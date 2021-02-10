168

Здравствуйте, друзья. Сегодня знаменательное событие для всех любителей компании Google. У нас на руках горячая новинка – топовый Pixel 9 Pro XL, и мы готовы поделиться с вами всей информацией об этом красавце.

Телефоны от Google – это всегда стабильность, надежность, инновационные фишки и потрясающая камера. Сегодняшний суперфлагман продолжает традицию. Более того, у него есть кое-что интересное, что точно вызовет восторг у пользователей. Устраивайтесь удобнее и приступайте к чтению обзора Pixel 9 Pro XL и помните, что смартфоны﻿ Google отличаются от всего того, что предлагают на ры﻿нке.

Google Pixel 8 Pro ﻿﻿

﻿

Обзор Pixel 9 Pro XL: живые фотографии, сравнение с конкурентами. Вся информация о ТОП-флагмане от Google﻿

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы корпуса, габариты

Дисплей

Производительность

Операционная система и ИИ

Камеры

Автономность

Цена и выводы

Видеообзор ﻿

Технические характеристики

Матрица: LTPO OLED Диагональ экрана: 6.8″ Разрешение экрана: 1344 x 2992 пикселей Другие параметры экрана: Плотность пикселей – 487 ppi, частота обновления – 120 Гц, поддержка HDR10+ Материалы корпуса: Стеклянная задняя крышка и алюминиевые грани Защита: IP68 (погружение на глубину до 1.5 метра в течение 30 минут), защитное стекло Gorilla Glass Victus 2 Процессор: 4-нанометровый Google Tensor G4 Варианты памяти: 12/256, 12/512, 16 ГБ/1 ТВ Основная камера: Основная камера: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.7, сенсор 25 мм, размер матрицы 1/1.31», размер пикселя 1.2µm, многозонный лазерный автофокус, двухпиксельный PDAF, оптическая стабилизация; Телефото: разрешение 48 Мп, размер матрицы 1/2.51», двухпиксельный PDAF, оптическая стабилизация, 5-кратный оптический зум; Сверхширокоугольный объектив: разрешение 48 Мп, размер матрицы 1/2.51», двухпиксельный PDAF Запись видео в 4K с 60fps Фронтальная камера: Разрешение 42 Мп, размер матрицы 1/2.51», PDAF Запись видео в 4K@60fps Коммуникации: Сеть 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, навигационные службы GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS Звук: Стерео Емкость аккумулятора: 5050 мАч Зарядка: Проводная 30 Вт (до 50% за 30 минут), беспроводная 23 Вт Цена: От 1199 евро

По первому впечатлению мы можем сказать, что Pixel 9 Pro XL – достойный преемник предыдущей серии. Радует, что топовая модель 9 Про предлагается в двух размерах – стандартном и увеличенном. Сегодня речь пойдет как раз о последнем.

Диагональ экрана 6.8 дюймов внушительная, и это точно не вариант для любителей компактных смартфонов. А вот если требуется настоящий гигант с огромным качественным дисплеем для просмотра видео и игр, Pixel 9 Pro XL отлично подходит. Но не будем забегать наперед и проведем поэтапное знакомство с новинкой от компании Google.

Комплектация

Не можем позволить себе пропустить пункт с комплектом поставки, хотя заведомо ничего интересного в нем нет. Вместе с Пикселем покупатель получает кабель USB Type-C и скрепку для открытия SIM-слота. Все, больше никаких интересных элементов.

Блок питания следует покупать отдельно. Да и качественный чехол не помешал бы, чтобы максимально продлить срок эксплуатации телефона. Убираем коробку и двигаемся дальше.

Дизайн, материалы корпуса, габариты

Во внешнем виде Google Pixel 9 Pro XL видим новые детали, отсутствовавшие в дизайне предыдущих моделей. Прямоугольный ободок в верхней части корпуса заменили продолговатым овальным пьедесталом, который значительно выступает над панелью.

На первый взгляд, блок камер напоминает нечто космическое. Выглядит необычно, на любителя. Три сенсора расположились в горизонтальную линию.

Грани и задняя крышка Pixel 9 Pro XL плоские, в то время как Pixel 8 Pro был весь закругленный. Тренд на плоские рамки добрался и до Google. Этим новинка немного похожа на Pixel 8A , хотя их размеры кардинально отличаются.

По габаритам наш сегодняшний красавец такой же, как Пиксель 8 Про. Сравним цифры: 163.9 x 75.9 x 8.9 мм у новинки и 162.6 x 76.5 x 8.8 мм у предшественника. Мобильное устройство тяжелое, для некоторых будут неудобными плоские грани.

Задняя панель Pixel 9 Pro XL выполнена из матового стекла. Выглядит дороже и интереснее глянцевого. Есть четыре цвета: классический черный, фарфоровый (белый), серый и розовый.

Все кнопки и разъемы на месте, как и подэкранный оптический сканер отпечатков пальцев. Стереозвук и вибромотор царские, в лучших традициях Пикселей.

Сравним с конкурентом Apple iPhone 15 Pro Max. По весу и толщине они почти одинаковы. Pixel 9 Pro XL чуть повыше, но это не существенно. Поэтому приходим к выводу, что эргономика у них аналогичная.

Небольшие итоги внешнего вида Пикселя 9 Про ХЛ: многим понравится обновленный дизайн с закругленным островком камеры, плоскими гранями и матовым корпусом.

Качество сборки идеальное, стекло ощущается премиально. Даже большие размеры и вес нельзя отнести к минусам, поскольку это одна из главных фишек модели XL.

Дисплей

Диагональ экрана Pixel 9 Pro XL огромная – 6.8 дюймов с разрешением 1344 x 2992 точек. Пиковая яркость в режиме HDR достигает 2050 нит. Реальное значение при повседневном использовании, конечно, ниже, но на солнце все прекрасно видно.

Рамки вокруг экрана симметричные и тонкие. Они даже тоньше, чем у iPhone 15 Pro Max.

Из-за большого дисплея конкурентом Пикселя можно считать Samsung Galaxy S24 Ultra . Корпус там квадратный, с остроконечными краями. Выглядит такое решение грубее. Но и дисплей у Самсунга лучше благодаря разрешению 1440 x 3120 пикселей.

В общем, экран Pixel 9 Pro XL отличный. Приятная цветопередача с возможностью настройки, достаточная яркость, высокая контрастность. Дисплей полностью отвечает флагманским требованиям.

Производительность

Говоря о Пикселе, редко кто употребляет слово «суперпроизводительность». Мы привыкли, что фирменные процессоры Tensor не демонстрируют каких-либо заоблачных результатов. Да, в повседневном использовании все летает. Да, мощные игрушки идут, в принципе, без проблем.

Но Пиксели почти всегда проигрывали по сравнению с другими флагманами на последних версиях Qualcomm Snapdragon. Предыдущий Pixel 8 Pro получил Tensor G3 и даже девять ядер не смогли продемонстрировать крутой результат.

Pixel 9 Pro XL получил новую модель чипсета под названием Tensor G4. Производитель вернулся к стандартным восьми ядрам.

Как всегда, мы слышим разговоры о повышенной энергоэффективности и производительности, снижении нагрева и троттлинга. В действительности картина остается та же.

Ладно, энергоэффективность действительно улучшилась. Но к этому вопросу мы еще вернемся.

Чтобы вы понимали, Tensor G4 – это немного переделанная версия Exynos 2400 с урезанными ядрами и улучшенной энергоэффективностью. Иными словами, компания просто взяла за основу этот процессор от Samsung. И, конечно, Tensor G4 не дотягивает до Snapdragon 8 Gen 3.

В AnTuTu новинка набрала 1176410 баллов. Это был бы отличный результат для среднебюджетника, но точно не для дорогого топового флагмана.

В Geekbench 6 в одноядерном и многоядерном тесте Pixel 9 Pro XL демонстрирует 1590 и 3821 балл соответственно.

Играть в требовательные игры возможно, но нужно приготовиться к троттлингу и нагреву.

Для большинства пользователей это не станет проблемой. Давайте будем честны: кто покупает Пиксели, чтобы играть на них? У этих смартфонов есть множество других преимуществ, благодаря которым они становятся повсеместными фаворитами.

С модификациями памяти у Pixel 9 Pro XL все отлично. Базовая версия на 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Есть вариант на 512 ГБ. Премиум версия содержит 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ. Используется высокоскоростной стандарт UFS 4.0.

Операционная система и ИИ

Стабильный и многофункциональный софт – вот за что обожают эти смартфоны. А с распространением искусственного интеллекта новые опции становятся все более интересными.

Pixel 9 Pro XL поставляется с новейшей операционной системой Android 15. И это еще не все отличные новости. Как заявляет производитель, девайс будет обновляться целых семь лет. Речь идет о полноценных новых версиях ОС. Срок получения патчей безопасности тоже составит семь лет.

Наконец-то Android-смартфоны догнали Айфоны по срокам поддержки. А теперь немного о новых функциях ИИ.

Инструмент «Circle to Search» позволяет мгновенно получать расширенную информацию о любых предметах на фото или видео. Достаточно обвести интересующий элемент. Работает в большинстве приложений.

Благодаря опции «Pixel Screenshot» можно хранить информацию о событиях, местах, людях, и просматривать ее в любое удобное время. Гарантируется конфиденциальность и безопасность контента. Система поиска по сохраненной информации оптимизирована, удобна и быстра.

Возможности фирменного искусственного интеллекта Gemini тоже улучшились. Нам обещают продвинутые алгоритмы общения и создания текста.

Также покупатели Pixel 9 Pro XL получают в подарок годовую подписку Gemini Advanced. В Европе она стоит около 200 евро в год, в Украине – 900 грн/месяц. Что предлагает:

Работа не только с текстом, но и с разными типами информации (фото, видео, документы). К примеру, анализ и обработка PDF файла.

Написание кода Phyton и поиск ошибок.

Анализ электронной почты, поиск нужных писем и т.д.

Облачное хранилище на 2 ТВ.

Согласитесь, что получить этот функционал бесплатно очень приятно.

Камеры

Фото- и видеосъемка – сильнейшие стороны любого Пикселя. У новинки в этом плане тоже все отлично. Pixel 9 Pro XL стал обладателем тройной камеры: главный модуль разрешением 50 Мп, телефото и ультраширик на 48 Мп.

Изменений по сравнению с Pixel 8 Pro очень мало. По сути, мы получаем тот же набор камер, и результат примерно одинаковый. Фотографирует смартфон прекрасно в любое время суток.

Но Pixel 9 Pro XL нельзя назвать полноценным конкурентом Samsung Galaxy S24 Ultra. У того разрешение главного сенсора на 200 Мп, и при профессиональной съемке разница в детализации снимков заметна.

Запись видео по-прежнему в 4K с 60fps. Добавлять 8K производитель не торопится. Зато фронтальную камеру круто прокачали: 42 Мп против 10.5 Мп у предшественника. Так что смело можем называть Pixel 9 Pro XL новым крутым камерофоном.

Автономность

Емкость аккумулятора осталась на уровне 5050 мАч. Но автономность немного улучшилась по сравнению с предшественником. Достигли этого за счет энергоэффективного процессора и экрана.

При умеренном использовании получаем не менее суток работы на одном заряде.

Беспроводная зарядка на месте, но ее мощность в 23 Вт как-то не впечатляет. 30-ваттная проводная подпитывает батарею до 50% за полчаса. Нормальный результат как для Пикселя.

Цена и выводы

Пора подводить итоги по обзору Pixel 9 Pro XL, но перед этим озвучим цены. Стоит новинка, мягко говоря, недешево.

Обратите внимание, что стоимость приблизительная, на презентации могут озвучить несколько иные цифры. Напомним, что она пройдет 13 августа.





Базовая версия на 128 ГБ обойдется в 1199 евро. За 256 ГБ необходимо заплатить 1299 евро, а модификация 512 ГБ выйдет в 1429 евро.

Есть ли смысл платить такие деньги за новинку от Google – каждый сам решает. К неоспоримым преимуществам смартфона можно отнести качественный экран с LTPO, влагозащиту IP68, крутые камеры, стабильное ПО с внедрением искусственного интеллекта и 7 лет обновлений.

Некоторые сделают выбор в пользу Samsung Galaxy S24 Ultra или S24 Plus. О китайских телефонах сейчас говорить не будем, поскольку это другой уровень. Ну а поклонники Apple, конечно, приобретут iPhone 15 Pro или Pro Max и слушать никого не будут.

Если требуются умеренные габариты, можно присмотреться к Pixel 9 Pro. Базовая модель более сбалансирована по характеристикам и цене.

Стоит ли переходить с Pixel 8 или 8 Pro на новое поколение? Пожалуй, нет, поскольку новшеств не так много.

Плюсы:

Большой LTPO OLED экран;

дорогие материалы корпуса;

отличный звук и вибромотор;

полноценная влагозащита IP68;

необычный дизайн;

много памяти;

Android 15 из коробки;

7 лет обновлений и патчей безопасности;

новые функции ИИ;

отличные фото и видео;

достаточная автономность;

есть беспроводная зарядка.

Минусы:

Скудная комплектация;

громоздкие габариты и вес;

производительность просто нормальная;

нет записи видео в 8K;

высокая цена.

Видеообзор