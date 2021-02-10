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Здравствуйте, друзья! На недавней презентации Poco показали не только модель M6 Pro, о которой мы рассказывали в отдельной статье , но и серию X6. Крутый среднебюджетник Poco X6 Pro является почти полной копией китайского Redmi K70E, с полным обзором которого вы можете ознакомиться здесь .

А вот о Poco X6 мы еще не говорили, но это очень интересная модель: в ней предлагаются параметры среднего уровня совместно с доступной ценой. X-серия стоит на ступеньку выше, чем M Series, поэтому параметры должны быть лучше, чем у Poco M6 Pro. Если вас уже заинтересовал Poco X6, садитесь поудобнее, и начнем знакомство с новинкой.

Обзор Poco X6 5G – долгожданное продолжение любимой серии﻿

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы корпуса, размеры

Дисплей

Производительность, память, ОС

Камеры

Автономность

Цена и выводы﻿

Технические характеристики

Матрица: AMOLED Диагональ экрана: 6.67″ Разрешение: 1220 x 2712 пикселей Другие параметры экрана: Частота обновления – 120 Гц, стандартная яркость – 1200 нит, пиковая яркость – 1800 нит, плотность пикселей – 446 ppi, поддержка Dolby Vision Габариты: 161.2 x 74.3 x 8 мм при весе 181 грамм Материалы корпуса: Пластик Влагозащита: IP54 Цвета: Black, White, Blue Процессор: 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Графический ускоритель: Adreno 710 Количество ядер: Четыре ядра с тактовой частотой 2.40 ГГц + четыре ядра с тактовой частотой 1.95 ГГц Варианты памяти: 8/256 ГБ, 12/256, 12/512 ГБ Операционная система: Android 13 с фирменной прошивкой MIUI 14 Основная камера: Главный модуль: разрешение 64 Мп, сенсор 25 мм, диафрагма f/1.8, размер пикселя 0.7µm, PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный модуль: разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.2, угол обзора 118˚, размер пикселя 1.12µm, размер матрицы 1/4.0" Макрообъектив: разрешение 2 Мп, диафрагма f/2.4 Запись видео в 4K@30fps Фронтальная камера: Разрешение 16 Мп, диафрагма f/2.5 Запись видео в 1080p@/60fps Коммуникации: Wi-Fi 802.11a /b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, NFC, ИК-порт, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO Батарея: 5100 мАч Быстрая зарядка: 67 Вт Цена: От $240

Ну что, друзья, ознакомились с техническими характеристиками Poco X6 и уже сформировали первое впечатление? Согласитесь, что параметры новинки отличные как для своей цены: AMOLED-экран с разрешением 1220 x 2712 пикселей и частотой обновления 120 Гц, 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, камера с оптической стабилизацией и влагозащита IP54.

Из минусов можем сразу отметить пластиковый корпус и не слишком мощную по современным меркам зарядку, но это уже нюансы. Заявленная цена за базовую версию составляет около $250, что относит смартфон в бюджетный сегмент. В то время как параметры достойны среднебюджетника и даже младшего флагмана. Движемся дальше, чтобы правильно оценить Poco X6 Pro.

Poco X6

Комплектация

Каждый обзор начинается с комплектации, обычно не предлагающей ничего нового. У Poco X6 Pro в плане комплекта поставки тоже все стандартно и привычно по меркам китайских смартфонов. Телефон придет к вам в черной упаковке с желтыми элементами, и вы сразу узнаете стиль Poco. Внутри коробки будет ждать телефон, блок питания на 67 Вт, USB-кабель, скрепка, макулатура и чехол.

Качество комплектного чехла в последних моделях Poco изменилось к лучшему, о чем мы уже рассказывали в предварительном обзоре. Теперь кейс выполнен из однотонного силикона, приятного на ощупь. В верхней части чехла отводится большое отверстие для блока камер, размеры которого очень значительны. Если мы затронули эту тему, то давайте сразу переходить к дизайну Poco X6.

Да, чуть ли не забыли: на экране смартфона уже наклеена защитная пленка, поэтому можете сразу после покупки приступать к использованию аппарата без дополнительных действий и растрат.

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Дизайн, материалы корпуса, размеры

Как только берешь Poco X6 в руки, сразу понимаешь, какому бренду он принадлежит. В дизайне сохранены все фирменные фишки Поко, которые многим не нравятся. Прежде всего, это огромный блок камер, занимающий всю верхнюю часть корпуса. Пьедестал для камер имеет черный цвет даже в белой окраске, поэтому очень бросается в глаза.

С одной стороны такое решение кому-то может показаться стильным и необычным. Но лично я не понимаю, зачем делать такие большие камеры, если по характеристикам у них все достаточно скромно. Это ведь не камерофон. Но не будем спорить о вкусах и лучше рассмотрим расцветку Poco X6.

Новинка предлагается в трех цветах – синий, черный и белый. Первые два варианта глянцевые и очень охотно собирают все следы от пальцев. Белый цвет имеет мраморный градиент, и на нем уже не так остаются отпечатки. Особенно эффектно Poco X6 выглядит как раз в белом цвете, и черный блок камер придает даже своеобразную изюминку.

Если не присматриваться, может показаться, что задняя панель у Poco X6 стеклянная. Такое мнение создается за счет глянцевой поверхности. Но, к сожалению, это не так. Корпус смартфона полностью сделан из пластика – что крышка, что грани. И когда берешь девайс в руки, это отчетливо ощущается.

Эргономику трудно отнести к преимуществам Poco X6. Грани у телефона полностью плоские, а размеры немаленькие – 161.2 x 74.3 x 8 мм с весом 181 грамм. Назвать Poco X6 каким-то очень тяжелым и громоздким нельзя. По габаритам это стандартный современный смартфон и плоские рамки особого дискомфорта не доставляют. Но, конечно, ни о какой компактности речь не идет.

После покупки лучше сразу спрятать Poco X6 в чехол, если вы не хотите постоянно протирать заднюю крышку от пятен. Да и из-за глянцевой поверхности смартфон достаточно скользкий и постоянно хочет выпасть из рук.

Перевернем смартфон и посмотрим на его переднюю панель. Здесь внимание привлекают очень тонкие и почти симметричные рамки, как у Poco M6 Pro. Сенсорное пространство занимает 89.7% всей передней панели телефона, и это очень хороший показатель.

Что у нас по разъемам? К сожалению, карта памяти не поддерживается, и это понятно. Если тот же Poco M6 Pro относится сугубо к бюджетному сегменту, то Poco X6 – уже более высокий уровень, и производитель решил, что потребности в microSD здесь нет. Хотя объем постоянного накопителя такой же, как у M6 Pro. Но аудиоджек оставили, за что компания получает от нас небольшой респект.

Такой же респект можно выдать за подэкранный сканер отпечатков пальцев. К его работе нет претензий – все срабатывает четко и быстро.

Левая грань у Poco X6 полностью пустая, а кнопка питания и качели регулировки громкости занимают свои места на правой грани. На верхней панели можно найти аудиожек, ИК-порт, дополнительный микрофон и отверстие для динамика, на нижней – слот для SIM-карт, главный микрофон, разъем USB Type-C и второй динамик.

Для некоторых пользователей важно, что Poco X6 поддерживает сеть 5G. Но это только если вы часто путешествуете по другим странам. У нас пока нет смысла от этого стандарта связи.

Что-то мы задержались на дизайне Poco X6. Давайте перемещаться к другим параметрам, которые будут не менее интересны.

Дисплей

Экран Poco X6 может похвастаться очень хорошими характеристиками, особенно для своего ценового сегмента. Начнем с разрешения AMOLED-матрицы, которая составляет 1220 x 2712 пикселей. Разрешение 1.5K для смартфона стоимостью 250 долларов – это очень круто. Экран смартфона максимально качественный и приятный.

В настройках, как обычно, можно выбрать цветовые режимы – стандарт, яркий и насыщенный. Также эти режимы дополнительно настраиваются: вы можете сделать их как более теплыми, так и более холодными. В общем, есть параметры на любой вкус.

Частоту обновления дисплея Poco X6 можно подкрутить в зависимости от своих потребностей. Максимальная частота составляет 120 Гц, но, если вам нужно сэкономить заряд аккумулятора, вы можете снизить этот показатель до 60 Гц.

Фиксированной частоты 90 Гц нет, но есть возможность выбрать адаптивный режим. Тогда система самостоятельно определит, какая частота обновления требуется в конкретных сценариях.

С этим все понятно, а как обстоят дела у Poco X6 с яркостью? В технических характеристиках производители любят приукрасить и нарисовать максимальную цифру, обычно не сходящуюся с реальными измерениями. Заявленная пиковая яркость составляет 1800 нит, но в автоматическом режиме или под прямыми солнечными лучами было зафиксировано около 1300 нит. Что тоже является достойным показателем.

В ручном режиме, когда вы просто выкручиваете максимальную яркость с помощью ползунка, получаем примерно 500 нит (конечно, при условии, что солнечные лучи не попадают на экран).

Мы уверены, что для обычного пользователя эти измерения абсолютно бесполезны и ни о чем не говорят. Он просто хочет знать ответ на вопрос: «Хватит ли яркости экрана Poco X6 как в обычный, так и в солнечный день?». И ответ положительный, так что беспокоиться не о чем.

Poco X6

Производительность, память, ОС

Вот мы и добрались до производительности Poco X6, которая вызывает большой интерес, поскольку здесь установлен новый процессор Qualcomm Snapdragon 7 s Gen 2. Он был представлен еще в сентябре 2023 года, но мало где использовался.

Сразу предупредим, что не стоит вестись на то, что чип выполнен по 4-нанометрам. Соперничать с флагманами он не может, как и с большинством среднебюджетных процессоров, устанавливаемых в младшие флагманы. Qualcomm Snapdragon 7 s Gen 2 – это переименованная версия Snapdragon 6 Gen 1, который слабее Snapdragon 7+ Gen 2 или Snapdragon 7 Gen 1.

Но Qualcomm Snapdragon 7 s Gen 2 однозначно мощнее Snapdragon 695 5G, который использовался в предшественнике Poco X5. Qualcomm Snapdragon 7 s Gen 2 можно отнести к среднему уровню.

Это означает, что проблемой для смартфона станут только ресурсоемкие игры на высоких настройках. При стандартном использовании все будет хорошо, и вы не заметите существенной разницы с тем же Snapdragon 7+ Gen 2.

Процессор новый, тактовая частота неплохая, поддержка 5G, а в виде графического ускорителя используется Adreno 710. Этих параметров вполне достаточно, чтобы обеспечить комфортное использование Poco X6.

В AnTuTu смартфон набирает около 530 тысяч баллов и находится почти на одном уровне с Poco X5 Pro . Realme 11 Pro+ обгоняет Poco X6, но разница между ними крошечная.

В Geekbench в одноядерном тесте получаем примерно 790 баллов, в многоядерном – 2960 баллов. Почти такие же показатели показывает Poco X5 Pro. Это позволяет сделать вывод, что процессор Snapdragon 7 s Gen 2 по производительности очень близок к Snapdragon 778G.

С вариантами памяти у Poco X6 все отлично. Есть версии на 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ. Рекомендуем выбирать средний вариант из 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Это «золотая середина» в 2024 году.

А вот с программным обеспечением у Poco X6 все не так идеально, как хотелось бы. Дело в том, что из коробки новинка работает под управлением Android 13 и MIUI 14.

В то время как старшая модель Poco X6 Pro сразу получила Android 14 и HyperOS (MIUI 15) . Это обновление тоже прилетит на Poco X6, но придется немного подождать. Аналогичную ситуацию мы наблюдали в Poco M6 Pro.

Камеры

Вопросы с производительностью Poco X6 закрыли, поэтому переходим к камерам. И здесь нас скорее постигнет разочарование. Поскольку параметры абсолютно такие же, как у более бюджетного Poco M6 Pro. Главный сенсор у обоих телефонов – OmniVision OV64B на 64 Мп с оптической стабилизацией.

В предыдущем обзоре мы рассказывали, какие результаты показывает этот датчик. Днем все хорошо, но ночью качество значительно снижается. Сам модуль неплохой, особенно для бюджетного сегмента, но в Poco X6 хотелось бы видеть что-нибудь другое.

Ультраширики у Poco X6 и M6 Pro разные. В первой модели используется Sony IMX355, во второй – OmniVision OV08D. Но оба модуля на 8 Мп и без автофокусировки.

Poco X6 снимает получше на сверхширокоугольную камеру, но это заметно лишь при детальном сравнении. Что у одного, что у второго телефона средний уровень съемки, которого будет достаточно для периодического повседневного использования, но не больше.

Зато Poco X6 обрадовал возможностью записи в 4K. Правда, только с частотой кадров 30fps. Если требуется частота 60fps, придется понижать разрешение до 1080p.

Фронтальная камера у нашего сегодняшнего гостя с разрешением 16 Мп. Есть запись видео у 1080p@/60fps, но сами селфи на любителя. Лицо выходит немного плоским, не хватает детализации, а скинтон не всегда передается точно. Аналогичную проблемку мы наблюдаем у большинства телефонов Poco. Это не критично, но заядлые любители делать селфи могут быть слегка разочарованы.

Автономность

Все телефоны Poco (и вообще Xiaomi) имеют примерно одинаковые показатели автономности. У Poco X6 ситуация такая же – аккумулятор на 5100 мАч и мощность зарядки 67 Вт. Все очень хорошо, придраться не к чему. Разве что могла мощность зарядки сделать немного больше, но мы требуем уже слишком много от бюджетника. Телефон до 100% должен заряжаться через 45 минут.

Цена и выводы

Друзья, мы уже на финишной прямой. Обсудим цены Poco X6 и будем подводить итоги. На Aliexpress средняя цена базовой модификации Поко Х6 составляет 240 долларов, но используя промокоды можно купить новинку и за 220 долларов.

Poco X6

Обо всех скидках и выгодных предложениях мы рассказываем в новостях на нашем сайте. Также рекомендуем подписаться на Telegram-канал Andro News Aliexpress . Не хотите ждать, пока смартфон приедет из Китая? Тогда можно приобрести Poco X6 внутри нашей страны.

Смартфон уже доступен для покупки в официальных интернет-магазинах техники. Посмотрим на цены:

8/256 ГБ – 11 999 грн;

12/256 ГБ – 12999 грн.

Версия на 512 ГБ ожидается в продаже в ближайшее время по цене 15 999 грн. Цена вполне адекватная, ведь речь идет о глобальной версии с официальной гарантией. Но, конечно, если заказать мобильное устройство из Китая, оно обойдется гораздо дешевле. Здесь уж решать только вам.

На глобальном рынке не так много моделей, которые могли бы составить конкуренцию Poco X6. Самый очевидный соперник из ассортимента Xiaomi – это Redmi Note 13 Pro, который может похвастаться AMOLED-экраном разрешением 2400х1080 пикселей, процессором MediaTek Helio G99 и основной камерой на 200 Мп. В официальной продаже новинка стоит 12 999 грн за версию 8/256 ГБ.

Еще в качестве конкурентов Poco X6 можно рассматривать Moto G84 , Motorola Edge 40 Neo, Samsung A34, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G и Google Pixel 6A. Является ли Poco X6 лучшим среди соперников? Трудно сказать, поскольку у одних моделей более крутая камера, но хуже процессор, у других более мощное железо, но хуже экран и т.д. Здесь необходимо отталкиваться от своих предпочтений и расставлять приоритеты.

Но Poco X6 определенно заслуживает быть в списке лидеров в среднебюджетном сегменте. Здесь и крутой AMOLED-экран разрешением 1.5K, и хороший процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, и влагозащита IP54, и аккумулятор на 5100 мАч. Ни с одним из параметров у вас не возникнет трудностей при использовании аппарата.

Рассматривать к покупке максимальную модификацию на 512 ГБ не рекомендуем, особенно на нашем рынке. Это слишком дорого и полностью перечеркнет все преимущества Poco X6 как доступного устройства. А вот средняя версия на 12/256 ГБ смотрится наиболее привлекательно. Если же хотите сэкономить, выбирайте модификацию на 8 ГБ оперативной памяти – этого тоже будет достаточно еще несколько лет.

На этом наш обзор Poco X6 подошел к концу. Поделитесь в комментариях своим мнением по поводу этой новинки. До встречи!

Плюсы:

полноценная комплектация;

влагозащита IP54;

подэкранный сканер отпечатков пальцев;

симпатичные расцветки;

есть аудиоджек;

поддержка 5G;

AMOLED-экран с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц;

нет проблем с ШИМом;

хорошая яркость дисплея;

производительный процессор среднего уровня Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2;

несколько вариантов памяти;

хороший основной модуль камеры с оптической стабилизацией;

запись видео в 4K на основную камеру;

нормальный ультраширик;

фронтальная камера пишет видео в 1080p@/60fps;

аккумулятор емкостью 5100 мАч;

выгодная цена.

Минусы: