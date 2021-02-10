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Здравствуйте, друзья. Наш выпуск интересных обзоров продолжается, поскольку бренды радуют нас все новыми и новыми устройствами. Популярная линейка Redmi Note 13 расширяется, и в ней появились новые доступные модели – Redmi Note 13 4G и Redmi Note 13 Pro 4G. Эти смартфоны ориентированы на европейский рынок, что только повышает интерес к ним.

В сегодняшнем обзоре поговорим о Redmi Note 13 Pro 4G – это должен быть бюджетник со сбалансированными параметрами и хорошей ценой. Но мы знаем, что на глобальном рынке трудно найти отличные смартфоны по доступной стоимости: чаще всего они стоят существенно дороже своих китайских аналогов.

Но, может быть, Redmi Note 13 Pro 4G станет исключением из правил, и это правда будет ТОП за свои деньги? Хотя сколько уж этих ТОПов было… Не будем затягивать и приступим к обзору Рэдми Ноут 13 Про 4G.

Redmi Note 13 Pro 4G – бюджетный камерофон или лишняя трата денег?﻿

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, габариты, цвета

Качество экрана

Производительность, память, ОС

Камеры

Автономность

Цена и выводы﻿

Технические характеристики

Матрица: AMOLED Диагональ экрана: 6.67″ Разрешение экрана: 1080 x 2400 пикселей Другие параметры экрана: Частота обновления – 120 Гц, плотность пикселей – 395 ppi, стандартная яркость – 1000 нит, пиковая яркость – 1300 нит Размеры: 161.6 x 75 x 8 мм при массе 188 г Материалы корпуса: Пластик Цвета: Midnight Black, Lavender Purple, Forest Green Влагозащита: IP54 Процессор: Mediatek Helio G99 Ultra Графический ускоритель: Mali-G57 MC2 Количество ядер: Два ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2.2 ГГц + 6 ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2.0 ГГц Варианты памяти: 8/256, 12/512 ГБ Операционная система: Android 13 из MIUI 14 Основная камера: Главный модуль: Samsung ISOCELL HP3, сенсор 23 мм, разрешение 200 Мп, диафрагма f/1.7, размер пикселя 0.56µm, размер матрицы 1/1.4", PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный сенсор: разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.2, угол обзора 120˚ Макромодуль: разрешение 2 Мп, диафрагма f/2.4 Запись видео в 1080p@60fps Фронтальная камера: Разрешение 16 Мп, диафрагма f/2.4 Запись видео в 1080p@60fps Коммуникации: Wi-Fi 802.11a/b/g//ac, Bluetooth 5.2, NFC, навигационные службы GPS, GLONASS, GALILEO, BDS Звук: Стерео Аккумулятор: 5000 мАч Мощность зарядки: Проводная 67 Вт Цена: Около 12 999 грн

Вот такие характеристики мы получаем при покупке Redmi Note 13 Pro 4G. Скорее всего, этот смартфон напомнил вам модель, которая совсем недавно была у нас на обзоре и имела очень схожие параметры. Это Poco M6 Pro , отличающийся от Redmi Note 13 Pro 4G, по сути, только цветами корпуса и камерами. Ну и ценой, конечно.

Да-да, основное преимущество Redmi Note 13 Pro 4G – это главный модуль разрешения 200 Мп. Производитель позиционирует новинку как камерофон. По крайней мере, в бюджетном сегменте. Если у Poco M6 Pro камеры были средние, то Редми Ноут 13 Про 4G должен серьезно поразить нас своей фотосъемкой. Продолжаем знакомство с новинкой, чтобы узнать все детали.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Комплектация

По традиции сначала рассматриваем комплект поставки новинки (словно надеемся увидеть здесь что-нибудь новое). Но нет, друзья, ничего нового нет, только хорошо забытое старое. А именно блок питания мощностью 67 Вт, скрепка, USB-C кабель, чехол и макулатура.

Пенал здесь такой же качественный, как и у Poco M6 Pro и Poco X6 5G . Он выполнен из однотонного материала темно-серого цвета, с очень приятным на ощупь покрытием и интересной внутри текстурой.

Похоже, теперь это новая фишка смартфонов Xiaomi. Ну и ладно, ведь на те прозрачные накладки мы уже смотреть не могли. Больше здесь обсуждать нечего, так что отставляем коробку в сторону и берем в руки Redmi Note 13 Pro 4G, чтобы обсудить его внешний вид.

Дизайн, габариты, цвета

Вы уже почувствовали дежавю, когда посмотрели на Redmi Note 13 Pro 4G? Мы да, поскольку он как две капли воды похож на Poco M6 Pro. Производитель не захотел возиться и просто впихнул такую же начинку в такой же корпус.

Но это даже хорошо, так как Поко выглядит довольно привлекательно, и его брату Редмику достался дизайн с большими сенсорами камеры и пьедесталом в цвет задней крышки. Единственное крохотное отличие – наличие горизонтальной полосы между модулями камер.

И, наконец, размер камер соответствует их техническим характеристикам. Мы не понимали, зачем Poco такие огромные сенсоры, ведь там было разрешение всего 64 Мп. В Redmi Note 13 Pro 4G это можно оправдать хоть датчиком на 200 Мп. В верхнем углу корпуса вы заметите надпись, напоминающую о поразительном разрешении основной камеры.

Цветовые решения Редмика тоже похожи на Поко. У них даже названия почти одинаковы. Но все-таки отличия в оттенках есть. Вместо голубого цвета у Redmi Note 13 Pro 4G есть зеленый цветовой вариант под названием Forest Green. А вот черный и фиолетовый цвета идентичны с Poco M6 Pro.

Что у нас по габаритам? Redmi Note 13 Pro 4G имеет размеры 161.1 x 75 x 8 мм. Да, мы снова повторим фразу, которая звучала уже много раз в сегодняшней статье (и она будет продолжать это делать): габариты тоже аналогичны по сравнению с Poco.

А вот вес смартфонов разнится, и дело здесь, скорее всего, в сенсоре камеры. Через 200-мегапиксельный датчик Редми весит чуть больше – 188 грамм, тогда как Poco M6 Pro – 179 грамм.

Вряд ли вы почувствуете эту разницу при реальном использовании. Если брать и прямо взвешивать телефоны поочередно в разных руках, то эти 9 граммов с горем пополам можно почувствовать. Но кто этим будет заниматься?

Redmi Note 13 Pro 4G получил защиту от влаги и пыли по стандарту IP54. Такой же стандарт есть и у других бюджетников бренда, да и не только у Xiaomi. Телефону будет не страшный дождь, но погружать его под воду нельзя.

В материалах корпуса Редми Ноут 13 Про 4G используется исключительно пластик, что тоже привычно для бюджетных устройств Сяоми. К качеству сборки претензий нет, но хотелось хоть стеклянную заднюю крышку.

А вот за что Redmi Note 13 Pro 4G следует похвалить – это за подэкранный сканер отпечатков пальцев. Компания отходит от датчиков, встроенных в кнопку питания, и это здорово. Подэкранный сканер работает без проблем и ошибок.

Из разъемов, кроме ИК-порта и USB, есть аудиоджек и карта памяти. Это преимущества, доступные только бюджетным смартфонам. Будет ли ими кто-то пользоваться – другой вопрос.

Больше в дизайне Redmi Note 13 Pro 4G нет ничего примечательного, о чем бы нам хотелось рассказать. Поэтому будем двигаться дальше.

Качество экрана

Следующая остановка – это дисплей Redmi Note 13 Pro 4G. Опять же большинство недорогих телефонов Xiaomi получают одинаковые экраны, и они очень хорошие. Так что параметры нам уже знакомы по другим моделям: AMOLED-матрица, частота обновления 120 Гц, стандартная яркость от 500 до 1000 нит и пиковая 1300 нит.

Разрешение экрана составляет 1080 на 2400 пикселей – этого достаточно для четкой и приятной картинки. Но, конечно, уже есть множество смартфонов в среднебюджетном сегменте, предлагающих более крутые характеристики. К примеру, Poco X6 5G с дисплеем 1.5K.

Цветопередачу экрана Redmi Note 13 Pro 4G вы сможете настроить по своему усмотрению, выбрав яркий, насыщенный или стандартный режим. Такая же ситуация с частотой обновления: можно выставить фиксированное значение (60 Гц или 120 Гц) или адаптивное. Но, вероятно, вы знаете об этом и без нас.

Что касается яркости дисплея Редми Ноут 13 Про 4G, пиковое значение 1300 нит мы вряд ли получим. При прямом попадании солнечных лучей будет примерно 1000 нит, а при более щадящем освещении – не более 500 нит.

Это вполне нормальные показатели, которых хватит с головой. Здесь нет супервысоких цифр, как в среднебюджетниках или флагманах, но они и не требуются обычному пользователю.

Производительность, память, ОС

Теперь обсудим производительность Redmi Note 13 Pro 4G, за которую отвечает процессор Mediatek Helio G99 Ultra. Да-да, тот самый, что установлен в Poco M6 Pro. Выходит, по железу эти смартфоны тоже аналогичны. Любит Xiaomi создавать однотипные клоны.

Обо всех возможностях и сильных/слабых сторонах Helio G99 Ultra мы уже рассказывали в предварительном обзоре, но здесь повторим самое важное. Это процессор начально-среднего уровня, позиционирующийся как улучшенная версия бюджетного Helio G99.

То есть, при повседневном использовании и в нетребовательных играх все будет отлично, а вот Genshin Impact на высоких настройках графики и другие подобные Redmi Note 13 Pro 4G не потянет. Процессор не бьет рекорды производительности, а просто отлично справляется с базовыми задачками.

Не забывайте, что основная фишка Рэдми Ноут 13 Про 4G – это камера. Поэтому стоит поблагодарить компанию, что они не добавили к телефону вообще какое-нибудь слабое железо. Если вам нужна отличная игровая производительность, то это уже более высокий уровень, за которым следует обращаться к другим моделям.

В AnTuTu Redmi Note 13 Pro 4G набирает около 430 тысяч баллов. Результаты почти такие же, как у Poco M6 Pro.

Особенно радует, что есть версия на 12 ГБ ОЗУ. В ней еще предлагаются 512 ГБ постоянной памяти – такого объема хватит требовательным пользователям. Но если вы не желаете переплачивать, можно приобрести базовую модификацию на 8 ГБ оперативной и 256 ГБ неизменной памяти.

Из коробки Редми Ноут 13 Про 4G работает под управлением Android 13 и MIUI 14. Где же обещанные Android 14 и HyperOS (MIUI 15) – спросите вы. Производитель не стал с завода устанавливать новое программное обеспечение на тринадцатый Редмик, но такое обновление обязательно прилетит чуть позже. По стандарту можно рассчитывать на два-три года обновления Андроида.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Камеры

Вот мы и добрались до главной фишки Redmi Note 13 Pro 4G, ради которой этот смартфон захотят купить многие. Основной сенсор здесь Samsung ISOCELL HP3 с огромным разрешением 200 Мп.

Напомним, что в предыдущей серии Редмиков 200-мегапиксельный датчик получила модель Redmi Note 12 Pro Plus . Но там был установлен другой модуль Samsung HPX, и тогда мы назвали этот телефон самым лучшим камерофоном в бюджетном сегменте. Как же обстоят дела у Redmi Note 13 Pro 4G? Уж не терпится узнать.

В смартфоне предусмотрен отдельный режим съемки, в котором будут задействованы все 200 Мп. Это обеспечит максимальную детализацию фото, благодаря которой будут хорошо видны малейшие детали, а при кропах качество изображения не пострадает. И Redmi Note 13 Pro 4G без проблем справляется со всеми этими задачами.

Детализация снимков действительно впечатляет. Если сравнивать с Redmi Note 12 Pro Plus, то разница небольшая. Единственный неприятный момент заключается в том, что такие фото весят очень многое, их размер может достигать 40-50 МБ за один снимок.

Поэтому если вы собираетесь часто пользоваться 200-мегапиксельным сенсором, рекомендуем приобрести модификацию аппарата на 512 ГБ. Или позаботиться о покупке карты памяти. У Redmi Note 12 Pro+ внешний накопитель не поддерживался, и нехватка места была значительной проблемой.

Есть и стандартный режим съемки, при котором количество мегапикселей уменьшается, картинка получается не так детализирована и весит значительно меньше. В этом режиме Redmi Note 13 Pro 4G тоже снимает отлично, но это больше касается дневной съемки.

А вот ультраширик на 8 Мп стандартный и особо не удивляет. Это примерно тот же уровень, что и у Poco X6 5G. Углы обзора неплохие, по краям нет сильной смазанности и шумов, динамический диапазон в пределах нормы. Но ночная съемка желает лучшего.

Redmi Note 13 Pro 4G пишет видео на основную камеру в 4K, но только с 30fps. Есть еще запись в Full HD с 60 кадрами в секунду. Аналогичные параметры съемки мы уже видели у Poco X6 5G.

Конечно, хотелось бы 4K@60 fps, ведь речь идет якобы о камерофоне, хоть и бюджетном. Но будем удовлетворяться тем, что есть. Качество видео неплохое, соответствует среднебюджетному сегменту. Ну и, конечно, есть оптическая стабилизация, которая не может не радовать.

Фронтальная камера Редми Ноут 13 Про 4G стандартная, для селфи уйдет. Снимки немного лучше, чем на бюджетных Поко, но здесь дело в алгоритмах обработки. Видео можно записывать в Full HD с 60 кадрами в секунду. Считайте это дополнительным бонусом, ведь обычно бюджетники демонстрируют только 1080p@30fps.

Подведем небольшие итоги по камерам Redmi Note 13 Pro 4G. Основной модуль на 200 Мп правда отличный, он может создавать супердетализированные снимки. Если вам нужна высокая детализация фото для рабочих целей (например, распечатать какой-нибудь баннер), то телефон справится со всеми требованиями.

В любительской повседневной съемке такое разрешение вряд ли пригодится. Чаще всего вы будете пользоваться стандартным режимом, и он тоже нормальный. В своем ценовом сегменте Рэдми Ноут 13 Про 4G правда является едва ли не самым лучшим смартфоном в плане фотосъемки.

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Автономность

Redmi Note 13 Pro 4G показывает уже обычные характеристики автономности. Долгое время без подзарядки обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч вместе с 67-ваттной зарядкой. Совершенно такие же параметры были у Poco M6 Pro, потому не будем долго останавливаться на этом пункте.

Цена и выводы

Мы достигли последнего пункта в сегодняшнем обзоре Redmi Note 13 Pro 4G. Прямо сейчас узнаем, по какой цене можно приобрести новинку. На сером рынке модель на 8/256 ГБ можно купить от 10 499 грн, но нас больше интересует официальная продажа с предоставлением гарантии. И там цены начинаются от 12 999 грн за базовую модификацию.

Версии на 12/512 ГБ пока нет в официальной продаже и неясно, когда она появится. Можно ли считать ценник в 12 999 грн высоким? Да, ведь Poco M6 Pro с таким же объемом памяти и такими же параметрами (кроме камеры) стоит от 9 499 грн.

За 12 999 грн вы можете приобрести уже Poco X6 5G, у которого более крутой экран и процессор, а также есть поддержка 5G. Как бы это ни странно ни звучало, но если вам понравился по характеристикам Redmi Note 13 Pro 4G – рекомендуем приобрести Poco M6 Pro.

Конечно, при условии, что вам не нужна камера на 200 Мп. А мы еще раз повторяем, что для любительской съемки в таком разрешении нет нужды, вы просто не будете знать, где хранить эти огромные снимки.

Redmi Note 13 Pro 4G выделяется только за счет своей камеры, и поэтому такой дорогой по сравнению с конкурентами. Смартфон хороший как камерофон, но по другим параметрам ничего суперкрутого. Стоил бы он в пределах 10 тысяч гривен, тогда можно было бы говорить об очень выгодной покупке.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

На этом с вами будем прощаться. Напишите в комментариях свое мнение о Redmi Note 13 Pro 4G. До встречи!

Плюсы:

полноценная комплектация и качественный чехол;

симпатичный дизайн;

интересные цвета корпуса;

тонкие рамки;

подэкранный сканер отпечатков пальцев;

влагозащита IP54;

слот для карты памяти и аудиоджек;

хороший AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц;

отличная производительность при повседневном использовании;

до 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ;

крутой 200-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией;

есть запись видео в 4K;

запись видео на фронтальную камеру в 1080p@60fps;

батарея на 5000 мАч;

Глобальная версия.

Минусы: