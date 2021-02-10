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Обзор Redmi Note 12 Pro Plus - бюджетник с флагманскими характеристиками?

10.12.2022 10493 0

Привет, друзья! Мы спешим к вам с интересным обзором. Сегодняшний герой – это новинка Redmi Note 12 Pro+. Как вы знаете, в линейке Redmi Note выходят доступные смартфоны, чья стоимость не превышает 300 долларов, зато по характеристикам это настоящие младшие флагманы с инновационными технологиями. Королем двенадцатой серии является Redmi Note 12 Pro+. Погнали знакомиться с ним.

Обзор Redmi Note 12 Pro Plus - бюджетник с флагманскими характеристиками?

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы корпуса и расцветки

Качество дисплея

Процессор, производительность в играх и память

Операционная система и стабильность интерфейса

Основная и фронтальная камера

Коммуникации и звук

Аккумулятор, время автономной работы и быстрая зарядка

Цена и доступность на рынке

Выводы

Видеообзор 

 

Технические характеристики

Диагональ экрана:

6,67﻿

Матрица:

OLED

Разрешение дисплея:

1080х2400 пикселей

Дополнительные параметры дисплея:

Частота обновления – 120 Гц, поддержка режимов Dolby Vision и HDR10+, распознавание миллиарда цветов, стандартная яркость – 500 нит, пиковая – 900 нит

Размеры:

162.9 х 76 х 9 мм, вес 208.4 г.

Защита:

IP53 (от легких брызг)

Цвета корпуса:

Black (черный), Blue (синий), White (белый)

Материалы:

Стеклянная задняя панель, алюминиевые грани

Процессор:

6-нанометровый MediaTek Dimensity 1080

Графический ускоритель:

Mali-G68 MC4

Ядра:

Два ядра Cortex A78 с максимальной тактовой частотой 2.6 ГГц + 6 ядер Cortex-A55 с частотой 2.0 ГГц

Память:

8/256 ГБ, 12/256 ГБ

ОС:

Операционная система Android 12 с фирменной прошивкой MIUI 13

Основная камера:

Главный модуль: разрешение 200 Мп, диафрагма f/1.7, размер матрицы 1/1.4", размер пикселя 0.56µm, PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация изображений)

Ультраширокий объектив: разрешение 8 Мп, диафрагма f/1.9, угол обзора 119˚, размер матрицы 1/4", размер пикселя 1.12µm

Макрообъектив: разрешение 2 Мп, диафрагма f/2.4

Дополнительно: двойная светодиодная двухцветная вспышка, поддержка режима HDR, панорама

Запись видео в максимальном качестве 4K@30fps

Фронтальная камера:

Разрешение 16 Мп, размер матрицы 1/3.06", размер пикселя 1.0µm, поддержка HDR

Запись видео в качестве 1080p с 30 и 60fps

Коммуникации:

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, навигационные службы GPS, ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО, QZSS и BDS

Связь:

2G, 3G, 4G, 5G + LTE-A

Звук:

Стерео

Батарея:

5000 мАч

Быстрая зарядка:

Проводная, 120 Вт (до 100% за 19 минут)

Цена:

От 310 долларов (China Version)

Вы впечатлены, правда? Всего за 300 долларов производитель предлагает OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, шустрый процессор, много памяти даже в базовой модификации, камеру на 200 Мп и 120-ваттную зарядку. Уже понятно, что Redmi Note 12 Pro+ – это невероятно крутой аппарат, что делает знакомство с ним еще интереснее. Переходим к подробному обзору каждого параметра.

 

Комплектация

Первое, с чего всегда начинаем – комплект поставки. Redmi Note 12 Pro+ приходит в белой минималистичной коробке, на которой полностью отсутствуют любые изображения. Единственный элемент – это крупная золотистая надпись Note 12 и две надписи поменьше в разных углах – Redmi и Pro+.

Как выглядит коробка от Redmi Note 12 Pro+Сразу отмечаем отсутствие пластика. Все элементы внутри коробки сделаны из бумаги. Это круто по двум причинам: первая и самая очевидная – забота об экологии, и вторая – отсутствие неприятного запаха. Да-да, наконец можно не зажимать нос при распаковке китайского девайса.

 

Внутри упаковки нас встречает пенальчик (конечно же, бумажный), в котором можно найти скрепку для извлечения SIM-лотка, документацию и чехол. Ниже под пеналом располагается блок питания огромных размеров и USB-кабель.

Защитная пленка на Redmi Note 12 Pro+Пару слов о чехле: он пластиковый, с максимальной защитой всех элементов корпуса смартфона. Защищается даже USB-порт, поэтому придется открывать заглушку каждый раз при зарядке мобильного устройства. Если такой вариант вам не нравится, придется дополнительно приобретать стандартный чехол с отсутствием заглушки. И еще один бонус напоследок: на экране Redmi Note 12 Pro+ уже наклеена защитная пленка.

 

Дизайн, материалы корпуса и расцветки

Внешний вид Redmi Note 12 Pro+ стандартный, как и у всех китайских младших флагманов. Возможно, данный смартфон напоминает вам какую-том модель? Да, вы не ошиблись, Редми Ноут 12 Про Плюс – абсолютно точная копия Poco X4 GT, за исключением материалов корпуса. У Поко задняя крышка была пластиковая, а у Редмика – стеклянная. Боковые грани выполнены из алюминия. Корпус матовый, отпечатки пальцев почти не собирает.

Дизайн Redmi Note 12 Pro+На выбор предлагается синяя, белая и черная расцветки. Это базовые цвета, которые подойдут любым пользователям. Все расцветки матовые.

Расцветки корпуса Redmi Note 12 Pro+В глаза сразу бросается толщина телефона. Устройство реально громоздкое: габариты составляют 162.9 х 76 х 9 мм при весе 208.4 гр.

Толщина корпуса Redmi Note 12 Pro+Такую толщину можно простить, поскольку Redmi Note 12 Pro+ оснащен батареей емкостью 5000 мАч и 120-ваттной зарядкой.

Насколько большая толщина корпуса в Redmi Note 12 Pro+Блок основной камеры выполнен довольно аккуратно и практически не выпирает, несмотря на 200-мегапиксельный модуль.

Как выглядит блок основной камеры в Redmi Note 12 Pro+ Рамки тонкие, крошечный вырез для фронтальной камеры размещен по центру. Имеется порт USB Type-C 2.0, есть инфракрасный порт для удаленного управления техникой и даже аудиоджек, наличие которого сейчас является уже большой редкостью.

Какие разъемы есть у Redmi Note 12 Pro+ Зато SIM-лоток урезали: можно поставить только две симки, карта памяти не поддерживается. Сканер отпечатков пальцев вживлен в кнопку питания, расположенную на правой грани. Работает дактилоскопический датчик шустро, никаких претензий к нему нет.

Тип SIM-лотка в Redmi Note 12 Pro+Небольшие итоги: дизайн у Redmi Note 12 Pro Plus обычный, в стиле прошлых Редмиков. Не стоит ждать чего-то особенного. Это просто добротный младший флагман. Отдельно стоит поставить лайк компании за стеклянную заднюю панель, которую встретишь не во всех доступных смартфонах.

 

Качество дисплея

Следующий на очереди – это дисплей. Если смотреть по параметрам, то он просто шикарный. В реальности дела обстоят так же хорошо. OLED-матрица выдает яркую и сочную картинку, а частота обновления 120 Гц обеспечивает плавную прокрутку изображения.

Качество дисплея Redmi Note 12 Pro+Разрешение составляет 1080 на 2400 точек. Да, это не 2.5K, как в Xiaomi 12T, но тоже хорошо – никакой зернистости, четкость картинки на высоте. Пиковой яркости в 900 нит с головой хватит даже в солнечную погоду. 

Какой экран у Redmi Note 12 Pro+Еще одна фишка Xiaomi Note 12 Pro Plus – практически полное отсутствие ШИМа. Мы сделали замеры, и вот какие результаты получились. Справа процент яркости, слева – ШИМ:

  • 100% - 18%;
  • 75% - 18%;
  • 50% - 18%;
  • 35% - 18%;
  • 25% - 19%
  • 15% - 5%;
  • 0% - 19%.

Какой уровень ШИМа в Redmi Note 12 Pro+Уровень ШИМа не превышает 20%. Это значит, что даже на минимальной яркости в полной темноте ваши глаза не будут уставать и болеть.

 

Но не обошлось и без ложки дегтя в бочке меда. Как всегда, Xiaomi поскупилось на функцию Always on Display. Она то есть, но работает лишь 10 секунд. Есть ли толк от такого урезанного инструмента – нет. Причины компании понятны, они не хотят создавать внутреннюю конкуренцию. Вот только пользователям от этого не легче. Во всем остальном дисплей Redmi Note 12 Pro Plus – просто конфетка.

Как работает Always on Display в Redmi Note 12 Pro+

 

Процессор, производительность в играх и память

Продвигаемся к «начинке» Redmi Note 12 Pro Plus. На борту смартфона установлен процессор MediaTek Dimensity 1080, выполненный по 6-нанометровому техпроцессу. Чип новый, и он обещает отличную производительность. Dimensity 1080 можно отнести к предфлагманскому уровню.

Какое железо установлено в Redmi Note 12 Pro+В играх Redmi Note 12 Pro+ ведет себя отлично. Для теста мы взяли очень требовательную игрушку Genshin Impact, и частота кадров в секунду составляет примерно 40-42 FPS с периодическими просадками до 36-38 кадров.

Как ведет себя Redmi Note 12 Pro+ в требовательных играхВсе остальные игрушки, например, Shadowgun Legends, вообще летают на ультравысоких настройках, и частота кадров в секунду достигает уже 50 FPS. Да, такие смартфоны, как Poco X4 GT или Xiaomi 12T выдают результаты лучше, но по некоторым другим характеристикам они хуже. 

Производительность Redmi Note 12 Pro+ по сравнению с конкурентамиТакие проблемы, как троттлинг и перегрев, тоже не коснулись Redmi Note 12 Pro+. После получаса игры в требовательные игрушки корпус нагрелся до 40-45°C. В этом и прелесть среднеуровневых процессоров: они не греются как печки и не начинают дико троттлить.

Тест на троттлинг Redmi Note 12 Pro+ в тяжелых условияхБазовая версия смартфона уже получила 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Поверьте, этого вполне достаточно для повседневного использования. Радует, что модификации на 6/128 ГБ уходят в прошлое.

 

Если же 8 гигабайтов оперативки вам недостаточно, можно приобрести версию на 12 ГБ. Постоянное хранилище имеет только 256 ГБ, так что тут разнообразия нет.

Модификации памяти в Redmi Note 12 Pro+

 

Операционная система и стабильность интерфейса

Сразу после производительности рассмотрим операционную систему и стабильность работы мобильного устройства. Большинство пользователей считают, что «стабильность» и «Xiaomi» — это несовместимые понятия. Но спешим вас обрадовать: в последнее время компания серьезно работает над своим ПО, и даже на старте продаж версии прошивок выходят без ошибок, сбоев и глюков.

 

Redmi Note 12 Pro+ функционирует под управлением прошивки MIUI 13, которая базируется на Android 12. Все работает плавно, ничего не зависает и не вылетает. Да, мелкие подвисания иногда бывают, но на это можно закрыть глаза.

ОС и прошивка в Redmi Note 12 Pro+Сколько аппарат будет поддерживаться производителем – пока неизвестно. Скорее всего, получим два года поддержки от Google и три года поддержки от Xiaomi. То есть, на Android 13 и 14 можно рассчитывать, как и на MIUI 14, 15 и 16.

Есть ли уже глобальная версия Redmi Note 12 Pro+Важный момент! На AliExpress представлена китайская версия телефона. Глобалки пока в природе не существует. Придется еще подождать некоторое время, пока глобалка выйдет на Алиэкспресс, либо купить позже ее в местном украинском магазине.

 

Основная и фронтальная камера

Безусловно, одной из главных фишек Redmi Note 12 Pro+ является основная камера с главным 200-мегапиксельным сенсором.

Какие камеры получил Redmi Note 12 Pro+Да-да, вы не ошиблись. Смартфон стоимостью 300 долларов получил топовый модуль, который, на секундочку, будет установлен в будущем Samsung Galaxy S23 Ultra. Цена на такой Самсунг превысит 1000 баксов. Но так ли хороша камера в Redmi Note 12 Pro Plus, как об этом заявляет производитель? Давайте разбираться.

Является ли Redmi Note 12 Pro+ камерофоном Вы не удивитесь, если мы скажем, что для сравнения опять взяли OnePlus 9RT. Это старый добрый предфлагман с крутой камерой, и он часто мелькает в наших обзорах. Напомним, что в прошлом сравнении OnePlus 9RT одержал победу над Xiaomi 12T в плане фото- и видеосъемки.

 

Основная фишка 200-мегапиксельного сенсора заключается именно в детализации. Мы получаем невероятно детализированные снимки. Можно рассмотреть любую мельчайшую деталь при увеличении фото. И Redmi Note 12 Pro+ реально выдает супер детализированные снимки.

Пример фото на Redmi Note 12 Pro+

На сколько детализированные фото получаются на Redmi Note 12 Pro+  

Дневные фото на Redmi Note 12 Pro+

Детализация снимков на Redmi Note 12 Pro+

Вся соль ситуации в следующем – такие фотки весят очень много, вес одного снимка может достигать 50 МБ. Если вы активно занимаетесь фотосъемкой, хранилища на 256 ГБ может даже не хватить, а карта памяти не поддерживается. Облачные хранилища, в принципе, решают этот вопрос, но мы все равно хотели вас предупредить.

Примеры фотографий на Redmi Note 12 Pro+

Сравнение фото на Redmi Note 12 Pro+ и OnePlus 9RT 

Фото на Redmi Note 12 Pro+ при дневном освещении

Как фотографирует Redmi Note 12 Pro+ днем на улице

В остальном же нельзя сказать, что Redmi Note 12 Pro+ разбивает в щепки OnePlus 9RT. В условиях хорошей освещенности фотографируют они практически одинаково. Снимки качественные, детализированные, яркие, с хорошим углом обзора. Что еще нужно для повседневного использования?

Какие фото получаются на Redmi Note 12 Pro+ Ночью Redmi Note 12 Pro+ тоже справляется отлично. Шумы отсутствуют, нет смазанности и засветов. В общем, данную модель можно смело назвать отличным камерофоном. В своей ценовой категории это один из лучших вариантов.

Как фотографирует Redmi Note 12 Pro+ ночью

Хорошо ли снимает Redmi Note 12 Pro+ ночью

Пример ночных снимков на Redmi Note 12 Pro+

Детализация ночных фото на Redmi Note 12 Pro+Видео на основную камеру записываются в максимальном качестве 4K с 30 fps. 60 кадров в секунду при таком разрешении нет, да они и не нужны. Видео четкие, с хорошей детализацией и широким углом обзора. Стабилизация оптическая, при ходьбе бывает заметна небольшая тряска. Звук тоже хороший, придраться не к чему.

Как Redmi Note 12 Pro+ снимает видео на основную камеруФронтальная камера скорее разочаровала. Селфи получаются немного смазанными, угол захвата фото маловат. Для фоток в соцсетях подойдет, но тот же Ванплас 9RT справляется лучше. Возможно, в новых версиях прошивки фронтальную камеру улучшат программным способом.

Пример селфи на Redmi Note 12 Pro+

Фото на фронтальную камеру Redmi Note 12 Pro+Фронталка Redmi Note 12 Pro Plus записывает видеоролики в разрешении 1080p с 30 или 60 fps. Опять же, качество видео и звука нормальное, без претензий. С камерами разобрались, погнали обсуждать оставшиеся параметры.

Качество видео на фронтальную камеру Redmi Note 12 Pro+ 

Коммуникации и звук

На таких скучных характеристиках, как Wi-Fi, GPS и Bluetooth, останавливаться не будем. Здесь все стандартно. А вот датчик приближения – уже интересный момент. Redmi Note 12 Pro Plus получил виртуальный датчик вместо физического, и это существенная проблема.

Коммуникации и датчик приближения в Redmi Note 12 Pro+Датчик может не срабатывать в некоторых положениях, особенно это касается мессенджеров Viber и WhatsApp. Нужно плотно прикладывать телефон к уху в вертикальном положении, иначе будете задевать щекой все элементы на экране.

 

Короче, датчик приближения остается больным местом у Xiaomi. Некоторые смартфоны компании получаются удачными в этом плане, но Redmi Note 12 Pro+ точно не входит в их число. Будьте готовы помучиться с датчиком приближения.

Качество стереодинамиков в Redmi Note 12 Pro+Стереодинамики великолепные, звучат громко и четко. Собеседника слышно отлично. Вибромотор тоже прекрасный, намного лучше, чем у большинства младших флагманов. С этим все понятно, поэтому переходим к автономности.

 

Аккумулятор, время автономной работы и быстрая зарядка

В плане автономности Redmi Note 12 Pro+ просто шикарен. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч и, учитывая энергоэффективный экран и процессор, одного заряда спокойно хватит на два дня работы. Конечно, это при условии, что вы не будете зависать в смартфоне 10 часов подряд.

Время автономной работы Redmi Note 12 Pro+

Если же планируете супер активно пользоваться устройством, например, играть в тяжелые игры, включать навигатор, смотреть фильмы, то рассчитывайте на день-полтора автономной работы.

120-ваттная быстрая зарядка в Redmi Note 12 Pro+Даже если телефон разрядится в самый неподходящий момент, это не станет проблемой. Аккумулятор мощностью 120 Вт накормит батарею до 50-70% всего за 10 минут. Производитель заявляет, что для полной зарядки будет достаточно 19 минут, но это скорее маркетинговый ход. В реальности на полную зарядку с 0 до 100% уйдет примерно 27-30 минут. Круто, согласны? В плане батарейки Xiaomi тоже молодцы.

 

Цена и доступность на рынке

Уверены, что вам очень понравился Redmi Note 12 Pro+ и вы уже готовы его приобрести. Но не спешите, поскольку пока представлена только China Version.

 

В теории пользоваться китайской прошивкой можно, английский язык в настройках включается, но на практике это проблемно и требует длительного привыкания. В китайской версии много нюансов: не будем сейчас в них углубляться, но пользователям они однозначно не понравятся.

 

На AliExpress версию 8/256 ГБ можно приобрести примерно за 310-330 долларов.

Когда будет глобальная версия Redmi Note 12 Pro+Модификация с 12 ГБ ОЗУ выйдет уже в 380-400 баксов. Это более чем адекватный ценник за смартфон с такими крутыми характеристиками. Но не забываем, что глобалка будет стоить дороже. Global Version следует ожидать в январе-феврале 2023 года.

 

Выводы

Redmi Note 12 Pro+ - один из лучших китайских младших флагманов. Здесь и отличный экран с низким уровнем ШИМа, и производительный процессор, и шикарная камера, и автономность.

 

Единственная загвоздка – цена глобальной версии аппарата. Вполне вероятно, что на глобалку поставят какой-то неадекватный ценник, и тогда будет лучше уже приобрести какой-то смартфон от холдинга BBK. Те же Realme GT Neo 3 или OnePlus ACE продаются по нормальной цене и обладают характеристиками не хуже, чем новинка Redmi.

Стоимость Redmi Note 12 Pro+ на Aliexpress Redmi Note 12 Pro+ шикарен, но у него есть достойные конкуренты. Поэтому советуем сначала дождаться глобалки, и после ее релиза принимать решение о покупке данного аппарата.

 

Плюсы:

  • отсутствие пластика в упаковке;
  • яркий OLED-экран;
  • частота обновления 120 Гц;
  • низкий уровень ШИМа;
  • материалы корпуса;
  • небольшая защита от влаги;
  • универсальные цвета корпуса;
  • 8/256 ГБ в базовой модификации;
  • стабильная работа прошивки;
  • хорошая производительность в играх без перегрева и троттлинга;
  • 200-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией;
  • отличный стереозвук и вибромотор;
  • аккумулятор на 5000 мАч;
  • 120-ваттная зарядка.

 

Минусы:

  • слабая фронтальная камера;
  • некорректная работа датчика приближения;
  • цена на глобальную версию может быть сильно завышена.

 

Не забывайте посмотреть наш видеообзор, а также оставляйте свое мнение о Redmi Note 12 Pro+ в комментариях. Удачи!

 

Видеообзор 


Автор: Алина Никитина Дата публикации: 10.12.2022

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Обзор Redmi Note 12 Pro Plus - бюджетник с флагманскими характеристиками?