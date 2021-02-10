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Обзор Poco M6 Pro 4G – это будущий хит продаж 2024 года

14.01.2024 121 0

Здравствуйте, друзья! Начало года выдалось достаточно щедрым на новые телефоны. Компании с завидной периодичностью выпускают новые крутые мобильные устройства, о которых хочется рассказать вам как можно скорее. На этот раз мы пожаловали с обзором Poco M6 Pro 4G. Это бюджетник с очень приятной ценой и отличными характеристиками начально-среднего уровня.

 

Практически каждый телефон, выпущенный под брендом Poco, становится однозначным хитом продаж. Мы уже привыкли, что в этой линейке представлены «ТОПы за свои деньги», у которых очень мало конкурентов. Но какова ситуация с Poco M6 Pro 4G? Это тоже лучший смартфон в своем ценовом сегменте или очередной посредственный бюджетник? Самое время разобраться.

 

Poco M6 Pro﻿

 

Обзор Poco M6 Pro 4G – это будущий хит продаж 2024 года

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы корпуса, размеры

Качество экрана

Производительность, память и ОС

Камеры

Автономность

Цена и выводы﻿

 

Технические характеристики

Матрица:

AMOLED

Диагональ экрана:

6.67″

Разрешение:

1080 x 2400 пикселей

Другие параметры экрана:

Частота обновления – 120 Гц, стандартная яркость – 1000 нит, пиковая яркость – 1300 нит

Габариты:

161.1 x 75 x 8 мм при весе 179 г

Материалы корпуса:

Пластик

Влагозащита:

IP54

Цвета:

Black, Blue, Purple

Процессор:

6-нанометровый Mediatek Helio G99-Ultra

Графический ускоритель:

Mali-G57 MC2

Количество ядер:

Два ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2.2 ГГц + шесть ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2.0 ГГц

Варианты памяти:

8/256 ГБ, 12/512 ГБ

Операционная система:

Android 13 с фирменной прошивкой MIUI 14

Основная камера:

Главный модуль: разрешение 64 Мп, сенсор 25 мм, диафрагма f/1.8, размер матрицы 1/2.0", размер пикселя 0.7µm, PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация);

Сверхширокоугольный модуль: разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.2

Макрообъектив: разрешение 2 Мп, диафрагма f/2.4

Запись видео в 1080p@/60fps

Фронтальная камера:

Разрешение 16 Мп, диафрагма f/2.5

Запись видео в 1080p@/60fps

Коммуникации:

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, NFC, ИК-порт, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO

Батарея:

5000 мАч

Быстрая зарядка:

67 Вт

Цена:

От $199

 

Вот такой набор параметров достался Poco M6 Pro 4. Отметим важный момент: речь идет уже о глобальной версии, которая в неизменном виде поступит в продажу в нашей стране. Разве что цена немного увеличится.

 

Характеристики Poco M6 Pro

 

Как вы уже наверняка поняли, Poco M6 Pro 4G – это международная версия Poco M6 Pro 5G, который выпускался эксклюзивно для Китая. Согласитесь, что глобалка интересует нас гораздо больше.

 

И по первому впечатлению здесь все отлично: AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, защита от брызг, процессор Mediatek Helio G99-Ultra, основная камера с оптической стабилизацией и цена в пределах 200 долларов. Возможно перед нами будущий бестселлер? Давайте разбираться.

 

Небольшое примечание. Официальное название новинки – Poco M6 Pro, поэтому в дальнейшем по статье не будем упоминать приставку 4G. Просто не забывайте, что смартфон не поддерживает 5G.

 

Комплектация

Итак, наш обзор начинается с комплекта поставки, который вряд ли сможет чем-нибудь удивить. Poco M6 Pro приходит в прямоугольной коробке ярко-желтого цвета – это фирменный стиль бренда, к которому уже все привыкли. Внутри ждет сам сегодняшний герой, блок питания мощностью 67 Вт, USB-кабель, скрепка для SIM-лотка, документация и однотонный резиновый чехол с приятным покрытием.

 

Комплектация Poco M6 Pro

 

Здесь все стандартно, так что даже не знаем, что сказать. Единственный момент, за который можно зацепиться и обсудить – ﻿это качество комплектного чехла Poco M6 Pro. Наконец Xiaomi перестает оснащать свои смартфоны прозрачными пеналами ужасного качества, которые можно выбросить через неделю использования. Однотонный кейс с резиновым покрытием и ребристой текстурой внутри – это гораздо интереснее.

 

А так еще раз похвалим китайцев за полноценный комплект поставки и перейдем к более важным параметрам Poco M6 Pro.

 

Комплект поставки

 

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Дизайн, материалы корпуса, размеры

Внешний вид всегда был больной темой у телефонов Poco. Бренд как-то умудрялся сделать свои устройства с максимально отталкивающим и странным дизайном. Но в последних моделях эта тенденция стала изменяться к лучшему. На дизайн последних Poco можно смотреть без слез.

 

Poco M6 Pro тоже получился довольно симпатичным. Здесь нет больших надписей, цветных вставок или других броских элементов. Дизайн относительно сдержанный и неброский. Да, блок камер достаточно большой и занимает всю верхнюю часть корпуса, но это выглядит даже стильно. Хотя не будем спорить о вкусах.

 

4 Дизайн Poco M6 Pro

 

Цветовые решения Poco M6 Pro тоже приятные и без излишеств. Модель можно приобрести в трех базовых цветах, которые подойдут абсолютно всем – черный, голубой и фиолетовый. Последний смотрится наиболее свежо и интересно.

 

Цвета Poco M6 Pro

 

К сожалению, корпус Poco M6 Pro выполнен из пластика и это напоминает нам, что перед нами однозначный бюджетник. Но не будем огорчаться, ведь производитель обрадовал нас защитой от влаги и пыли по стандарту IP54. Телефон выдержит какие-нибудь случайные брызги, а вот погружать его под воду категорически нельзя.

 

Материалы корпуса Poco M6 Pro

 

Как уже отмечалось, сеть 5G не поддерживается. Можно было бы отнести это к минусу, но в Украине такой стандарт связи все равно пока не работает, поэтому в телефоне с поддержкой 5G нет нужды. Вы можете установить две nano-SIM карты, а также поставить карту памяти. За это однозначный респект компании.

 

Слот для карт Poco M6 Pro

 

Как и при наличии аудиоджека, благодаря которому вы сможете использовать проводные наушники. Что ни говорите, а поддержка microSDXC и minijack – это всегда приятные дополнения в бюджетниках.

 

Сканер отпечатков пальцев в Poco M6 Pro находится под дисплеем. Согласитесь, это очень круто, потому что многие дешевые смартфоны получают датчик, встроенный в кнопку питания. Сканер четко и без ошибок работает, но расположен низко, из-за чего приходится тянуться к нему большим пальцем.

 

Сканер отпечатков Poco M6 Pro

 

Кстати, об эргономике Poco M6 Pro. Габариты у телефона стандартные – 161.1 x 75 x 8 мм, а вот вес составляет всего 179 грамм. Современные реалии таковы, что телефоны весом менее 200 г уже можно считать легкими.

 

Несмотря на плоские грани, в руке Poco M6 Pro лежит удобно и ничего не впивается в кожу. Это позволяет сделать выводы об отсутствии проблем с эргономикой. Рамки вокруг экрана очень тонкие и почти симметричные, а передняя панель защищает закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5.

 

Экран Poco M6 Pro

 

В общем, с дизайном, размерами и интерфейсами у Poco M6 Pro все хорошо. Здесь нет дорогих материалов корпуса или какого-нибудь суперстильного дизайна, но никто не требует этого от бюджетника.

 

Качество экрана

Следующий параметр, ожидающий нашей оценки – это дисплей Poco M6 Pro. Все недорогие смартфоны Xiaomi могут похвастаться качественными экранами, не имеющими проблем ни с цветопередачей, ни с ШИМом. И наш сегодняшний герой продолжает эту традицию.

 

Дисплей Poco M6 Pro

 

AMOLED-матрица разрешением 1080 на 2400 пикселей поддерживает частоту обновления 120 Гц, а пиковая яркость достигает 1300 нит. Очень схожие параметры мы видели и в других бюджетных смартфонах Xiaomi, потому можем лишь сказать, что дисплей порадует вас. На солнце все отлично видно, глаза не устают от ШИМа, цветопередачу можно подкрутить в настройках под свои предпочтения.

 

Дисплей Poco M6 Pro

 

Частота обновления, как обычно, также настраивается. Можно установить от 60 Гц до 120 Гц или выбрать адаптивный вариант. Мы уже поняли, что дисплей у Poco M6 Pro очень хорош, поэтому больше здесь обсуждать нечего. Давайте переходить к производительности.

 

Poco M6 Pro﻿

 

Производительность, память и ОС

Poco M6 Pro является бюджетным смартфоном, поэтому мы заранее не ждем от него каких-либо особых показателей производительности. В качестве процессора здесь используется Helio G99-Ultra – улучшенная версия популярного чипа начального уровня Helio G99, устанавливавшегося во многие бюджетники и даже ультрабюджетники.

 

Мощность Poco M6 Pro

 

Helio G99-Ultra выполнен по 6-нанометровому техпроцессу и использует графический ускоритель Mali-G57 MC2. Такой процессор однозначно нельзя назвать слабым, но он не справится с требовательными игрушками на высоких настройках и другими мощными задачами. При повседневном использовании никаких проблем не будет.

 

Напомним, что в Poco M6 Pro 5G использовался Snapdragon 4 Gen 2, и он получше Helio G99-Ultra в плане энергоэффективности и производительности в играх. Но и Helio G99-Ultra демонстрирует достойные результаты в своем ценовом сегменте.

 

Poco M6 Pro в играх

 

Давайте посмотрим на синтетические тесты. В AnTuTu Poco M6 Pro набирает около 450 000 баллов, в одноядерном тесте Geekbench – 730 баллов, а в многоядерном – 1925 баллов. Конечно, показатели могут несколько отличаться в зависимости от условий тестирования. Но средние результаты именно таковы, и для смартфона стоимостью 200 долларов они приемлемы.

 

Вы даже сможете поиграть в Genshin Impact, но конечно на низких настройках графики. Более простые игрушки нормально идут даже на средних и высоких настройках. Ну а при повседневном использовании все работает вообще отлично.

 

Процессор Poco M6 Pro

 

Уделим немного времени программному обеспечению, поскольку у некоторых пользователей могут возникать вопросы по прошивке и обновлениям. Имейте в виду, что из коробки Poco M6 Pro поставляется с Android 13 и MIUI 14. Несмотря на то что это новый смартфон, на него не стали сразу устанавливать Android 14 с HyperOS (MIUI 15) . Но такое обновление обязательно будет, только позже.

 

Операционная система Poco M6 Pro

 

Приобрести Poco M6 Pro вы сможете в двух вариантах памяти – 8/256 и 12/512 ГБ. Обе модификации будут доступны в официальной продаже в Украине. Версия на 512 ГБ выглядит очень соблазнительно для бюджетника, особенно учитывая низкую цену.

 

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Камеры

С производительностью разобрались, а теперь обсудим камеры. Здесь тоже нет крутых параметров, все находится в рамках бюджетного сегмента. Но все равно характеристики неплохие.

 

Камеры Poco M6 Pro

 

Начнём с основного 64-мегапиксельного сенсора. Мы уже во многих доступных телефонах видели модуль на 64 Мп, вот только Poco M6 Pro получил еще и оптическую стабилизацию. Снимки хорошие, особенно при достаточном освещении – яркие, контрастные, с нормальной детализацией и динамическим диапазоном.

 

Как фотографирует Poco M6 Pro

Как фотографирует Poco M6 Pro

Как фотографирует Poco M6 Pro

Как фотографирует Poco M6 Pro

Как фотографирует Poco M6 Pro

 

Ночью результаты значительно ухудшаются и нужно хорошо постараться, чтобы достичь нормального качества фото. Подобная ситуация наблюдается у большинства бюджетников.

 

Ультраширик на 8 Мп хороший, но тоже звезд с неба не хватает. Если днем можно получить приемлемые фотки, то ночную съемку на этот сенсор лучше отложить. Ну и в качестве дополнения идет макро на 2 Мп. Все примеры фотографий вы найдете в прикрепленных изображениях.

 

Как фотографирует Poco M6 Pro

Как фотографирует Poco M6 Pro

Как фотографирует Poco M6 Pro

 

Poco M6 Pro может записывать видео в 1080p с 60 кадрами в секунду. Возможность записи в 4K отсутствует, что можно считать жирным минусом. Но спасибо, что хоть добавили 60 fps. Качество видеороликов на средне-начальном уровне.

 

Фронтальная камера у Poco M6 Pro с разрешением 16 Мп и также с возможностью записи видео в 1080p@30/60fps. Мы заметили, что многим пользователям не нравятся селфи, сделанные на телефон Poco. Мы частично согласны с этим мнением, поскольку фото на переднюю камеру могут показаться немного смазанными и плоскими. Но если не придираться, то, в принципе, качество фоток неплохое.

 

Как фотографирует Poco M6 Pro

Как фотографирует Poco M6 Pro

 

Вот такие у Poco M6 Pro дела с камерами. Для своей цены телефон фотографирует неплохо, но его не следует сравнивать с младшими флагманами. Если вам просто нужна камера для повседневного использования, вы не собираетесь многое фотографировать ночью или делать снимки на ультраширик, то Поко М6 Про не разочарует.

 

Камера Poco M6 Pro

 

Автономность

Показатели автономности у Poco M6 Pro стандартные и ничем не отличаются от других бюджетников бренда. Здесь установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч, способный обеспечить до двух дней работы.

 

Автономность Poco M6 Pro

 

Мощность зарядки тоже привычная – 67 Вт, и до 100% телефон должен зарядиться за 44 минуты. Картина уже знакома, потому не будем долго останавливаться на автономности.

 

Poco M6 Pro﻿

 

Цена и выводы

Итак, что у нас по ценам Poco M6 Pro? Смартфон уже 17 января появится в официальной продаже в интернет-магазинах Украины. Сейчас вы можете оформить предварительный заказ, и будут действовать следующие цены: версия на 8/256 ГБ будет стоить 9499 грн, а модификация на 12/512 ГБ - 11499 грн. Согласитесь, что ценник очень приятен.

 

Цена Poco M6 Pro

 

Но можно еще сэкономить и приобрести Poco M6 Pro на Aliexpress. Там цена за базовую версию составляет около 200 долларов. Хотите максимальную скидку? Тогда следите за нашими новостями на сайте и в Telegram-канале Andro-Price AliExpress . Мы там часто публикуем промокоды, благодаря которым вы сможете купить Poco M6 Pro и не только по низкой стоимости.

 

Но стоит ли вообще обращать внимание на новинку и рассматривать ее к покупке? Да, если вам нужен недорогой смартфон с хорошими характеристиками, который без проблем справится с базовыми задачами.

 

Poco M6 Pro порадует вас подэкранным сканером отпечатков пальцев, полноценной комплектацией, наличием слота для карты памяти и аудиоджеком, AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и достойной производительностью. Также не забываем, что нам сразу предлагается глобальная версия с официальной гарантией, а это еще одно важное преимущество.

 

Стоит ли покупать Poco M6 Pro

 

Пока самый очевидный конкурент Poco M6 Pro на нашем рынке – это Redmi Note 12 Pro по цене 9 999 грн за версию 8/256 ГБ. Характеристики здесь также отличные: AMOLED-экран, Snapdragon 732G, основная камера 108 Мп, влагозащита IP53, поддержка SD-карты. Но сканер отпечатков у него расположен в кнопке питания, а основная камера без оптической стабилизации.

 

Выходит, что Poco M6 Pro – это прямо конфетка и настоящая находка для пользователей, подбирающих себе качественный бюджетный девайс. Xiaomi в очередной раз доказали, что умеют делать "ТОП за свои деньги". Нельзя сказать, что у Poco M6 Pro вообще нет соперников (взять тот же Moto G84 ), но Поко однозначно находится в выигрышной позиции.

 

Плюсы и минусы Poco M6 Pro

 

Поэтому, если вам нужен глобальный бюджетник, который можно вытащить из коробки и сразу начать пользоваться без перепрошивок и прочих трудностей, просто покупайте Poco M6 Pro в любой из двух представленных модификаций – и останетесь довольны. Вам понравилась новинка? Поделитесь своим мнением в комментариях. До встречи!

 

Плюсы:

  • полноценная комплектация;
  • влагозащита IP54;
  • симпатичный дизайн и цвет;
  • тонкие рамки;
  • подэкранный сканер отпечатков пальцев;
  • умеренный вес;
  • поддерживается аудиоджек и карта памяти;
  • качественный AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц;
  • нет проблем с ШИМом;
  • две крутые версии памяти;
  • запланированное обновление до Android 14 с HypeOS;
  • хороший процессор Helio 99-Ultra среднего уровня;
  • основная камера с OIS;
  • нормальные фото при дневном освещении;
  • запись видео с 60 fps;
  • аккумулятор на 5000 мАч;
  • быстрая зарядка 67 Вт;
  • доступная цена;
  • Глобальная версия.

 

Минусы:

  • нет поддержки 5G;
  • пластиковый корпус;
  • камера не пишет в 4K;
  • средний ультраширик;
  • низкое качество фото во время ночной съемки.
Автор: Аліна Нікітіна Дата публикации: 14.01.2024
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Обзор Poco M6 Pro 4G – это будущий хит продаж 2024 года