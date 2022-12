10493

Привет, друзья! Мы спешим к вам с интересным обзором. Сегодняшний герой – это новинка Redmi Note 12 Pro+. Как вы знаете, в линейке Redmi Note выходят доступные смартфоны, чья стоимость не превышает 300 долларов, зато по характеристикам это настоящие младшие флагманы с инновационными технологиями. Королем двенадцатой серии является Redmi Note 12 Pro+. Погнали знакомиться с ним.

Обзор Redmi Note 12 Pro Plus - бюджетник с флагманскими характеристиками?

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы корпуса и расцветки

Качество дисплея

Процессор, производительность в играх и память

Операционная система и стабильность интерфейса

Основная и фронтальная камера

Коммуникации и звук

Аккумулятор, время автономной работы и быстрая зарядка

Цена и доступность на рынке

Выводы

Видеообзор

Диагональ экрана: 6,67″ Матрица: OLED Разрешение дисплея: 1080х2400 пикселей Дополнительные параметры дисплея: Частота обновления – 120 Гц, поддержка режимов Dolby Vision и HDR10+, распознавание миллиарда цветов, стандартная яркость – 500 нит, пиковая – 900 нит Размеры: 162.9 х 76 х 9 мм, вес 208.4 г. Защита: IP53 (от легких брызг) Цвета корпуса: Black (черный), Blue (синий), White (белый) Материалы: Стеклянная задняя панель, алюминиевые грани Процессор: 6-нанометровый MediaTek Dimensity 1080 Графический ускоритель: Mali-G68 MC4 Ядра: Два ядра Cortex A78 с максимальной тактовой частотой 2.6 ГГц + 6 ядер Cortex-A55 с частотой 2.0 ГГц Память: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ ОС: Операционная система Android 12 с фирменной прошивкой MIUI 13 Основная камера: Главный модуль: разрешение 200 Мп, диафрагма f/1.7, размер матрицы 1/1.4", размер пикселя 0.56µm, PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация изображений) Ультраширокий объектив: разрешение 8 Мп, диафрагма f/1.9, угол обзора 119˚, размер матрицы 1/4", размер пикселя 1.12µm Макрообъектив: разрешение 2 Мп, диафрагма f/2.4 Дополнительно: двойная светодиодная двухцветная вспышка, поддержка режима HDR, панорама Запись видео в максимальном качестве 4K@30fps Фронтальная камера: Разрешение 16 Мп, размер матрицы 1/3.06", размер пикселя 1.0µm, поддержка HDR Запись видео в качестве 1080p с 30 и 60fps Коммуникации: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, навигационные службы GPS, ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО, QZSS и BDS Связь: 2G, 3G, 4G, 5G + LTE-A Звук: Стерео Батарея: 5000 мАч Быстрая зарядка: Проводная, 120 Вт (до 100% за 19 минут) Цена: От 310 долларов (China Version)

Вы впечатлены, правда? Всего за 300 долларов производитель предлагает OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, шустрый процессор, много памяти даже в базовой модификации, камеру на 200 Мп и 120-ваттную зарядку. Уже понятно, что Redmi Note 12 Pro+ – это невероятно крутой аппарат, что делает знакомство с ним еще интереснее. Переходим к подробному обзору каждого параметра.

Комплектация

Первое, с чего всегда начинаем – комплект поставки. Redmi Note 12 Pro+ приходит в белой минималистичной коробке, на которой полностью отсутствуют любые изображения. Единственный элемент – это крупная золотистая надпись Note 12 и две надписи поменьше в разных углах – Redmi и Pro+.

Сразу отмечаем отсутствие пластика. Все элементы внутри коробки сделаны из бумаги. Это круто по двум причинам: первая и самая очевидная – забота об экологии, и вторая – отсутствие неприятного запаха. Да-да, наконец можно не зажимать нос при распаковке китайского девайса.

Внутри упаковки нас встречает пенальчик (конечно же, бумажный), в котором можно найти скрепку для извлечения SIM-лотка, документацию и чехол. Ниже под пеналом располагается блок питания огромных размеров и USB-кабель.

Пару слов о чехле: он пластиковый, с максимальной защитой всех элементов корпуса смартфона. Защищается даже USB-порт, поэтому придется открывать заглушку каждый раз при зарядке мобильного устройства. Если такой вариант вам не нравится, придется дополнительно приобретать стандартный чехол с отсутствием заглушки. И еще один бонус напоследок: на экране Redmi Note 12 Pro+ уже наклеена защитная пленка.

Дизайн, материалы корпуса и расцветки

Внешний вид Redmi Note 12 Pro+ стандартный, как и у всех китайских младших флагманов. Возможно, данный смартфон напоминает вам какую-том модель? Да, вы не ошиблись, Редми Ноут 12 Про Плюс – абсолютно точная копия Poco X4 GT, за исключением материалов корпуса. У Поко задняя крышка была пластиковая, а у Редмика – стеклянная. Боковые грани выполнены из алюминия. Корпус матовый, отпечатки пальцев почти не собирает.

На выбор предлагается синяя, белая и черная расцветки. Это базовые цвета, которые подойдут любым пользователям. Все расцветки матовые.

В глаза сразу бросается толщина телефона. Устройство реально громоздкое: габариты составляют 162.9 х 76 х 9 мм при весе 208.4 гр.

Такую толщину можно простить, поскольку Redmi Note 12 Pro+ оснащен батареей емкостью 5000 мАч и 120-ваттной зарядкой.

Блок основной камеры выполнен довольно аккуратно и практически не выпирает, несмотря на 200-мегапиксельный модуль.

Рамки тонкие, крошечный вырез для фронтальной камеры размещен по центру. Имеется порт USB Type-C 2.0, есть инфракрасный порт для удаленного управления техникой и даже аудиоджек, наличие которого сейчас является уже большой редкостью.

Зато SIM-лоток урезали: можно поставить только две симки, карта памяти не поддерживается. Сканер отпечатков пальцев вживлен в кнопку питания, расположенную на правой грани. Работает дактилоскопический датчик шустро, никаких претензий к нему нет.

Небольшие итоги: дизайн у Redmi Note 12 Pro Plus обычный, в стиле прошлых Редмиков. Не стоит ждать чего-то особенного. Это просто добротный младший флагман. Отдельно стоит поставить лайк компании за стеклянную заднюю панель, которую встретишь не во всех доступных смартфонах.

Качество дисплея

Следующий на очереди – это дисплей. Если смотреть по параметрам, то он просто шикарный. В реальности дела обстоят так же хорошо. OLED-матрица выдает яркую и сочную картинку, а частота обновления 120 Гц обеспечивает плавную прокрутку изображения.

Разрешение составляет 1080 на 2400 точек. Да, это не 2.5K, как в Xiaomi 12T, но тоже хорошо – никакой зернистости, четкость картинки на высоте. Пиковой яркости в 900 нит с головой хватит даже в солнечную погоду.

Еще одна фишка Xiaomi Note 12 Pro Plus – практически полное отсутствие ШИМа. Мы сделали замеры, и вот какие результаты получились. Справа процент яркости, слева – ШИМ:

100% - 18%;

75% - 18%;

50% - 18%;

35% - 18%;

25% - 19%

15% - 5%;

0% - 19%.

Уровень ШИМа не превышает 20%. Это значит, что даже на минимальной яркости в полной темноте ваши глаза не будут уставать и болеть.

Но не обошлось и без ложки дегтя в бочке меда. Как всегда, Xiaomi поскупилось на функцию Always on Display. Она то есть, но работает лишь 10 секунд. Есть ли толк от такого урезанного инструмента – нет. Причины компании понятны, они не хотят создавать внутреннюю конкуренцию. Вот только пользователям от этого не легче. Во всем остальном дисплей Redmi Note 12 Pro Plus – просто конфетка.

Процессор, производительность в играх и память

Продвигаемся к «начинке» Redmi Note 12 Pro Plus. На борту смартфона установлен процессор MediaTek Dimensity 1080, выполненный по 6-нанометровому техпроцессу. Чип новый, и он обещает отличную производительность. Dimensity 1080 можно отнести к предфлагманскому уровню.

В играх Redmi Note 12 Pro+ ведет себя отлично. Для теста мы взяли очень требовательную игрушку Genshin Impact, и частота кадров в секунду составляет примерно 40-42 FPS с периодическими просадками до 36-38 кадров.

Все остальные игрушки, например, Shadowgun Legends, вообще летают на ультравысоких настройках, и частота кадров в секунду достигает уже 50 FPS. Да, такие смартфоны, как Poco X4 GT или Xiaomi 12T выдают результаты лучше, но по некоторым другим характеристикам они хуже.

Такие проблемы, как троттлинг и перегрев, тоже не коснулись Redmi Note 12 Pro+. После получаса игры в требовательные игрушки корпус нагрелся до 40-45°C. В этом и прелесть среднеуровневых процессоров: они не греются как печки и не начинают дико троттлить.

Базовая версия смартфона уже получила 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Поверьте, этого вполне достаточно для повседневного использования. Радует, что модификации на 6/128 ГБ уходят в прошлое.

Если же 8 гигабайтов оперативки вам недостаточно, можно приобрести версию на 12 ГБ. Постоянное хранилище имеет только 256 ГБ, так что тут разнообразия нет.

Операционная система и стабильность интерфейса

Сразу после производительности рассмотрим операционную систему и стабильность работы мобильного устройства. Большинство пользователей считают, что «стабильность» и «Xiaomi» — это несовместимые понятия. Но спешим вас обрадовать: в последнее время компания серьезно работает над своим ПО, и даже на старте продаж версии прошивок выходят без ошибок, сбоев и глюков.

Redmi Note 12 Pro+ функционирует под управлением прошивки MIUI 13, которая базируется на Android 12. Все работает плавно, ничего не зависает и не вылетает. Да, мелкие подвисания иногда бывают, но на это можно закрыть глаза.

Сколько аппарат будет поддерживаться производителем – пока неизвестно. Скорее всего, получим два года поддержки от Google и три года поддержки от Xiaomi. То есть, на Android 13 и 14 можно рассчитывать, как и на MIUI 14, 15 и 16.

Важный момент! На AliExpress представлена китайская версия телефона. Глобалки пока в природе не существует. Придется еще подождать некоторое время, пока глобалка выйдет на Алиэкспресс, либо купить позже ее в местном украинском магазине.

Основная и фронтальная камера

Безусловно, одной из главных фишек Redmi Note 12 Pro+ является основная камера с главным 200-мегапиксельным сенсором.

Да-да, вы не ошиблись. Смартфон стоимостью 300 долларов получил топовый модуль, который, на секундочку, будет установлен в будущем Samsung Galaxy S23 Ultra. Цена на такой Самсунг превысит 1000 баксов. Но так ли хороша камера в Redmi Note 12 Pro Plus, как об этом заявляет производитель? Давайте разбираться.

Вы не удивитесь, если мы скажем, что для сравнения опять взяли OnePlus 9RT. Это старый добрый предфлагман с крутой камерой, и он часто мелькает в наших обзорах. Напомним, что в прошлом сравнении OnePlus 9RT одержал победу над Xiaomi 12T в плане фото- и видеосъемки.

Основная фишка 200-мегапиксельного сенсора заключается именно в детализации. Мы получаем невероятно детализированные снимки. Можно рассмотреть любую мельчайшую деталь при увеличении фото. И Redmi Note 12 Pro+ реально выдает супер детализированные снимки.

Вся соль ситуации в следующем – такие фотки весят очень много, вес одного снимка может достигать 50 МБ. Если вы активно занимаетесь фотосъемкой, хранилища на 256 ГБ может даже не хватить, а карта памяти не поддерживается. Облачные хранилища, в принципе, решают этот вопрос, но мы все равно хотели вас предупредить.

В остальном же нельзя сказать, что Redmi Note 12 Pro+ разбивает в щепки OnePlus 9RT. В условиях хорошей освещенности фотографируют они практически одинаково. Снимки качественные, детализированные, яркие, с хорошим углом обзора. Что еще нужно для повседневного использования?

Ночью Redmi Note 12 Pro+ тоже справляется отлично. Шумы отсутствуют, нет смазанности и засветов. В общем, данную модель можно смело назвать отличным камерофоном. В своей ценовой категории это один из лучших вариантов.

Видео на основную камеру записываются в максимальном качестве 4K с 30 fps. 60 кадров в секунду при таком разрешении нет, да они и не нужны. Видео четкие, с хорошей детализацией и широким углом обзора. Стабилизация оптическая, при ходьбе бывает заметна небольшая тряска. Звук тоже хороший, придраться не к чему.

Фронтальная камера скорее разочаровала. Селфи получаются немного смазанными, угол захвата фото маловат. Для фоток в соцсетях подойдет, но тот же Ванплас 9RT справляется лучше. Возможно, в новых версиях прошивки фронтальную камеру улучшат программным способом.

Фронталка Redmi Note 12 Pro Plus записывает видеоролики в разрешении 1080p с 30 или 60 fps. Опять же, качество видео и звука нормальное, без претензий. С камерами разобрались, погнали обсуждать оставшиеся параметры.

Коммуникации и звук

На таких скучных характеристиках, как Wi-Fi, GPS и Bluetooth, останавливаться не будем. Здесь все стандартно. А вот датчик приближения – уже интересный момент. Redmi Note 12 Pro Plus получил виртуальный датчик вместо физического, и это существенная проблема.

Датчик может не срабатывать в некоторых положениях, особенно это касается мессенджеров Viber и WhatsApp. Нужно плотно прикладывать телефон к уху в вертикальном положении, иначе будете задевать щекой все элементы на экране.

Короче, датчик приближения остается больным местом у Xiaomi. Некоторые смартфоны компании получаются удачными в этом плане, но Redmi Note 12 Pro+ точно не входит в их число. Будьте готовы помучиться с датчиком приближения.

Стереодинамики великолепные, звучат громко и четко. Собеседника слышно отлично. Вибромотор тоже прекрасный, намного лучше, чем у большинства младших флагманов. С этим все понятно, поэтому переходим к автономности.

Аккумулятор, время автономной работы и быстрая зарядка

В плане автономности Redmi Note 12 Pro+ просто шикарен. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч и, учитывая энергоэффективный экран и процессор, одного заряда спокойно хватит на два дня работы. Конечно, это при условии, что вы не будете зависать в смартфоне 10 часов подряд.

Если же планируете супер активно пользоваться устройством, например, играть в тяжелые игры, включать навигатор, смотреть фильмы, то рассчитывайте на день-полтора автономной работы.

Даже если телефон разрядится в самый неподходящий момент, это не станет проблемой. Аккумулятор мощностью 120 Вт накормит батарею до 50-70% всего за 10 минут. Производитель заявляет, что для полной зарядки будет достаточно 19 минут, но это скорее маркетинговый ход. В реальности на полную зарядку с 0 до 100% уйдет примерно 27-30 минут. Круто, согласны? В плане батарейки Xiaomi тоже молодцы.

Цена и доступность на рынке

Уверены, что вам очень понравился Redmi Note 12 Pro+ и вы уже готовы его приобрести. Но не спешите, поскольку пока представлена только China Version.

В теории пользоваться китайской прошивкой можно, английский язык в настройках включается, но на практике это проблемно и требует длительного привыкания. В китайской версии много нюансов: не будем сейчас в них углубляться, но пользователям они однозначно не понравятся.

На AliExpress версию 8/256 ГБ можно приобрести примерно за 310-330 долларов.

Модификация с 12 ГБ ОЗУ выйдет уже в 380-400 баксов. Это более чем адекватный ценник за смартфон с такими крутыми характеристиками. Но не забываем, что глобалка будет стоить дороже. Global Version следует ожидать в январе-феврале 2023 года.

Выводы

Redmi Note 12 Pro+ - один из лучших китайских младших флагманов. Здесь и отличный экран с низким уровнем ШИМа, и производительный процессор, и шикарная камера, и автономность.

Единственная загвоздка – цена глобальной версии аппарата. Вполне вероятно, что на глобалку поставят какой-то неадекватный ценник, и тогда будет лучше уже приобрести какой-то смартфон от холдинга BBK. Те же Realme GT Neo 3 или OnePlus ACE продаются по нормальной цене и обладают характеристиками не хуже, чем новинка Redmi.

Redmi Note 12 Pro+ шикарен, но у него есть достойные конкуренты. Поэтому советуем сначала дождаться глобалки, и после ее релиза принимать решение о покупке данного аппарата.

Плюсы:

отсутствие пластика в упаковке;

яркий OLED-экран;

частота обновления 120 Гц;

низкий уровень ШИМа;

материалы корпуса;

небольшая защита от влаги;

универсальные цвета корпуса;

8/256 ГБ в базовой модификации;

стабильная работа прошивки;

хорошая производительность в играх без перегрева и троттлинга;

200-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией;

отличный стереозвук и вибромотор;

аккумулятор на 5000 мАч;

120-ваттная зарядка.

Минусы:

слабая фронтальная камера;

некорректная работа датчика приближения;

цена на глобальную версию может быть сильно завышена.

Не забывайте посмотреть наш видеообзор, а также оставляйте свое мнение о Redmi Note 12 Pro+ в комментариях. Удачи!

Видеообзор