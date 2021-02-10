Обзор Poco F7 – легендарный убийца флагманов 2025 года

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Линейка F от бренда Poco в свое время стала настоящим прорывом в технологическом мире. Теперь ежегодно производитель выпускает топовые смартфоны, по производительности не уступающие флагманам. Купить телефоны Поко можно здесь: https://androprice.com.ua/ru/smartfony/smartfony-poco/﻿ , а мы пока расскажем о новом Poco F7 . У него есть все шансы заслужить звание народного любимца.

Обзор Poco F7 – легендарный убийца флагманов 2025

Технические характеристики

Комплект поставки

Внешний вид, размеры, материалы и цвет корпуса

Дисплей

Процессор и память

Программное обеспечение

Камеры

Автономность и зарядка

Цена и выводы

Видеообзор ﻿

Технические характеристики

Экран: AMOLED , 6.83 дюйма, 1280 x 2772 пикселей, плотность – 447 ppi, частота обновления – 120 Гц, средняя яркость – 1700 нит, пиковая яркость – 3200 нит, поддержка Dolby Vision и HDR10+, Корпус: 163.1 x 77.9 x 8.2 мм, 215.7 г; алюминий и стекло Окрас: Cyber Silver, Black, White Железо: Qualcomm Snapdragon 8 s Gen 4, восемь ядер, максимальная тактовая частота 3.21 ГГц, графический чип Adreno 825 Программное обеспечение: Android 15, HyperOS 2 Модификации: 12 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ ПЗУ Камеры: Основная: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.5, сенсор 26 мм, размер матрицы 1/1.95", размер пикселя 0.8µm, PDAF, OIS. Запись видео в 4K@60fps Сверхширокоугольная: разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.2, сенсор 15 мм, размер матрицы 1/4.0", размер пикселя 1.12µm Фронтальная: разрешение 20 Мп, диафрагма f/2.2, матрица 1/4". Запись видео в 1080p@60fps Коммуникации: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт, навигация GPS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, GLONASS Аккумулятор: 6500 мАч, проводная зарядка 90 Вт, реверсивная 22.5 Вт Цена: От 17 999 грн

Технические характеристики позволяют создать первое впечатление о смартфоне. Poco F7 радует нас огромным AMOLED-экраном с высоким разрешением и максимальной яркостью, продвинутыми материалами корпуса, мощным субфлагманским процессором и аккумулятором внушительной емкости. Этого достаточно, чтобы заинтересовать любого пользователя.

Комплект поставки

Poco F7 приходит к своим владельцам в картонной упаковке черно-желтого цвета. Это фирменные цвета бренда, по которым легко определить Покофнов. В Украине пока официально продается только европейская версия и у нее коробка со скромными размерами. А это значит, что внутри нет блока питания.

Неприятно, но факт: для нашего рынка компания уже давно урезает комплектацию. При этом в глобальной версии раскошелились и добавили зарядное устройство на 90 Вт. Мы получаем только кабель USB Type-C, SIM-скрепку, вполне качественный чехол и макулатуру. И еще защитная плёнка наклеена на дисплее Poco F7.

Конечно, если есть возможность, лучше купить глобальный вариант. Но и европейским можно пользоваться, поскольку отсутствие адаптера питания – не слишком большая проблема.

Внешний вид, размеры, материалы и цвет корпуса

Давайте вспомним хоть один смартфон Poco, который выглядел бы прилично, дорого и элегантно. Верно, таких нет. Каждая новая модель заслуживает первое место в конкурсе самых нелепых дизайнов.

Что касается Poco F7, разработчики решили реализовать все свои фантазии в одном устройстве. Особенно это заметно по окраске Cyber Silver: зеленые линии в основном блоке камер, обработанная верхняя часть корпуса с неясными элементами и косым срезом. Возникает один вопрос – зачем?

Понятно, что дизайнеры пытались сделать Поко Ф7 похожим на игровой девайс. Но ведь телефон будут покупать не только заядлые геймеры. Радует, что хоть для простых смертных оставили базовые цвета – однотонный черный и белый. И все равно зеленые линии на камере никуда не исчезли.

Ладно, не будем начинать обзор Poco F7 с такой отрицательной ноты. Положительные моменты тоже есть, и их даже больше. Во-первых, в руках смартфон чувствуется добротным и качественным. Пожалуй, слишком добротным из-за огромных габаритов 163,1 x 77,9 x 8,2 мм и значительного веса 215 граммов.

Нет такого ощущения, что держишь что-то дешевое, игрушечное и китайское, как это было с Poco X7 и Poco X7 Pro . Сегодняшний красавец получил стеклянную крышку с алюминиевым каркасом, и такое сочетание достойно флагмана. Дополнительно на передней панели наклеено ударопрочное стекло Gorilla Glass 7i, которое является хорошим вариантом защиты от царапин и трещин.

Раз уж заговорили о защите Poco F7, скажем пару слов о степени IP68. Это полноценный стандарт, который в теории разрешает погружение на глубину до 1,5 метра в течение 30 минут. С этим у смартфонов Xiaomi никогда никаких проблем, чего не скажешь о телефонах OnePlus .

SIM-лоток содержит две карты формата nano, тогда как технология eSIM не реализована ни в глобальной, ни в европейской версии. Аналогичную ситуацию наблюдали с другими телефонами производителя. ИК-порт переместили из разъема в блок основной камеры, что даже удобнее.

Качество стереозвука и работа линейного вибромотора на Poco F7 производят приятное впечатление. Хотя и не могут соперничать с настоящими флагманами. Вот что можем сказать о дизайне Поко Ф7 и сопутствующих характеристиках. Двигаемся дальше.

Дисплей

Экран Poco F7 заслуживает звания «потрясающий» – и визуально, и технически. AMOLED-матрица имеет огромную диагональ 6,83 дюйма при разрешении 1280 x 2772 пикселей. В сочетании с тончайшими рамками получается эффект «вау». Дисплей достаточно широкий, с форм-фактором как у iPhone. Любители такого решения точно найдутся.

Матрица Poco F7 обновляется на самой высокой частоте 3840 Гц, что дает нам почти полное отсутствие ШИМа. Разработчики круто поработали над этим моментом, благодаря чему чувствительные пользователи могут не опасаться вредного излучения. С нашими измерениями ознакомьтесь на приведенном ниже изображении.

С яркостью экрана Poco F7 не все однозначно. Официально нам обещают до 3200 нит, но при реальном измерении показатель отличается в меньшую сторону. Если не хотите углубляться в скучные измерения, просто знайте, что в солнечный день яркости дисплея Poco F7 все еще достаточно.

Режимами Dolby Vision и HDR10+ не удивишь никого в 2025 году, но встретить их в полном комплекте на среднебюджетном устройстве – большая удача. Работают исправно, можно наслаждаться комфортным просмотром на Netflix или YouTube.

Единственное, чего не хватает экрану Poco F7 – функции LTPO. Она могла бы оказать положительное влияние на время автономной работы. Так нам предоставляется максимальная частота обновления 120 Гц с настройками режимов. Выбирается автоматический или фиксированный 120/60 Гц. Среднее значение в 90 Гц включить нельзя, как и на других смартфонах Xiaomi.

Заканчиваем с дисплеем Poco F7 и переходим к производительности.

Процессор и память

Самое интересное в Поко Ф7 – это не дизайн и экран, а высокая игровая производительность. Нам сразу дают понять, что это геймерское мобильное устройство, и любители мощных игр точно его оценят.

Под капотом Poco F7 расположен 4-нанометровый чип Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Его показали совсем недавно, поэтому интерес огромный. Для наглядного ознакомления добавляем стресс-тесты графических и вычислительных ядер. Видим периодические просадки и не всегда стабильную работу, но это типично для мощного процессора.

Нагрев – вот более ощутимая проблема. Уже после 10 минут игры в Genshin Impact или Honkai: Star Rail каркас корпуса становится ощутимо горячим, а после 30 минут температура достигает 46-50℃.

Технология теплоотдачи реализована грамотно, оно не задерживается в корпусе и рассеивается через металлические грани. Но это не меняет того факта, что держать телефон в руках не слишком удобно.

По производительности Poco F7 практически не отличается от версии Pro, у которой установлен Snapdragon 8 Gen 3. Так что это уверенный флагманский уровень. Для тяжелых игр – именно то.

Выбор модификаций не то чтобы большой. Оперативной памяти 12 ГБ в любом случае, а постоянное хранилище на 256 или 512 ГБ. Стандарты памяти новые – LPDDR5X и UFS 4.1, чего достаточно с запасом.

Программное обеспечение

По традиции уделим немного внимания интерфейсу Poco F7. Сегодняшний герой из коробки работает на Android 15 с прошивкой HyperOS 2. Думаю, с оболочкой вы уже знакомы: версия для Поко не особо отличается от стандартного варианта для Xiaomi. Тот же дизайн, возможности и периодические лаги.

Впечатляют обещанные шесть лет патчей безопасности. Также запланировано четыре больших обновления Андроида. Этого предостаточно для среднебюджетного устройства.

Возможности ИИ у Poco F7 стандартны и включают в себя голосового помощника Gemini с некоторыми другими инструментами, которые не распознают украинский язык. Полезная опция Circle to Search реализована в полном объеме. Ну и куда же без «волшебного» ластика и «умных» заметок.

Камеры

Пока у Poco F7 все идет подозрительно хорошо. Но ведь производитель должен на чем-то сэкономить? Да, и он это сделал. Камеры оказались слабым местом. В качестве главного модуля выступает 50-мегапиксельный Sony IMX882 с оптической стабилизацией. Не очень перспективное решение.

Ультраширик вообще слабый, на 8 Мп. Подобный сенсор мы видим почти в каждом китайском среднебюджетном смартфоне. Вот наглядный пример.

Однако мы не можем сказать, что основная камера Poco F7 фотографирует плохо. Она справляется однозначно лучше, чем Poco X7. Даже ночью получаем приличные результаты. Детализация в порядке, цветопередача приближена к реальности, динамический диапазон широкий.

С портретными снимками Poco F7 справляется на 3,5 балла из 5. Чисто в любительских целях нормально, но ни о какой профессиональной обработке и речи не идет. Аналогично можем сказать о фронтальной 20-мегапиксельной камере. Требовательных пользователей она не впечатлит.

Доступна запись видео на Poco F7 с 60 кадрами в секунду. Вот только фронталка ограничена разрешением Full HD+, а основная камера получила уже полноценное разрешение 4K. Примеры видеосъемки смотрите здесь .

Автономность и зарядка

Европейская и глобальная версия имеют аккумулятор с большой емкостью 6500 мАч. Индийская модификация вообще оказалась в выигрыше и стала обладательницей батареи на 7500 мАч. Но и европеец может похвастаться длительным временем автономной работы.

При тестировании в приложении SmartViser красавец продержался 14 часов 45 минут. Это дольше, чем Poco F7 Pro с аккумулятором 6000 мАч и Poco F7 Ultra с 5300 мАч. В играх выходит около 9 часов 29 минут, во время просмотра видео – 16 часов 39 минут. Такие показатели можно охарактеризовать как выше среднего.

Полтора-два дня работы на одном заряде – уже не просто слова. Такой продолжительности вполне реально добиться с новым Покофоном. Мощность зарядки тоже соответствующая, а именно 90 Вт. Батарея заполняется до 80% всего за 30 минут.

Реверсивная технология присутствует не просто для галочки. Благодаря нормальной мощности 22,5 Вт возможна оперативная подпитка наушников, фитнес-браслета или смарт-часов.

Цена и выводы

Если вас заинтересовал Poco F7, вы можете заказать его в нашем интернет магазине по выгодной цене. Действует следующий прайс:

12/256 ГБ – 17999 грн;

12/512 ГБ – 19999 грн.

Согласны, что сейчас такая стоимость кажется завышенной. Но это совсем нормально на старте продаж. Через полгода цена упадет, и тогда Poco F7 будут продавать уже за 14-16 тысяч грн.

Вот по такому прайсу покупать сегодняшнего красавца точно стоит, а особенно глобальную версию.

С нелепым дизайном можно смириться, зато получим дорогие материалы корпуса, потрясающий дисплей с тончайшими рамками, новый мощный процессор с огромным запасом производительности и шесть лет поддержки от производителя.

Учитывая, что это китайский телефон, характеристики действительно звучат соблазнительно. Настоящие фанаты бренда останутся в восторге. Надеемся, что и наш обзор вам понравился. До встречи!

Плюсы:

Удобный форм-фактор;

корпус из алюминия и стекла;

защитное стекло Gorilla Glass 7i;

влагозащита IP68;

качественный линейный вибромотор;

ИК-порт в основной камере;

четкий подэкранный сканер отпечатков пальцев;

AMOLED-экран 6,83 дюйма;

минимальный ШИМ;

пиковая яркость до 3200 нит;

новый мощный чип Snapdragon 8s Gen 4;

установлен Android 15+ четыре года обновлений;

шесть лет патчей безопасности;

256 или 512 ГБ ПЗУ;

неплохая основная камера с записью в 4K с 60fps;

аккумулятор 6500 мАч;

проводная зарядка 90 Вт и наличие реверсивной.

Минусы:

Европейская версия без блока питания;

нет eSIM;

громоздкие размеры с большим весом;

посредственная сверхширокоугольная и передняя камера;

отсутствие беспроводной зарядки;

высокая цена на старте продаж.

Видеообзор