигрывает все-таки плоский дисплей.

Слот для карты памяти, разумеется, отсутствует, как и аудиоджек. Что же с влагозащитой, спросите вы. А ничего – ответим мы. В официальных характеристиках OnePlus 11 защита от влаги не указана, но некоторые источники все же утверждают, что влагозащита присутствует, но небольшая. Скорее всего, это уровень IP64. Так что случайные брызги воды или дождь телефона не страшны.

Небольшие итоги по внешнему виду OnePlus 11: смартфон полностью оправдывает звание флагмана. Узнаваемый и яркий дизайн, качественные материалы корпуса, надежная сборка, закругленный дисплей – что еще нужно для топового телефона?

Дисплей

Экран OnePlus 11 также отвечает флагманским параметрам. Телефон оснащен матрицей Fluid AMOLED с поддержкой новейшей технологии LTPO 3.0. Разрешение достаточно солидное – это 2.5K (QHD+).

Но сам экран уже можно назвать устаревшим: в OnePlus 11 используется дисплей Samsung E4, тогда как некоторые другие флагманы оснащаются новым шестым поколением. К примеру, Xiaomi 13 получил дисплей Samsung E6, но разрешение у этой модели Full HD+, а поддержка технологии LTPO вообще отсутствует.

Возвращаемся к OnePlus 11. Частота обновления экрана – 120 Гц. Здесь все по-взрослому. Пиковая яркость достигает 1300 нит – неплохо, но Xiaomi 13 выдает целых 1900 нит. Есть автонастройка яркости, поддержка Dolby Vision и HDR10+.

Если зрительно оценивать дисплей OnePlus 11, он однозначно хорош. С яркостью, детализацией и цветопередачей все отлично. Но опять же некоторые флагманы показывают результаты на голову выше.

Небольшая проблемка есть и с ШИМом . В последних смартфонах бренд OnePlus перестал уделять должное внимание уровню вредного мерцания. Мы провели замеры, и результаты нас немного разочаровали. Как всегда, слева – ШИМ, справа – яркость:

100% – 32%;

75% – 31%;

50% – 30%;

35% – 29%;

25% – 29%;

15% – 27%;

0% - 15%.

Напомним, что, если уровень ШИМа выше 20%, пользователь может ощущать усталость глаз и другие неприятные симптомы. В OnePlus 11 уровень вредного мерцания не критичен, но чувствительные к ШИМу люди все равно испытают легкий дискомфорт.

Если вы замечали ухудшение самочувствия после использования телефонов с AMOLED-матрицами, возможно вам лучше приобрести модель с IPS, или выбрать смартфон с функцией DC Dimming. В этой статье мы проводили детальное сравнение матриц AMOLED и IPS.

Процессор, производительность в играх и варианты памяти

OnePlus 11, как и положено флагману, получил топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. На данный момент это самый мощный чип для Android-смартфонов. Snapdragon 8 Gen 2 пришел на смену первому поколению восьмого Дракона, который, напомним, беспощадно нагревался в играх и сильно троттлил. Как же с этим дела у OnePlus 11 – выясним прямо сейчас.

Мы протестировали смартфон в требовательной игрушке Genshin Impact, и результат отличный. Игра прекрасно идет на ультравысоких настройках, никаких микрофризов и прочих неприятных явлений.

При длительной игре нагрев корпуса составляет около 43-44°C. Смартфон ощущается в руках немного теплым, но чрезмерного нагрева нет – играть можно с комфортом.

Ознакомиться с тротлингом вы можете на картинке ниже. Да, проседание есть, но количество гипсов приятно удивляет. В общем к производительности OnePlus 11 никаких претензий. Это очень мощный телефон, который отлично справится со всеми тяжелыми сценариями.

Следует обратить внимание на модификации памяти. Дело в том, что версии для китайского и международного рынка отличаются. Если вы приобретаете Global Version, то там только модификации на 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. А вот в китайской версии OnePlus еще прибавляются модификации с 16 ГБ оперативной памяти. Это 16/256 и 16/512 ГБ.

OnePlus 11 получил новый стандарт постоянной памяти UFS 4.0, но только в модификациях на 256 и 512 ГБ. Версию на 128 ГБ обделили и добавили только UFS 3.1.

С производительностью разобрались. В этом плане OnePlus 11 – настоящий красавец. А как же стабильность работы? Сейчас узнаем!

Фирменный интерфейс и разница в версиях

В зависимости от региона OnePlus 11 поставляется с разными фирменными прошивками. В китайской версии это ColorOS 13, в глобальной – OxygenOS 13. Разница между ними несущественна, поэтому останавливаться на этом долго не будем.

В обоих случаях используется операционная система Android 13. Также производитель заявляет, что OnePlus 11 будет поддерживаться в течение 4 лет. То есть на этот аппарат прилетит даже будущий Android 17. А еще нам обещают пять лет патчей безопасности.

Интерфейс работает очень шустро и плавно. Отсутствуют даже малейшие подвесы и лаги. Это вполне ожидаемо, ведь в качестве прошивок от холдинга BBK не стоит сомневаться.

Теперь более важный момент – стоит ли покупать китайскую версию? Смотрите, ситуация с China Version у OnePlus 11 такая же, как и в других китайских моделях. Можно вполне комфортно пользоваться телефоном для китайского рынка, но только с условием, что вы перепрошьете его на глобальную прошивку. Опытные пользователи могут справиться с такой задачей самостоятельно, а вот всем остальным лучше обратиться к мастеру.

Пользоваться смартфоном с китайской прошивкой откровенно неудобно. Вы столкнетесь с отсутствием важных сервисов Google. Да и на OnePlus 11 наблюдается проблема с отображением сообщений на AOD.

Если же перепрошиться на глобалку, все будет отлично. Агрегация частот также будет работать, как и band 20. Если не знаете, зачем он нужен, добро пожаловать в отдельную статью. Есть даже запись звонков.

Технически китайская версия почти ничем не отличается от глобалки. Разве что у нее отсутствует поддержка технологии e-SIM и блок питания идет с мощностью 100 Вт, а не 80.

Почему сразу не приобрести глобальную версию, ведь она уже доступна? Вы можете без проблем это сделать, но учитывайте, что почти всегда глобалки стоят на 100-200 долларов дороже China Version. Есть ли смысл переплачивать – решайте сами.

Камеры и качество фото и видео

OnePlus 11 получил очень солидные датчики. Здесь нет бесполезной чепухи на 2 или 5 Мп. Все по-взрослому: основной модуль имеет разрешение 50 Мп, ультраширок – 48 Мп и телевик – 34 Мп. Все датчики от Sony. Но это лишь цифры: мы знаем, как компании ради маркетинга умеют ими разбрасываться. Чего только стоит 200-мегапиксельный модуль в Redmi Note 12 Pro+ , который на самом деле не делает ничего особенного.

Радует, что OnePlus не пошли по пути напрасных обещаний и правда сделали свою камеру очень интересной. В качестве примера мы провели сравнение с OnePlus 10 Pro. И да, OnePlus 11 справляется лучше почти во всех сценариях.

Фото на основной объектив более естественны и с правильной цветопередачей именно на OnePlus 11. На OnePlus 10 Pro некоторые снимки получаются слишком затемненными. Авто HDR лучше всего работает также на одиннадцатом смартфоне.

Ночью телефоны фотографируют примерно одинаково – и одна, и вторая модель справляется отлично. Но на OnePlus 11 опять же лучше цветопередача.

Ультраширик на Ванплас 11 показывает себя с отличной стороны. Угол обзора даже больше, чем на OnePlus 10 Pro+, лучше детализация и цветопередача. Ни в коем случае нельзя сказать, что у 10 Pro слабый сверхширокоугольный сенсор – просто в новом поколении он еще лучше.

Великолепный ультраширок повлиял на съемку макро. Предметы получаются гораздо больше, чем на 10 О, да и детализация лучше. Вы только посмотрите, как OnePlus 11 опережает предыдущее поколение в плане макросъемки.

Телевик тоже великолепен, но его круто реализовали именно для съемки портретного режима. На OnePlus 10 Pro портретные фото получаются очень темными, цвет кожи передается неестественно.

А вот зум лучше отрабатывает на 10 Про, хотя в одиннадцатом поколении он тоже неплох.

OnePlus 11 умеет записывать видео в максимальном разрешении 8K с 24fps. Качество просто отпад, в этом нет сомнений. И при этом телефон не греется как безумный. Но будем честны: немногие из нас на постоянной основе будут записывать видеоролики в 8K. В этом просто нет нужды. Поэтому лучше протестируем качество записи видео в 4K с 30 кадрами в секунду.

OnePlus 11 снова справляется лучше своего предшественника в плане цветопередачи, динамического диапазона и детализации. Но запись звука лучше в 10 Про. Вот такие дела. В целом же два смартфона справляются отлично, что и нужно было доказать.

Фронтальная камера на 16 Мп. Есть ли существенная разница между OnePlus 10 Pro и 11? Нет, фронталка фотографирует примерно одинаково. Но новое поколение лучше работает с тоном кожи.

Видео на переднюю камеру записываются в 1080p с 30 fps. Да, это небольшое разрешение для флагмана, но качество неплохое. На одиннадцатом поколении более широкий угол обзора, да и лучшая детализация.

Итог по камерам OnePlus 11 следующий: смартфон вполне может претендовать на звание камерофона. Результат достоин и удовлетворит даже самых взыскательных пользователей. OnePlus 11 можно точно добавить в ТОП телефонов с лучшей камерой.

Коммуникации и звук

В плане коммуникаций нас больше всего интересуют две вещи – качество звука и работа вибромотора. И с одним, и со вторым параметром у OnePlus 11 все отлично. Вибромотор очень приятный и качественный – даже лучше, чем в 10 Про, хоть и там все было здорово.

Звук также на высоте благодаря второму мультимедийному динамику. В предыдущем поколении качество звучания было значительно хуже. Что ж, с этими вопросами разобрались, так что двигаемся дальше.

Аккумулятор и время автономной работы

OnePlus 11 получил батарею емкостью 5000 мАч. Это стандартная для флагмана емкость аккумулятора. Соответственно, время автономной работы также стандартное. В нашем фирменном тесте OnePlus 11 продержался 9 часов 52 минуты, в то время как 10 О – 9 часов 2 минуты. Разница несущественна, но все равно она есть, и это здорово.

При умеренной нагрузке можно рассчитывать на день-полтора автономной работы. Это примерно 6-7 часов работы экрана, что достаточно хорошо. Если у вас китайская версия со 100-ваттной зарядкой, на полное заполнение заряда уйдет всего полчаса. За 15 минут можно подкормить батарею до 63%.

Еще производитель заявляет, что аккумулятор выдержит около 1600 циклов заряда. А мы помним из этой статьи , что обычно батарея смартфона рассчитана на 400-500 циклов.

С этим все отлично, но где же проблема? А она есть, и это – отсутствие беспроводной зарядки . Да-да, смартфон стоимостью 700 долларов не умеет заряжаться беспроводным способом. Для многих пользователей беспроводная зарядка – бесполезная технология, но во флагмане она должна присутствовать. Пользоваться ею – это уже индивидуальное решение, но производитель должен был добавить такую возможность. Вот такой неприятный момент выходит.

Цена

Напоследок осталось узнать цену OnePlus 11. И здесь, мы уверены, будут шокированы многие пользователи. Ценник на новинку стартует с 716 долларов. Именно столько просят глобальную версию на 8/128 ГБ. Также на Aliexpress представлены китайские версии, но с установленной международной прошивкой (Global ROM). Цены просто бешеные:

12/256 ГБ – $769;

16/256 ГБ – $802;

16/512 ГБ – $922.

Стоит ли приобрести OnePlus 11 по такому прайсу – нет. Стоимость сейчас очень завышена. Подождите полгода, и тогда уже можно задумываться о покупке OnePlus 11.

Выводы

OnePlus 11 – это отличный флагманский смартфон. В нем есть все, что нужно пользователю: стильный дизайн, качественный дисплей, мощный процессор, крутые камеры, отличный звук, стабильная работа операционной системы, длительное время поддержки от производителя и достойная автономность.

Но все эти преимущества портит очень завышенная цена. Для сравнения вы можете приобрести OnePlus 10 Pro, который будет не намного хуже нового поколения. Стоит Ванплас 10 О около 500 долларов, и это уже за глобальную версию, проданную в Украине.

Есть и свежий тринадцатый флагман от Xiaomi, который может похвастаться наличием официальной влагозащиты и беспроводной зарядки. Платить такие деньги за новинку от OnePlus сейчас нерационально. Приблизительно через полгода цена должна снизиться, и тогда OnePlus 11 можно рассматривать до покупки. Пока лучше не торопиться, или вообще приобрести другой смартфон.

Плюсы:

интересный дизайн;

качественная сборка;

дорогостоящие материалы корпуса;

разрешение экрана 2.5K;

наличие LTPO 3.0;

частота обновления дисплея 120 Гц;

новый топовый процессор;

хорошая производительность в играх и умеренный нагрев;

стабильная и плавная работа прошивки;

4 года обновления Android и 5 лет патчей безопасности;

отличный сверхширокоугольный объектив;

крутая макросъемка;

запись видео в 8K и 4K;

естественные фото на переднюю камеру с правильной передачей тона кожи;

громкий и качественный звук;

достойный вибромотор;

длительное время автономной работы;

очень быстрая зарядка.

Минусы:

мало цветовых вариантов;

матрица Samsung E4, а не E6;

небольшие проблемы с ШИМом;

некорректный показ сообщений по китайской версии;

нет беспроводной зарядки;

влагозащита официально не заявлена;

посредственный зум;

повышенная стоимость .

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Видеообзор