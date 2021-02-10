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Здравствуйте, друзья! Начало года выдалось достаточно щедрым на новые телефоны. Компании с завидной периодичностью выпускают новые крутые мобильные устройства, о которых хочется рассказать вам как можно скорее. На этот раз мы пожаловали с обзором Poco M6 Pro 4G. Это бюджетник с очень приятной ценой и отличными характеристиками начально-среднего уровня.

Практически каждый телефон, выпущенный под брендом Poco, становится однозначным хитом продаж. Мы уже привыкли, что в этой линейке представлены «ТОПы за свои деньги», у которых очень мало конкурентов. Но какова ситуация с Poco M6 Pro 4G? Это тоже лучший смартфон в своем ценовом сегменте или очередной посредственный бюджетник? Самое время разобраться.

Poco M6 Pro

Обзор Poco M6 Pro 4G – это будущий хит продаж 2024 года

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы корпуса, размеры

Качество экрана

Производительность, память и ОС

Камеры

Автономность

Цена и выводы﻿

Технические характеристики

Матрица: AMOLED Диагональ экрана: 6.67″ Разрешение: 1080 x 2400 пикселей Другие параметры экрана: Частота обновления – 120 Гц, стандартная яркость – 1000 нит, пиковая яркость – 1300 нит Габариты: 161.1 x 75 x 8 мм при весе 179 г Материалы корпуса: Пластик Влагозащита: IP54 Цвета: Black, Blue, Purple Процессор: 6-нанометровый Mediatek Helio G99-Ultra Графический ускоритель: Mali-G57 MC2 Количество ядер: Два ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2.2 ГГц + шесть ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2.0 ГГц Варианты памяти: 8/256 ГБ, 12/512 ГБ Операционная система: Android 13 с фирменной прошивкой MIUI 14 Основная камера: Главный модуль: разрешение 64 Мп, сенсор 25 мм, диафрагма f/1.8, размер матрицы 1/2.0", размер пикселя 0.7µm, PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный модуль: разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.2 Макрообъектив: разрешение 2 Мп, диафрагма f/2.4 Запись видео в 1080p@/60fps Фронтальная камера: Разрешение 16 Мп, диафрагма f/2.5 Запись видео в 1080p@/60fps Коммуникации: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, NFC, ИК-порт, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO Батарея: 5000 мАч Быстрая зарядка: 67 Вт Цена: От $199

Вот такой набор параметров достался Poco M6 Pro 4. Отметим важный момент: речь идет уже о глобальной версии, которая в неизменном виде поступит в продажу в нашей стране. Разве что цена немного увеличится.

Как вы уже наверняка поняли, Poco M6 Pro 4G – это международная версия Poco M6 Pro 5G, который выпускался эксклюзивно для Китая. Согласитесь, что глобалка интересует нас гораздо больше.

И по первому впечатлению здесь все отлично: AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, защита от брызг, процессор Mediatek Helio G99-Ultra, основная камера с оптической стабилизацией и цена в пределах 200 долларов. Возможно перед нами будущий бестселлер? Давайте разбираться.

Небольшое примечание. Официальное название новинки – Poco M6 Pro, поэтому в дальнейшем по статье не будем упоминать приставку 4G. Просто не забывайте, что смартфон не поддерживает 5G.

Комплектация

Итак, наш обзор начинается с комплекта поставки, который вряд ли сможет чем-нибудь удивить. Poco M6 Pro приходит в прямоугольной коробке ярко-желтого цвета – это фирменный стиль бренда, к которому уже все привыкли. Внутри ждет сам сегодняшний герой, блок питания мощностью 67 Вт, USB-кабель, скрепка для SIM-лотка, документация и однотонный резиновый чехол с приятным покрытием.

Здесь все стандартно, так что даже не знаем, что сказать. Единственный момент, за который можно зацепиться и обсудить – ﻿это качество комплектного чехла Poco M6 Pro. Наконец Xiaomi перестает оснащать свои смартфоны прозрачными пеналами ужасного качества, которые можно выбросить через неделю использования. Однотонный кейс с резиновым покрытием и ребристой текстурой внутри – это гораздо интереснее.

А так еще раз похвалим китайцев за полноценный комплект поставки и перейдем к более важным параметрам Poco M6 Pro.

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Дизайн, материалы корпуса, размеры

Внешний вид всегда был больной темой у телефонов Poco. Бренд как-то умудрялся сделать свои устройства с максимально отталкивающим и странным дизайном. Но в последних моделях эта тенденция стала изменяться к лучшему. На дизайн последних Poco можно смотреть без слез.

Poco M6 Pro тоже получился довольно симпатичным. Здесь нет больших надписей, цветных вставок или других броских элементов. Дизайн относительно сдержанный и неброский. Да, блок камер достаточно большой и занимает всю верхнюю часть корпуса, но это выглядит даже стильно. Хотя не будем спорить о вкусах.

Цветовые решения Poco M6 Pro тоже приятные и без излишеств. Модель можно приобрести в трех базовых цветах, которые подойдут абсолютно всем – черный, голубой и фиолетовый. Последний смотрится наиболее свежо и интересно.

К сожалению, корпус Poco M6 Pro выполнен из пластика и это напоминает нам, что перед нами однозначный бюджетник. Но не будем огорчаться, ведь производитель обрадовал нас защитой от влаги и пыли по стандарту IP54. Телефон выдержит какие-нибудь случайные брызги, а вот погружать его под воду категорически нельзя.

Как уже отмечалось, сеть 5G не поддерживается. Можно было бы отнести это к минусу, но в Украине такой стандарт связи все равно пока не работает, поэтому в телефоне с поддержкой 5G нет нужды. Вы можете установить две nano-SIM карты, а также поставить карту памяти. За это однозначный респект компании.

Как и при наличии аудиоджека, благодаря которому вы сможете использовать проводные наушники. Что ни говорите, а поддержка microSDXC и minijack – это всегда приятные дополнения в бюджетниках.

Сканер отпечатков пальцев в Poco M6 Pro находится под дисплеем. Согласитесь, это очень круто, потому что многие дешевые смартфоны получают датчик, встроенный в кнопку питания. Сканер четко и без ошибок работает, но расположен низко, из-за чего приходится тянуться к нему большим пальцем.

Кстати, об эргономике Poco M6 Pro. Габариты у телефона стандартные – 161.1 x 75 x 8 мм, а вот вес составляет всего 179 грамм. Современные реалии таковы, что телефоны весом менее 200 г уже можно считать легкими.

Несмотря на плоские грани, в руке Poco M6 Pro лежит удобно и ничего не впивается в кожу. Это позволяет сделать выводы об отсутствии проблем с эргономикой. Рамки вокруг экрана очень тонкие и почти симметричные, а передняя панель защищает закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5.

В общем, с дизайном, размерами и интерфейсами у Poco M6 Pro все хорошо. Здесь нет дорогих материалов корпуса или какого-нибудь суперстильного дизайна, но никто не требует этого от бюджетника.

Качество экрана

Следующий параметр, ожидающий нашей оценки – это дисплей Poco M6 Pro. Все недорогие смартфоны Xiaomi могут похвастаться качественными экранами, не имеющими проблем ни с цветопередачей, ни с ШИМом. И наш сегодняшний герой продолжает эту традицию.

AMOLED-матрица разрешением 1080 на 2400 пикселей поддерживает частоту обновления 120 Гц, а пиковая яркость достигает 1300 нит. Очень схожие параметры мы видели и в других бюджетных смартфонах Xiaomi, потому можем лишь сказать, что дисплей порадует вас. На солнце все отлично видно, глаза не устают от ШИМа, цветопередачу можно подкрутить в настройках под свои предпочтения.

Частота обновления, как обычно, также настраивается. Можно установить от 60 Гц до 120 Гц или выбрать адаптивный вариант. Мы уже поняли, что дисплей у Poco M6 Pro очень хорош, поэтому больше здесь обсуждать нечего. Давайте переходить к производительности.

Poco M6 Pro

Производительность, память и ОС

Poco M6 Pro является бюджетным смартфоном, поэтому мы заранее не ждем от него каких-либо особых показателей производительности. В качестве процессора здесь используется Helio G99-Ultra – улучшенная версия популярного чипа начального уровня Helio G99, устанавливавшегося во многие бюджетники и даже ультрабюджетники.

Helio G99-Ultra выполнен по 6-нанометровому техпроцессу и использует графический ускоритель Mali-G57 MC2. Такой процессор однозначно нельзя назвать слабым, но он не справится с требовательными игрушками на высоких настройках и другими мощными задачами. При повседневном использовании никаких проблем не будет.

Напомним, что в Poco M6 Pro 5G использовался Snapdragon 4 Gen 2, и он получше Helio G99-Ultra в плане энергоэффективности и производительности в играх. Но и Helio G99-Ultra демонстрирует достойные результаты в своем ценовом сегменте.

Давайте посмотрим на синтетические тесты. В AnTuTu Poco M6 Pro набирает около 450 000 баллов, в одноядерном тесте Geekbench – 730 баллов, а в многоядерном – 1925 баллов. Конечно, показатели могут несколько отличаться в зависимости от условий тестирования. Но средние результаты именно таковы, и для смартфона стоимостью 200 долларов они приемлемы.

Вы даже сможете поиграть в Genshin Impact, но конечно на низких настройках графики. Более простые игрушки нормально идут даже на средних и высоких настройках. Ну а при повседневном использовании все работает вообще отлично.

Уделим немного времени программному обеспечению, поскольку у некоторых пользователей могут возникать вопросы по прошивке и обновлениям. Имейте в виду, что из коробки Poco M6 Pro поставляется с Android 13 и MIUI 14. Несмотря на то что это новый смартфон, на него не стали сразу устанавливать Android 14 с HyperOS (MIUI 15) . Но такое обновление обязательно будет, только позже.

Приобрести Poco M6 Pro вы сможете в двух вариантах памяти – 8/256 и 12/512 ГБ. Обе модификации будут доступны в официальной продаже в Украине. Версия на 512 ГБ выглядит очень соблазнительно для бюджетника, особенно учитывая низкую цену.

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Камеры

С производительностью разобрались, а теперь обсудим камеры. Здесь тоже нет крутых параметров, все находится в рамках бюджетного сегмента. Но все равно характеристики неплохие.

Начнём с основного 64-мегапиксельного сенсора. Мы уже во многих доступных телефонах видели модуль на 64 Мп, вот только Poco M6 Pro получил еще и оптическую стабилизацию. Снимки хорошие, особенно при достаточном освещении – яркие, контрастные, с нормальной детализацией и динамическим диапазоном.

Ночью результаты значительно ухудшаются и нужно хорошо постараться, чтобы достичь нормального качества фото. Подобная ситуация наблюдается у большинства бюджетников.

Ультраширик на 8 Мп хороший, но тоже звезд с неба не хватает. Если днем можно получить приемлемые фотки, то ночную съемку на этот сенсор лучше отложить. Ну и в качестве дополнения идет макро на 2 Мп. Все примеры фотографий вы найдете в прикрепленных изображениях.

Poco M6 Pro может записывать видео в 1080p с 60 кадрами в секунду. Возможность записи в 4K отсутствует, что можно считать жирным минусом. Но спасибо, что хоть добавили 60 fps. Качество видеороликов на средне-начальном уровне.

Фронтальная камера у Poco M6 Pro с разрешением 16 Мп и также с возможностью записи видео в 1080p@30/60fps. Мы заметили, что многим пользователям не нравятся селфи, сделанные на телефон Poco. Мы частично согласны с этим мнением, поскольку фото на переднюю камеру могут показаться немного смазанными и плоскими. Но если не придираться, то, в принципе, качество фоток неплохое.

Вот такие у Poco M6 Pro дела с камерами. Для своей цены телефон фотографирует неплохо, но его не следует сравнивать с младшими флагманами. Если вам просто нужна камера для повседневного использования, вы не собираетесь многое фотографировать ночью или делать снимки на ультраширик, то Поко М6 Про не разочарует.

Автономность

Показатели автономности у Poco M6 Pro стандартные и ничем не отличаются от других бюджетников бренда. Здесь установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч, способный обеспечить до двух дней работы.

Мощность зарядки тоже привычная – 67 Вт, и до 100% телефон должен зарядиться за 44 минуты. Картина уже знакома, потому не будем долго останавливаться на автономности.

Poco M6 Pro

Цена и выводы

Итак, что у нас по ценам Poco M6 Pro? Смартфон уже 17 января появится в официальной продаже в интернет-магазинах Украины. Сейчас вы можете оформить предварительный заказ, и будут действовать следующие цены: версия на 8/256 ГБ будет стоить 9499 грн, а модификация на 12/512 ГБ - 11499 грн. Согласитесь, что ценник очень приятен.

Но можно еще сэкономить и приобрести Poco M6 Pro на Aliexpress. Там цена за базовую версию составляет около 200 долларов. Хотите максимальную скидку? Тогда следите за нашими новостями на сайте и в Telegram-канале Andro-Price AliExpress . Мы там часто публикуем промокоды, благодаря которым вы сможете купить Poco M6 Pro и не только по низкой стоимости.

Но стоит ли вообще обращать внимание на новинку и рассматривать ее к покупке? Да, если вам нужен недорогой смартфон с хорошими характеристиками, который без проблем справится с базовыми задачами.

Poco M6 Pro порадует вас подэкранным сканером отпечатков пальцев, полноценной комплектацией, наличием слота для карты памяти и аудиоджеком, AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и достойной производительностью. Также не забываем, что нам сразу предлагается глобальная версия с официальной гарантией, а это еще одно важное преимущество.

Пока самый очевидный конкурент Poco M6 Pro на нашем рынке – это Redmi Note 12 Pro по цене 9 999 грн за версию 8/256 ГБ. Характеристики здесь также отличные: AMOLED-экран, Snapdragon 732G, основная камера 108 Мп, влагозащита IP53, поддержка SD-карты. Но сканер отпечатков у него расположен в кнопке питания, а основная камера без оптической стабилизации.

Выходит, что Poco M6 Pro – это прямо конфетка и настоящая находка для пользователей, подбирающих себе качественный бюджетный девайс. Xiaomi в очередной раз доказали, что умеют делать "ТОП за свои деньги". Нельзя сказать, что у Poco M6 Pro вообще нет соперников (взять тот же Moto G84 ), но Поко однозначно находится в выигрышной позиции.

Поэтому, если вам нужен глобальный бюджетник, который можно вытащить из коробки и сразу начать пользоваться без перепрошивок и прочих трудностей, просто покупайте Poco M6 Pro в любой из двух представленных модификаций – и останетесь довольны. Вам понравилась новинка? Поделитесь своим мнением в комментариях. До встречи!

Плюсы:

полноценная комплектация;

влагозащита IP54;

симпатичный дизайн и цвет;

тонкие рамки;

подэкранный сканер отпечатков пальцев;

умеренный вес;

поддерживается аудиоджек и карта памяти;

качественный AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц;

нет проблем с ШИМом;

две крутые версии памяти;

запланированное обновление до Android 14 с HypeOS;

хороший процессор Helio 99-Ultra среднего уровня;

основная камера с OIS;

нормальные фото при дневном освещении;

запись видео с 60 fps;

аккумулятор на 5000 мАч;

быстрая зарядка 67 Вт;

доступная цена;

Глобальная версия.

Минусы: