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Привет, друзья. Сегодня снова расскажем о крутом смартфоне, который рекомендуем приобрести. Речь пойдет о новом флагмане OnePlus: он вышел месяц назад и привлек внимание многих любителей Android-смартфонов. Купить OnePlus Ace 3 Pro стоит тем, кто ищет стильный телефон с мощнейшим железом и отличной автономностью.

Новинка получила полноценный набор флагманских характеристик. При этом цена значительно ниже, чем у большинства конкурентов. Смартфоны OnePlus часто носили звание "ТОП за свои деньги". И вот в линейке достойных моделей появился еще один представитель. Будем знакомиться с ним.

Обзор OnePlus Ace 3 Pro – победитель 2024 года среди доступных флагманов﻿

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы корпуса, габариты

Экран

Производительность и память

Программное обеспечение

Камеры

Автономность

Выводы и цена

Технические характеристики

Матрица: LTPO AMOLED Диагональ экрана: 6.78″ Разрешение экрана: 1264 x 2780 пикселей Другие параметры экрана: Плотность пикселей – 450 ppi, частота обновления – 120 Гц, поддержка HDR10+ и Dolby Vision, минимальная яркость – 800 нит, стандартная яркость – 1600 нит, пиковая яркость – 4500 нит Материалы корпуса: Стекло, керамика, экокожа, металлические рамки Защита: IP65, защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2 Процессор: 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Количество ядр: Одно ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3.3 ГГц + три ядра Cortex-A720 с тактовой частотой 3.2 ГГц + два ядра ortex-A720 с тактовой частотой 3.0 ГГц + два ядра Cortex-A520 с тактовой частотой 2.3 ГГц Графический ускоритель: Adreno 750 Варианты памяти: 12/256, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ, 24 ГБ/1 ТБ Основная камера: Основная камера: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.8, сенсор 24 мм, размер матрицы 1/1.56», размер пикселя 1.0µm, PDAF, оптическая стабилизация; Сверхшироугольный объектив: разрешение 8 Мп, сенсор 16 мм, диафрагма f/2.2, размер матрицы 1/4.0", размер пикселя 1.12µm, угол обзора 112˚ Макрообъект: разрешение 2 Мп, диафрагма f/2.4 Запись видео в 4K с 60fps Фронтальная камера: Разрешение 16 Мп, диафрагма f/2.4, сенсор 26 мм, размер матрицы 1/3", размер пикселя 1.0µm Запись видео в 1080p@30fps Коммуникации: Сеть 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS Звук: Стерео Емкость аккумулятора: 6100 мАч Зарядка: Проволочное 100 Вт (до 52% за 15 минут, до 100% за 36 минут) Цена: Около 500 евро

Первое впечатление об OnePlus Ace 3 Pro точно положительное. Видим здесь все флагманские черты. Это AMOLED-экран с поддержкой LTPO, высоким разрешением и заоблачной яркостью, король процессоров Snapdragon 8 Gen 3, много памяти и огромный аккумулятор.

Основная камера тоже должна быть крутой с большим сенсором и оптической стабилизацией. А вот скромное разрешение ультраширика и отсутствие телевика у OnePlus Ace 3 Pro уже как-то не вписываются в топовый сегмент. Но обо всем по порядку.

OnePlus Ace 3 Pro

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Комплектация

За что точно следует похвалить китайских производителей, так это за полноценные комплекты поставок. OnePlus Ace 3 Pro посетил нас в однотонной красной фирменной коробке.

Внутри притаился кабель USB Type-C, огромный блок питания, приятный на ощупь чехол, документация и скрепка для SIM-лотка. Все нужные элементы на месте, ничего не нужно докупать.

Кейс не пластик и не прозрачный. На ощупь как резина имеет симпатичный вид. Поэтому не придется сразу бежать в магазин за нормальным чехлом. Здесь однозначно хвалим китайцев и двигаемся дальше.

Дизайн, материалы корпуса, габариты

Ну что, начинаем знакомиться с внешним видом OnePlus Ace 3 Pro. Новинка максимально похожа на Ванплас 12, даже дизайн блока камер аналогичен. Особое внимание следует уделить материалам корпуса.

OnePlus Ace 3 Pro можно приобрести с тремя видами задней крышки: из высококачественной экокожи, сверхпрочной керамики или привычного стекла. Наибольшей популярностью пользуется именно экокожа – очень мягкая, приятная и нежная на ощупь.

Этот материал используется в зеленом цветовом варианте. Текстура неоднородна, словно с небольшими прожилками. Дизайнер хотел сделать подобие травы или листьев. Создается ошеломляющий визуальный и тактильный эффект.

Корпус OnePlus Ace 3 Pro в белой расцветке выполнен из керамики. Согласитесь, что достаточно необычный материал для смартфона из среднебюджетного сегмента. В сером варианте уже стандартное стекло. Рамка металлическая, все по-взрослому.

Несмотря на то, что дизайн OnePlus Ace 3 Pro утончен и элегантн, габариты довольно громоздки. Размеры составляют 163.3 x 75.3 x 8.7 (или 8.9, или 9.0) мм при весе 207 (или 212, или 225) г. Толщина и масса корпуса разная и варьируется в зависимости от материала.

Сканер отпечатков пальцев расположен под экраном, срабатывает молниеносно. На боковой грани расположен фирменный выключатель звука.

Все остальные стандартные интерфейсы: два динамика, порт USB Type-C, слот для SIM-карты, микрофон и ИК-порт.

OnePlus Ace 3 Pro получил неплохую защиту от пыли и брызг по стандарту IP65. Конечно, не полноценная степень IP68, но тоже хорошо.

Подведем небольшие итоги. Выглядит OnePlus Ace 3 Pro круто, не уступает старшему флагману. В руке чувствуется премиально, особенно в зеленом цвете с экокожей. Вариант с керамикой тоже отличный, ну а стекло уже стало классикой.

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Экран

Дисплей у OnePlus Ace 3 Pro изогнут, так называемый «водопад». При этом скругления достаточно велики, что точно добавляет баллов в копилку привлекательности, но не удобства.

Многие пользователи против закругленного дисплея и предпочитают плоский, как, например, новый Pixel 9 . Но некоторые бренды пока не готовы отказаться от этой тенденции.

Характеристики OnePlus Ace 3 Pro выглядят убедительно на бумаге. Здесь у нас AMOLED-матрица с поддержкой технологии LTPO и высокое разрешение 2780х1264 пикселей. Диагональ огромна – 6,78 дюйма, а сенсорная область составляет 91% от всей передней панели.

Как обычно, производитель намудрил с параметрами яркости. Стандартное значение – от 800 до 1600 болт, а пиковое – целых 4500 болт. Думаю, вы уже знаете, что такая яркость достигается только на отдельных крошечных участках экрана, и в режиме HDR.

Если сравнивать характеристики дисплея с OnePlus 12 , то они практически одинаковы. Разве что у него высшее разрешение. А так даже показатели яркости аналогичны.

OnePlus Ace 3 Pro поддерживает режимы HDR10+ и Dolby Vision, частота обновления – 120 Гц. Здесь все отлично. Завезли функцию DC Dimming, благодаря которой удается избавиться от вредного мерцания.

При реальном использовании остаются только приятные впечатления. К дисплею Ванплас Эйс 3 Об абсолютно никаких претензий. Идеальный сочный цветопередача, множество настроек, высокая яркость даже на солнце. Трудно заметить какие-то отличия по сравнению с более дорогим OnePlus 12.

Производительность и память

Производитель решил не размениваться по пустякам и оснастил OnePlus Ace 3 Pro самым мощным чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Такое же железо установлено в крутых флагманах 2024 года.

Напомним, что предыдущий Ace 2 Pro получил топовый на тот момент Snapdragon 8 Gen 2, так что все логично. У свежего процессора существенно возросла мощность, что, разумеется, сказалось не лучшим образом на нагреве и тротлинге.

Сначала ознакомимся с синтетическими тестами. В AnTuTu OnePlus Ace 3 Pro показывает просто ошеломляющий результат – около 2 164 000 баллов. Не хуже, чем топовые флагманы, и уж точно лучше, чем девятая серия Пикселей.

У Geekbench показатели не менее достойны: 2211 балл в одноядерном и 6872 балла в многоядерном тесте. Но что с синтетикой все прекрасно, мы уже поняли. А как же обстоят дела в реальном использовании, спросите вы.

Как обычно, для теста берем требовательную игрушку Genshin Impact. Идет плавно, зависание не отмечено, сохраняется стабильно высокий fps. После получаса игры корпус нагревается примерно до 44℃.

В отдельных местах задняя крышка достаточно теплая, но чрезмерного жара и дискомфорта нет. А вот во время проведения синтетических тестов OnePlus Ace 3 Pro нагрелся все же сильнее и показатель достиг уже 49℃.

Резюмируя вышесказанное, можем сказать, что проблема с нагреванием сохраняется. Это нормально, учитывая огромную мощность чипа. Поэтому при выполнении ресурсоемких задач нужно приготовиться к тому, что телефон будет значительно нагреваться.

С вариантами памяти, как обычно, у нового Ванпласа все идеально. Предлагается четыре модификации: от 12/256 ГБ до 24 ГБ/1 ТБ. В Украине будут продаваться не все представленные версии, но можно ждать самых популярных.

Оптимальными вариантами являются как 12/256 ГБ, так и 16/256 ГБ. Суперактивным пользователям следует присмотреться к 16/512 ГБ. А вот зачем в смартфоне 24 ГБ оперативной памяти – большой вопрос. Вряд ли вы сможете их использовать в полном объеме.

Программное обеспечение

Интерфейс OnePlus Ace 3 Pro работает молниеносно, и это не преувеличение. Такой результат достигается благодаря мощному процессору и качественной оптимизации программного обеспечения.

Стоит отметить, что OnePlus Ace 3 Pro – модель для китайского рынка. Соответственно, в смартфоне установлена китайская прошивка ColorOS 14 из Android 14. Глобалка должна иметь оболочку Oxygen OS 14.

Вопрос о международной версии Ванпласа Эйс 3 О остается открытым. С большой вероятностью аппарат выйдет в Европе под другим названием или вообще не будет представлен.

При этом уже сейчас можно смело покупать китайскую версию телефона и пользоваться им без проблем. Так удастся сэкономить приличную сумму.

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Камеры

В плане камер у OnePlus Ace 3 Pro нет каких-либо существенных улучшений. Основной сенсор – это старый добрый IMX890 на 50 Мп, который мы уже видели множество раз в других младших флагманах. У Ace 2 Pro аналогичный датчик.

Поэтому много о камерах говорить не будем. Думаю, всеобщее представление у вас уже есть. Фотографирует смартфон достойно, в дневной повседневной съемке все отлично.

Ночные снимки тоже хороши, результаты можно видеть на прикрепленных изображениях.

Сверхширокоугольный 8-мегапиксельный сенсор нормален, но это не флагманский уровень. Пользоваться можно особенно при хорошем освещении.

Запись видео еще остается в качестве 4K с 60fps. Фронтальная камера с разрешением 16 Мп, что, конечно, не дотягивает до 32 Мп в OnePlus 12.

Автономность

Один из главных плюсов OnePlus Ace 3 Pro – повышенное время автономной работы. Смартфон получил аккумулятор с инновационной емкостью 6100 мАч. Хотите два дня работы на одном заряде? Но просто для нашего монстра это не проблема.

Во всех тестах автономности OnePlus Ace 3 Pro показывает рекордные характеристики и обгоняет конкурентов. Поэтому просто ставим за этот параметр 5+ и двигаемся дальше.

Мощность зарядки тоже впечатляет. Воспользовавшись фирменным блоком питания на 100 Вт, который идет в комплекте, вы подпитите телефон до 100% всего за 36 минут. Некоторым может показаться, что это медленно, но вспомним огромную емкость батареи.

Выводы и цена

OnePlus Ace 3 Pro скоро появится в наличии в нашем магазине. Цены по версии 12/256 ГБ и 16/256 ГБ уточняйте. Модификация 16/512 ГБ по ориентировочной цене от 29 000 грн.

Итак, что мы можем сказать в качестве итогов. Ванплас Эйс 3 О – настоящий убийца топовых флагманов, и это не пустые слова. У него есть все, что можно требовать от дорогого флагманского устройства: начиная с элегантного дизайна и заканчивая крутой автономностью.

Если готовы смириться с китайской версией (а ею можно пользоваться комфортно), то однозначно стоит смотреть в сторону этой модели. Процессор Snapdragon 8 Gen 3 самый мощный на технологическом рынке, а также нагрев при правильном использовании можно снизить до минимума.

Единственный момент, который не всем понравится – камеры. Они проигрывают флагманскому решению по всем параметрам, поэтому OnePlus Ace 3 Pro – ни в коем случае не полноценный камерофон.

Автономность – отдельное наслаждение. Просто приобретаете Ванплас и забываете о такой проблеме, как постоянная разрядка смартфона. Выходит, что сегодняшний красавец имеет гораздо больше плюсов, чем возможных минусов.

Напишите в комментариях, понравился ли вам обзор OnePlus Ace 3 Pro. Удачи!

Плюсы:

Полноценная комплектация;

стильный дизайн;

интересные материалы корпуса;

есть ИК-порт и переключатель звука;

отличный звук и вибромотор;

LTPO AMOLED-экран высокого разрешения;

пиковая яркость до 4500 болт;

супермощное железо;

много памяти;

быстрая работа интерфейса;

очень продолжительное время автономной работы;

мощность зарядки 100 Вт;

адекватная стоимость.

Минусы: