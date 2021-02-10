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Здравствуйте, друзья. Вот и отгремела долгожданная презентация новых флагманов Samsung. Как и ожидалось, нам показали три модели: базовый Samsung Galaxy S24, улучшенный Samsung Galaxy S24 Plus и суперпрокаченный Samsung Galaxy S24 Ultra.

В сегодняшней статье уделим внимание именно самому крутому смартфону из этой тройки – Samsung Galaxy S24 Ultra, который должен впечатлять не только отличными характеристиками, но и программной частью с поддержкой искусственного интеллекта.

Еще до официальной презентации был огромный ажиотаж вокруг этого телефона, и сейчас он вызывает незаурядный интеллект. Поэтому начнем скорейший обзор Samsung Galaxy S24 Ultra, сравним его с предшественником и вынесем окончательный вердикт. Присоединяйтесь к нам.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra – титановый красавец с искусственным интеллектом

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, габариты, материалы корпуса

Качество дисплея

Производительность и память

Операционная система и искусственный интеллект (Galaxy AI)

Камеры

Автономность

Цена и выводы﻿

Технические характеристики

Матрица: Dynamic LTPO AMOLED 2X Диагональ экрана: 6.8″ Разрешение: 1440 x 3120 пикселей Дополнительные параметры экрана: Частота обновления – 120 Гц, пиковая яркость – 2600 нит, плотность пикселей – 505 ppi, поддержка HDR10+ Габариты: 162.3 x 79 x 8.6 мм при весе 232 грамма Материалы корпуса: Стеклянная крышка и титановая рамка Цвета: Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow, Titanium Blue, Titanium Green, Titanium Orange Защита: IP68 (погружение на глубину до 1.5 метра в течение 30 минут) Процессор: 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Графический ускоритель: Adreno 750 Количество ядер: Одно ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3.39 ГГц + три ядра Cortex-A720 с тактовой частотой 3.1 ГГц + два ядра Cortex-A720 с тактовой частотой 2.9 ГГц + два ядра Cortex-A520 с тактовой частотой 2.2 ГГц Операционная система: Android 14 с фирменной прошивкой One UI 6.1 Основная камера: Основной модуль: разрешение 200 Мп, сенсор 24 мм, диафрагма f/1.7, размер матрицы 1/1.3"\, размер пикселя 0.6µm, multi-directional PDAF (разнонаправленный фазовый автофокус), Laser AF (лазерная автофокусировка), OIS (оптическая стабилизация); Перископное телефото: разрешение 50 Мп, сенсор 111 мм, диафрагма f/3.4, PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация), 5-кратный оптический зум; Телефото: разрешение 10 Мп, сенсор 67 мм, диафрагма f/2.4, размер матрицы 1/3.52", размер пикселя 1.12µm, Dual Pixel PDAF (двойной фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация), 3-кратный оптический зум; Сверхширокоугольный модуль: разрешение 12 Мп, сенсор 13 мм, диафрагма f/2.2, угол обзора 120˚, размер матрицы 1/2.55", размер пикселя 1.4µm, Dual Pixel PDAF (двойной фазовый автофокус), Super Steady video Запись видео в 8K@24/30fps Фронтальная камера: Разрешение 12 Мп, сенсор 26 мм, диафрагма f/2.2, Dual Pixel PDAF (двойной фазовый автофокус), Auto-HDR, HDR10+ Коммуникации: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO Звук: Стерео Аккумулятор: 5000 мАч Быстрая зарядка: Проводная 45 Вт (до 65% за 30 минут), беспроводная 15 Вт, реверсивная 4.5 Вт Цена: от $1299, в Украине от 57 999 грн

Вот такими техническими характеристиками может похвастаться Samsung Galaxy S24 Ultra. Как и следовало ожидать, все максимально топовое и крутое: дисплей Dynamic LTPO AMOLED 2X с пиковой яркостью 2600 нит, стеклянный корпус с титановым каркасом, мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и квадрокамера с потрясающими фото- и видеовозможностями.

Но сразу бросается в глаза, что отличий от предшественника не так уж много. Да, увеличилась пиковая яркость дисплея, а железо заменили более новым. Но габариты, матрица, камеры и автономность остались примерно на том же уровне.

Этого и следовало ожидать, ведь едва ли не главное преимущество новинки – это Galaxy AI: искусственный интеллект, который должен творить чудеса. Посмотрим прямо сейчас, на что способен Samsung Galaxy S24 Ultra и не разочарует ли он нас.

Комплектация

Начинаем знакомство с Samsung Galaxy S24 Ultra с комплекта поставки. И здесь все очень скромно. Смартфон приходит в прямоугольной коробке компактных размеров, на которой изображены только модель и ее название. Внутри самый минимум: скрепка для SIM-лотка, макулатура и кабель USB-C.

Да, друзья, дополнительные аксессуары, такие как чехол и блок питания, придется покупать отдельно. А оригинальные гаджеты стоят достаточно дорого. Но это типичная ситуация для топовых флагманов (за исключением, по-видимому, китайцев).

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Дизайн, габариты, материалы корпуса

С первого взгляда новинку можно даже спутать с предыдущей моделью Samsung Galaxy S23 Ultra. Дизайны у них максимально схожи и выполнены в том же стиле: прямоугольный корпус, острые углы и плоские грани.

Но в этом и заключается фишка телефонов Galaxy Ultra. Такой внешний вид очень узнаваем и понятно, почему компания не захотела делать другой дизайн. Ведь в этом и есть визуальное отличие моделей Ultra от упрощенных моделей.

Но некоторые изменения Samsung Galaxy S24 Ultra все равно появились. Главное отличие – это полностью плоская передняя панель. Теперь больше никакого изогнутого экрана по типу «водопада». Дисплей у Samsung Galaxy S24 Ultra абсолютно плоский. Это понравится пользователям, которые ругались на изогнутые экраны и не считали их удобными.

Грани дисплея у Galaxy S24 Ultra очень тонкие, благодаря чему экран кажется еще больше. По материалам корпуса новинка тоже претерпела изменения: вместо алюминиевого каркаса получаем титановый. Скорее всего, производитель вдохновлялся серией iPhone 15 Pro. Задняя крышка выполнена из стекла, здесь изменений нет.

От повреждений экран Samsung Galaxy S24 Ultra защищен новым закаленным стеклом под названием Gorilla Glass Armor. Как было заявлено на презентации, это стекло вчетверо прочнее конкурентов, и на 75% меньше склонно к бликам по сравнению с другими стеклами.

Не знаем о прочности, но антибликовые свойства являются не просто маркетинговым ходом. Если сравнить дисплеи Galaxy S23 Ultra и Galaxy S24 Ultra, можно заметить, что у последнего бликов на экране при попадании солнечных лучей гораздо меньше.

Заявлен двойной режим работы eSIM. Вы сможете подключить два отдельных профиля eSIM, а также установить две nano-SIM. Поддерживается фирменный стилус, о возможностях которого вы знаете.

Samsung Galaxy S24 Ultra предлагается в большом количестве цветов: Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow, Titanium Blue, Titanium Green и Titanium Orange. Но, к сожалению, не все цвета будут доступны для покупки в наших магазинах.

По размерам новинка почти не отличается от предшественника. Вернее, разница есть, но она крошечная и кроется в миллиметрах. Габариты нового Samsung Galaxy S24 Ultra составляют 162.3 x 79 x 8.6 мм при весе 232 грамма. Да, смартфон все еще очень тяжелый, но он хотя бы на 3 миллиметра тоньше предыдущей модели (хотя это не назовешь колоссальной разницей).

Как-то визуально оценивать дизайн Samsung Galaxy S24 Ultra мы не будем, поскольку в своем сегменте это уже классика, и она не нуждается в представлении и обзоре. Смотрится телефон специфически, но многим нравится такое решение. Он по-своему красив, и эта красота заключается в прямых плоских линиях.

Флагман не выглядит и не чувствуется компактным, поэтому, если вам важна эргономика, придется обратить внимание на младшие модели из этой серии.

Качество дисплея

Далее поговорим об экране Samsung Galaxy S24 Ultra, который тоже позаимствован у предшественника. Это все та же 6.8-дюймовая матрица Dynamic LTPO AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц, которая может похвастаться высоким качеством.

Если смотреть на цифры, то разрешение немного изменилось: 1440 x 3120 пикселей против 1440 x 3088 пикселей у Samsung Galaxy S23 Ultra. Согласитесь, разница смешная, и при реальном использовании вы ее не заметите.

Как и разрекламированную пиковую яркость 2600 нит. В принципе, показатели яркости у дисплеев могут быть увеличены до больших цифр, в этом нет никаких ограничений. Производителям ничего не мешает рисовать огромные показатели в пиковом значении (чем они с удовольствием и занимаются).

Бесспорно, дисплей Samsung Galaxy S24 Ultra очень яркий, но эта яркость намного отличается от прошлой модели?.. Нет.

Поскольку дисплеи не получили какого-либо существенного апгрейда (да он и не нужен, и так все отлично), будем двигаться дальше.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Производительность и память

Как и положено самому топовому Android-флагману 2024 года, Samsung Galaxy S24 Ultra стал обладателем мощного 4-нанометрового чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. В предыдущих обзорах мы уже неоднократно рассказывали о возможностях этого процессора. И здесь почти ничего не изменилось.

Благодаря топовому железу Galaxy S24 Ultra демонстрирует отличные показатели в ресурсоемких играх на ультравысоких настройках. Но полностью избавиться от нагрева все равно не получилось. Телефон нагревается, но не до критических цифр. У Samsung Galaxy S24 Ultra установлена достаточно большая камера испарения, которая обеспечивает достойное охлаждение.

В AnTuTu Samsung Galaxy S24 Ultra набирает чуть больше 2 миллионов баллов. Почти такой же результат и у других флагманов на базе Snapdragon 8 Gen 3. Отличается ли новинка по производительности от прошлогоднего Galaxy S23 Ultra? Нет, разницу нельзя назвать существенной, разве что нагрев там немного больше.

Только ради нового процессора ни в коем случае не стоит переходить на Galaxy S24 Ultra. Поскольку вы не заметите большого прироста производительности, если раньше использовали S23 Ultra.

Модификации памяти Samsung Galaxy S24 Ultra немного другие. В базовой версии теперь предлагается не 8, а 12 ГБ оперативной памяти. Объем постоянного хранилища аналогичный – 256 ГБ. Еще можно выбрать версию на 12/512 ГБ и 12 ГБ/1 ТВ.

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Операционная система и искусственный интеллект (Galaxy AI)

Искусственный интеллект – вот одно из самых существенных улучшений у Samsung Galaxy S24 Ultra, пусть и программных. В последнее время тема с ИИ приобрела какие-то огромные масштабы, и, конечно, топовый флагман Samsung не мог остаться в стороне.

Функции ИИ в серии Galaxy S24 объединены под названием Galaxy AI. Модель Ультра получила больше фишек и интересных опций. Рассмотрим самые значительные нововведения.

И начнем с двустороннего перевода во время телефонного разговора. Если вы общаетесь по телефону с иностранцем и не понимаете друг друга, вам поможет искусственный интеллект. Просто выбираете, с какой на какой язык должен осуществляться перевод, а ИИ сделает все остальное. Поддерживается 13 языков, но украинского или русского среди них нет.

Следующая фишка похожа – это перевод сообщений в чатах. Искусственный интеллект будет автоматически переводить всю переписку. Вы также можете печатать текст на одном языке, а ИИ сразу переведет его на другой. Очень удобно, поскольку не нужно тратить время на Google переводчик. Функция называется Chat Assist, и она доступна в любом приложении с переписками.

Galaxy AI умеет предлагать варианты ответа на сообщение. И это не просто набор заготовленных фраз, а вполне адекватные фразы. Перед тем как сформировать варианты ответов, Galaxy AI тщательно анализирует и обобщает полученное сообщение.

Еще есть полезная функция, упрощающая поиск информации. Работает она следующим образом: вы обводите в круг какой-нибудь элемент на экране (например, изображение наушников в видео на YouTube), и ИИ сразу находит развернутую информацию об этом предмете. В нашем случае это будет модель наушников, их цена и где можно купить. Работает абсолютно с любым элементом.

Похожая функция поиска давно присутствует на телефонах Google Pixel, но там считывание информации возможно только по сделанному скриншоту. А на Samsung эти действия совершаются прямо с экрана, без каких-либо дополнительных действий.

Встроенный редактор фото тоже не обошелся без внедрения ИИ. Можно вырезать практически любой элемент изображения, а искусственный интеллект нарисует недостаточную часть. Получаем продвинутый фотошоп прямо в редакторе.

Возможностей ШИ на Samsung Galaxy S24 Ultra еще очень много, мы рассмотрели самые интересные и основные. Работает модель под управлением Android 14 с новой фирменной One UI 6.1. Обещанный срок поддержки от производителя впечатляет – целых 7 лет.

Камеры

Samsung Galaxy S24 Ultra должен быть одним из самых крутых камерофонов на рынке, как и предыдущая модель. Это действительно так, просто не стоит ждать какого-то существенного апгрейда. Основной и сверхширокоугольный сенсор в Galaxy S24 Ultra абсолютно идентичен S23 Ultra.

Фотографируют они совершенно так же, потому долго останавливаться на этом не будем. Просто скажем, что здесь все шикарно и предлагаем ознакомиться с примерами фото.

А вот телевики претерпели изменения. На первый взгляд может показаться, что даже в худшую сторону. Разрешение у перископного телефото было увеличено с 10 Мп до 50 Мп, но вместо 10-кратного оптического зума получаем 5-кратный. Но здесь тоже не обошлось без искусственного интеллекта.

Технология под названием Quad Tele позволяет делать фото как с 2-кратным, так и с 10-кратным оптическим зумом. ИИ выдает кропы без потери качества, и результаты правда отличные. Но приблизительно тот же уровень демонстрировал S23 Ultra с обычным 10-кратным оптическим зумом без искусственного интеллекта.

Так что здесь производитель намудрил и просто уменьшил технический параметр, объяснив это тем, что программные алгоритмы справятся самостоятельно и заменят недостающий технический показатель. Но важны ли эти нюансы для обычного пользователя? Нет, поскольку телевики у Galaxy S24 Ultra реально очень хорошие, а какие алгоритмы используются – это второстепенный вопрос.

Фронталка осталась такой же, как у S23 Ultra. Как и качество записи видео на основную и переднюю камеры. Здесь все без изменений, поэтому предлагаем переходить к следующему пункту.

Автономность

Показатели автономности у Samsung Galaxy S24 Ultra также аналогичны. Здесь установлен аккумулятор на 5000 мАч с 45-ваттной проводной, 15-ваттной беспроводной и 4.5-ваттной беспроводной реверсивной зарядкой. Никакого апгрейда по сравнению с S23 Ultra. И это немного удручает, ведь зарядка на 45 Вт у топового флагмана – ну это уже совсем мало.

Цена и выводы

А теперь, друзья, самый напряженный момент. А именно цены Samsung Galaxy S24 Ultra. Новинку вы сможете приобрести в официальных магазинах, которые занимаются продажей техники. К примеру, Цитрус или Алло.

Версия на 12/256 ГБ предлагается по цене 57 999 грн, как и модификация на 512 ГБ, если вы оформите предварительный заказ. Телефон с 1 ТВ постоянной памяти можно купить за 61 999 грн, но также при оформлении предварительного заказа. В продажу аппараты поступят 7 февраля.

Высокие ли эти цены? Да, но речь идет о топовом флагмане, который и не может продаваться по доступной цене. Радует, что нет существенной наценки по сравнению с предшественником. Galaxy S23 Ultra, кстати, тоже оставляют в продаже, и версия на 12/256 ГБ стоит около 55 099 грн.

Так есть ли смысл в покупке Samsung Galaxy S24 Ultra? Если вам нужен крутой Android-флагман с дорогими материалами корпуса и поддержкой ИИ, Samsung Galaxy S24 Ultra является достойным вариантом. В смартфоне идеально все, кроме, пожалуй, небольшой мощности подзарядки.

Но если у вас уже есть Galaxy S23 Ultra, то мы не видим смысла переходить на новинку. Экраны практически одинаковые, увеличение производительности вы вряд ли увидите, камеры тоже аналогичные (за исключением телевика), автономность на прежнем уровне. Некоторые фишки ИИ получит и серия S23 в последующих обновлениях, поэтому не стоит ради одного Galaxy AI покупать новый смартфон.

Samsung Galaxy S24 Ultra – это отличный флагман, но улучшений и изменений по сравнению с предшественником откровенно мало. Возможно, это потому, что у предыдущей модели и так все было отлично, и пока компания просто не знает, куда еще улучшать аппараты.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Мы остались довольны новинкой, а понравилась ли она вам? Поделитесь своим мнением в комментариях, а мы прощаемся. До встречи!

Плюсы:

стеклянная задняя крышка и титановый каркас;

влагозащита IP68;

много интересных цветов;

тонкие рамки вокруг дисплея;

поддержка двух профилей eSIM;

новое защитное стекло Gorilla Glass Armor;

экран Dynamic LTPO AMOLED 2X с высоким разрешением и пиковой яркостью 2600 нит;

самый мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3;

длительное время обновлений;

царские варианты памяти;

поддержка искусственного интеллекта Galaxy AI;

отличные камеры;

шикарный звук и вибромотор;

запись видео на основную камеру в 8K@30 fps и фронтальную 4K@60fps;

отличная автономность;

цена почти не увеличилась по сравнению с предыдущей моделью.

Минусы: